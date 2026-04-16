Μητσοτάκης: «Σεβαστή η ευρωπαϊκή εισαγγελία, αλλά δεν δικαιολογούνται οι διαρροές» – Live η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή

Με το πολιτικό θερμόμετρο στα ύψη, η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή, που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές.

Η συζήτηση γίνεται υπό τη σκιά του σοβαρού προβλήματος υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας την ομιλία του ευχήθηκε περαστικά στον Γιώργο Μυλωνάκη και ευχαρίστησε τον Ν. Ανδρουλάκη για την πρόταση να αναβληθεί η συζήτηση σήμερα, αν και δεν έγινε τελικά αυτό.

«Έπρεπε να γίνει η συζήτηση για την τοξικότητα που υπάρχει στον πολιτικό διάλογο» είπε προς τον Ν. Ανδρουλάκη.

«Σε περίοδο ενότητας, εσείς ανασύρετε φαινόμενα διχασμού. Σήμερα θα έπρεπε να συζητάμε για όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, για τις οικονομικές συνέπειες της κρίσης στην ελληνική οικονομία. Και αντί να συζητούμε αυτά που απασχολούν περισσότερο την κοινωνία, είμαστε εδώ για να απαντήσουμε σε θέματα που έχουν ήδη απαντηθεί» είπε.

«Δε θα έπρεπε να μιλάμε για τα ζητήματα του κράτους δικαίου, χωρίς να υποτιμώ τη σημασία της συζήτησης, αλλά όσα συμβαίνουν στο Ιράν, τον Λιβανο, για την αμυντική παρουσία της Ελλάδας στο Λίβανο για τις οικονομικές συνέπειες της κρίσης. Αντί αυτών, που απασχολούν πάνω απ’ όλα την ελληνική κοινωνία, την ακρίβεια, τις ανατιμήσεις στην τιμή των καυσίμων. Είμαστε εδώ για να αντικρούσουμε ξανά και ξανά παλιές κι έωλες κατηγορίες. Έχω την εντύπωση αδυνατούμε να δούμε τη χώρα ενταγμένη σε έναν κόσμο που αλλάζει και τη φυλακίζουμε σε μια πολύ στενή, μικροκομματική ματιά» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Ποιος είναι ο πιο αξιόπιστος κριτής του κράτου δικαίους στη χώρα; Είναι θεσμοί και οργανισμοί εκτός της πατρίδας μας» ανέφερε παρουσιάζοντας έκθεση της ΕΕ στο θέμα του κράτους δικαίου.

«Συμμορφωνόμαστε και προσπαθούμε να βελτιώσουμε ατέλειες» είπε ο πρωθυπουργός.

Επέμεινε ότι η χώρα προοδεύει, αναφερόμενος στην έκθεση για την Διαφάνεια, ενώ για την πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ είπε ότι στην Ελλάδα «υλοποιείται ολιστική στρατηγική κατά της διαφθοράς» και ότι διασφαλίζει «την διαφάνεια».

«Ο ΟΟΣΑ χαιρετίζει όσα εσείς καταγγέλετε. Οποτε θα εμπιστευτώ τη δική του αξιοπιστία παρά το ΠΑΣΟΚ» σχολίασε.

«Κράτος δικαίου σημαίνει να μη περιμένει χρόνια ο πολίτης για μια υπόθεση στα δικαστήρια. Οι διαθήκες δημοσιεύονται σε μια εβδομάδα αντί 450 ημερών. Σημαίνει ένα κράτος που λειτουργεί δίκαια υπέρ του πολίτη. Που τον αντιμετωπίζει απρόσωπα, με διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και ταχύτητα. Είναι κράτος δικαίου να γίνονται μεταγραφές στα πανεπιστήμια με διαφάνεια και όχι με παρέμβαση φίλου ή ψηφοφόρου. Κράτος δικαίου είναι τα φάρμακα. Ο προσωπικός βοηθός. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας που προστατεύει τον εργαζόμενο από τις αυθαιρεσίες των εργοδοτών. Η προσπάθεια κατά του ψηφιακού εκφοβισμού προστατεύοντας παιδιά κάτω των 15 ετών».

Ας μη μιλάει η μειοψηφία υποδίκων, δεν δικαιολογούνται διαρροές από την ευρωπαϊκή εισαγγελία

Αναφερόμενος στην άρση ασυλίας βουλευτών σχολίασε πως «πολλοί το έλεγαν, εμείς το κάναμε» στοχεύοντας την αντιπολίτευση λέγοντας πως «η άρση δε σημαίνει ομολογία ενοχής».

«Πριν πείτε για μειόδικους, κοιταχτήτε στον καθρέφτη ως μειοψηφία υποδίκων» σχολίασε.

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία κάνει τη δουλειά της, αλλά δεν δικαιολογούνται οι επιπόλαιες διαπιστώσεις που αμαυρώνουν πρόσωπα και γίνονται αντικείμενο αντιπολίτευσης, σχολίασε, αφήνοντας υπονοούμενα για διαρροές.

«Ζητάω με ταχύτητα να πάει στην εκκαθάριση των υποθέσεων, να αποφασίσει τις κατηγοριες, αν θα αρχειοθετήσει υποθέσεις κια να αποδείξει έτσι έμπρακτα την ακεραιότητά της και πως ασκεί σωστά τα καθήκοντά της» είπε ακόμη.

Προχωρόντας στις υποκλοπές, σχολίασε ότι δεν είναι «νέο ζήτημα» και ανέφερε ότι η υπόθεση ερευνάται από την Δικαιοσύνη. «Υπάρχουν πολλά βήματα ακόμη ας περιμένουμε την απόφαση της δικαιοσύνης. Ως πρωθυπουργός δεν θα επιτρέψω να υπονομευτεί το έργο της ΕΥΠ» σχολίασε ο Κ. Μητσοτάκης.

«Η δράση της υπό την σημερινή της δομή αποκτά τεράστια σημασία σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Υπάρχουν υπηρεσίες που πρέπει να μένουν κρυφές γιατί αυτή είναι η αποστολή τους. Απαράδεκτο να ναρκοθετούν η δράση της από ανεύθυνες συζητήσεις» είπε ακόμη.

Επιθεση για το δημοσίευμα κατά Μυλωνάκη για την Κύπρο

«Υπάρχει τοξικότητα που εκπρορεύεται από αρχηγούς εντός βουλής. Πρόκειται για έναν βούρκο. Λέξεις που μπορεί να γίνονται σφαίρες, δημιουργώντας μια ζούγκλα» ανέφερε ο πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας δημοσίευμα για την εμπλοκή του Γ. Μυλωνάκη στην υπόθεση της Κύπρου.

«Είδα τον Μυλωνάκη αφότου δημοσιεύθηκε αυτό το άρθρο, ποτέ δεν τον είδα τόσο ταραγμένο για το ότι έπρεπε να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Έχετε αναλογιστεί το βάρος στο οποίο υποβάλετε τους πολιτικούς σας αντιπάλους, για να φτάσει σήμερα αυτός ο άνθρωπος να παλεύει για τη ζωή του;

Όπως έκανε και με την οικογένειά μου, Οι ίδιες αθλιότητες για να χτυπηθώ εγώ προσωπικά, η οικογένειά μου, οι συνεργάτες μου, οι βουλευτές μας, τα παιδιά μας, όλα στο μύλο της πολιτικής αντιπαράθεσης για να χτυπηθώ εγώ προσωπικά. Η Χάνα Άρεντ έλεγε ότι η ηθική εξόντωση του άλλου είναι το πρώτο βήμα προς το φασισμό» είπε πριν ολοκληρωθεί η ομιλία του.

Ολόκληρη η ομιλία του πρωθυπουργού

