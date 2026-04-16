Φάμελλος: Εκβιαζόμενος και διαπλεκόμενος ο Μητσοτάκης – Εκλογές για πολιτική κάθαρση και προοδευτική κυβέρνηση

Οξείς χαρακτηρισμούς επιφύλαξε ο Σωκράτης Φάμελλος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την ομιλία του στην προ ημερησίας συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή, ζητώντας πρόωρες εκλογές ώστε να υπάρξει «πολιτική δημοκρατική κάθαρση» και προοδευτική κυβέρνηση. Έκανε λόγο για «διαπλεκόμενο» και «εκβιαζόμενο» πρωθυπουργό καλώντας να παραιτηθούν ο ίδιος και η κυβέρνησή του μία δημοκρατική προοδευτική κυβέρνηση να αναλάβει το βαρύ και εθνικό καθήκον της αναγέννησης της πατρίδας μας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέδωσε προσωπικές πολιτικές ευθύνες στον πρωθυπουργό για τα σκάνδαλα, υπογραμμίζοντας πως «το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι».

Σημείωσε μεταξύ άλλων πως η σημερινή προ ημερησίας συζήτηση ήταν αναγκαία και επιβεβλημένη, ξεκαθαρίζοντας όμως πως «δεν συζητάμε για τις μεταρρυθμίσεις στο Κράτος Δικαίου, στο σήμερα και στο αύριο, όπως επιχείρησε να ψελλίσει ο κ. Μητσοτάκης», αλλά «συζητάμε για την σχεδιασμένη -προσωπικά από τον κύριο Μητσοτάκη- και βαρύτατη καταπάτηση του κράτους δικαίου στη χώρα μας, την παραβίαση του Συντάγματος και της ισονομίας, τον περιορισμό δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών, την επίθεση της ΝΔ στους θεσμούς και στις ανεξάρτητες αρχές».

«Μιλάμε» συνέχισε «για γαλάζια σκάνδαλα δισεκατομμυρίων, για ρουσφέτια, για παράνομες υποκλοπές, για γαλάζιες λαμογιές, για αδιαφάνεια, και χειραγώγηση και υποβάθμιση της δικαιοσύνης».

Απαντώντας στο επιχείρημα του πρωθυπουργού ότι άλλα συζητά η κοινωνία και όχι για τις υποκλοπές, ο Σωκράτης Φάμελλος σημείωσε πως η κοινωνία συζητά «για την ακρίβεια που δε μπορούσε να στείλει το πασχαλινό τραπέζι, συζητούσε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την κλοπή των επιδοτήσεων, και για τους Λαζαρίδηδες, για τους πολιτικούς απατεώνες που είναι στη ΝΔ».

«Έχουμε μία διεφθαρμένη κυβέρνηση, που καλύπτει απατεώνες και κλέφτες των χρημάτων της χώρας και της ΕΕ, και στη συνέχεια κατηγορεί την αντιπολίτευση για τοξικότητα ενώ η ίδια ευθύνεται για τα σκάνδαλα και την ασύστολη παραβίαση των κανόνων του κράτους δικαίου» τόνισε.

Ο Σωκράτης Φάμελλος σημείωσε πως δεν υπάρχει αμφιβολία για το αν υπάρχουν σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις υποκλοπές, στις απευθείας αναθέσεις, στα προγράμματα κατάρτισης, κλπ, καθώς αυτά είναι επιβεβαιωμένα, και με τη βούλα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Ούτε, είπε, υπάρχει καμία αμφιβολία «για το ότι όλα τα σκάνδαλα ξεκινούν και τελειώνουν στο μέγαρο Μαξίμου» και ότι υπάρχει ανάγκη ποινικού ελέγχου για δεκάδες πρόσωπα και της κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ.

«Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι» σημείωσε, δείχνοντας ως πρώτο υπεύθυνο τον πρωθυπουργό. «Όποια πέτρα και αν σηκώσεις θα βρεις Πάτσηδες, Φραπέδες και Λαζαρίδηδες, αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Γι’ αυτό, είπε «η λύση είναι μόνο η πολιτική δημοκρατική κάθαρση. Μόνη λύση είναι η παραίτηση της κυβέρνησης. Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν θα έμενε κυβέρνηση με τόσες αποκαλύψεις». «Πρέπει να φύγετε το συντομότερο δυνατό και μία δημοκρατική προοδευτική κυβέρνηση να αναλάβει το βαρύ και εθνικό καθήκον της αναγέννησης της πατρίδας μας» διεμήνυσε.

Διαβάστε επίσης:

Δειλός, υποκριτής και παράνομος: 1+7 λόγοι για τους οποίους πρέπει ακόμα και τώρα να αποπεμφθεί ο Μακάριος Λαζαρίδης

Κουτσούμπας: «Κανένα επικοινωνιακό παιχνίδι, ούτε παραιτήσεις και ανασχηματισμοί σώζουν την κυβέρνηση» (video)

Καρυστιανού για την προ ημερησίας στη Βουλή: «Η συζήτηση δεν είναι για το κράτος δικαίου, αλλά για το κράτος μαφίας»