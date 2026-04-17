Συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ και συνάντηση με Γκίλφοϊλ για Μητσοτάκη

Σε τηλεδιάσκεψη ηγετών για τα Στενά του Ορμούζ, την οποία διοργανώνουν ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, θα συμμετάσχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η τηλεδιάσκεψη έχει προγραμματιστεί για τις 3 το μεσημέρι. Στις 16:30 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, με την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
Λίγο αργότερα, στις 18:30, θα συναντηθεί με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης της Παλαιστινιακής Αρχής, Χουσέιν αλ Σεϊχ.
