Ανδρουλάκης στη δευτερολογία του: Εκλογές τώρα, απατηλό όνειρο η τρίτη θητεία ΝΔ

«Απατηλό όνειρο» χαρακτήρισε την βλέψη του πρωθυπουργού για τρίτη θητεία ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην έναρξη της δευτερολογίας του, ενώ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό πως δεν βρήκε ούτε ένα σχόλιο για τον Ντίλιαν και όσα έχει αναφέρει σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών.

«Θα καταργήσετε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με ένα νόμο και ένα άρθρο; Πείτε το κ. Μητσοτάκη» αναρωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη.

Στην συνέχεια σχολίασε όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός για το παρελθόν του ΠΑΣΟΚ και τα λόγια του Θεόδωρου Πάγκαλου σχετικά με τα ρουσφέτια και επιτέθηκε στον πρωθυπουργό χρησιμοποιώντας λόγια του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην αυτοβιογραφία του.

«Αυτά έκανε η δεξιά το ’50, αυτά κάνει και σήμερα» τόνισε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανήλθε στο θέμα του κ. Λαζαρίδη ρωτώντας τον πρωθυπουργό «θα τον κρατήσετε ή θα τον διώξετε;».

Νωρίτερα, κατά την πρωτολογία του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, ζητώντας και πάλι εκλογές.

Πέτη Πέρκα: Το Κράτος Δικαίου κρίνεται από την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, όχι από την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών

Γεωργιάδης για την 19χρονη στην Κεφαλονιά: «Ο γιατρός ήταν σε 1,5 λεπτό στα επείγοντα, αλλά η Μυρτώ έφτασε με τις τελευταίες ανάσες της»

Φάμελλος: Εκβιαζόμενος και διαπλεκόμενος ο Μητσοτάκης – Εκλογές για πολιτική κάθαρση και προοδευτική κυβέρνηση