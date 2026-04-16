ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 18:32
16.04.2026 17:34

Ο Φάμελλος σήκωσε το γάντι: Αυτός που ενορχήστρωσε επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για τις Πρέσπες μιλάει για τοξικότητα

«Αρχιερέα» της τοξικότητας χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή τα όσα είπε ο πρωθυπουργός στη Βουλή, που μίλησε περί τοξικότητας στην πολιτική ζωή του τόπου.

«Μιλάει για τοξικότητα αυτός που ενορχήστρωσε την επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για τη Συμφωνία των Πρεσπών, όταν έστελναν σφαίρες στον τότε υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά, όταν υπήρχαν επιθέσεις με μολότοφ σε σπίτια βουλευτών και γκαζάκια σε σπίτι σημερινού μας βουλευτή. Μας στοχοποιούσαν, γιατί στηρίξαμε μια εθνική επιλογή ευθύνης. Καταδικάσατε τις επιθέσεις αυτές κύριε Μητσοτάκη;» διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο ψευτο-εκσυγχρονιστής Μητσοτάκης δεν καταδίκασε ούτε τις αφίσες με τα πρόσωπα μας στη Βόρεια Ελλάδα. Είχε πει ότι κάποιοι “ξεπούλησαν τη Μακεδονία για να πάρουν τις συντάξεις”. Είχε πει ότι η λέξη “πατριωτισμός” για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ξένη λέξη και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι “εθνική εξαίρεση'”. Έτσι τροφοδότησε τότε την τοξικότητα ο αρχιερέας της τοξικότητας, για να πάρει με νύχια και με δόντια την καρέκλα του πρωθυπουργού» ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος, επιστρέφοντας την ίδια επιχειρηματολογία του πρωθυπουργού.

Μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία: Πέντε μέρες σχεδίαζε την επίθεση ο 14χρονος – Η εμμονή με τα όπλα και τα προβλήματα προσαργμογής 

Financial Times: Πώς το Ιράν μετέτρεψε στο πιο ισχυρό του «όπλο» το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ- «Είναι σαν να έχεις ατομική βόμβα»

Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Αττική Οδό – Μεγάλες καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο

Οι Αμερικάνοι έχασαν drone 240 εκατ. ευρώ, έπεσε στα Στενά του Ορμούζ – Τι μεταδίδει το CNN, αδιευκρίνιστα τα αίτια

Τo Ισραήλ προκαλεί ανθρωπιστική κρίση στο Λίβανο, τορπιλίζει κινήσεις για εκεχειρία – Τηλεφώνημα Τραμπ σε Αούν, που αρνείται επικοινωνία με Νετανιάχου   

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

Εκεί που τα... πτυχία μετράνε: Ο Χάρης Δούκας πήγε Χάρβαρντ και φέρνει σχέδιο 3+1 για την Αθήνα: Στέγαση, Κλίμα, Υγεία και Συμμετοχή

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

Οριστική απόφαση ΣτΕ: «Ντε Γκρες» η τέως βασιλική οικογένεια με πλήρη πολιτικά δικαιώματα

Το οικογενειακό Πάσχα του Γιώργου Παπανδρέου στην Κρήτη

