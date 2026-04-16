Ο Φάμελλος σήκωσε το γάντι: Αυτός που ενορχήστρωσε επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για τις Πρέσπες μιλάει για τοξικότητα

«Αρχιερέα» της τοξικότητας χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή τα όσα είπε ο πρωθυπουργός στη Βουλή, που μίλησε περί τοξικότητας στην πολιτική ζωή του τόπου.

«Μιλάει για τοξικότητα αυτός που ενορχήστρωσε την επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για τη Συμφωνία των Πρεσπών, όταν έστελναν σφαίρες στον τότε υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά, όταν υπήρχαν επιθέσεις με μολότοφ σε σπίτια βουλευτών και γκαζάκια σε σπίτι σημερινού μας βουλευτή. Μας στοχοποιούσαν, γιατί στηρίξαμε μια εθνική επιλογή ευθύνης. Καταδικάσατε τις επιθέσεις αυτές κύριε Μητσοτάκη;» διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.



«Ο ψευτο-εκσυγχρονιστής Μητσοτάκης δεν καταδίκασε ούτε τις αφίσες με τα πρόσωπα μας στη Βόρεια Ελλάδα. Είχε πει ότι κάποιοι “ξεπούλησαν τη Μακεδονία για να πάρουν τις συντάξεις”. Είχε πει ότι η λέξη “πατριωτισμός” για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ξένη λέξη και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι “εθνική εξαίρεση'”. Έτσι τροφοδότησε τότε την τοξικότητα ο αρχιερέας της τοξικότητας, για να πάρει με νύχια και με δόντια την καρέκλα του πρωθυπουργού» ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος, επιστρέφοντας την ίδια επιχειρηματολογία του πρωθυπουργού.

Τον Ιούνιο η βάφτιση του γιου του Γιώργου Πατούλη – Το Μυστήριο θα τελέσει ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος

Η αναφορά Μητσοτάκη στον φόβο Ανδρουλάκη για τις εκλογές και στον επερχόμενο Τσίπρα (video)

Ο Καρανίκας ξαναχτυπά: Παρακμή και σήψη ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέαρ και ο μεταλλαγμένος Τσίπρας

















