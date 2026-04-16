Υποκρισία και ομολογία για “αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά”: 1+7 λόγοι που προκαλούν ερωτηματικό για αποπομπή του Λαζαρίδη

Αφού επί δύο ημέρες τον αποδοκίμασε το… σύμπαν – ακόμα και εντός της παράταξής του – και διαπιστώνοντας ότι το δήθεν «μάγκικο», αλαζονικό, προκλητικό και προσβλητικό ύφος, με τις έωλες απαντήσεις του, δεν έπεισε κανένας, ο Μακάριος Λαζαρίδης επιχειρεί το απονενοημένο διάβημα, μήπως καταφέρει και γλιτώσει τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.
Κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα, αλλά και την αποπομπή του πιο επιβεβλημένη από πριν. Διότι δεν νοείται μέλος της κυβέρνησης να έχει υποπέσει σε τέτοια «λάθη».
Είναι πρωτοφανής η πράξη του και θλιβερή ένδειξη δειλίας, να ρίχνει στις υπηρεσίες του υπουργείου την ευθύνη για τον παράνομο διορισμό του ως «επιστημονικός σύμβουλος» το 2007 – που σήμαινε και μεγαλύτερη αμοιβή.
Και τούτο διότι εκ της υπηρεσίας θα τοποθετούσε αυθαίρετα έναν υπάλληλο (μετακλητό) στην ΠΕ κατηγορία, χωρίς να του έχουν προσκομιστεί στοιχεία, ή να του έχει ζητηθεί. Άρα, η ευθύνη ακόμα και αν είναι και των υπηρεσιών, είναι καταφανώς και δική του. Άγνωστος ο τρόπος, αλλά δεδομένα το έπραξε.
Ο ισχυρισμός του ότι «αν έπρεπε να διορισθώ ως ειδικός συνεργάτης και όχι ως ειδικός σύμβουλος, αυτό συνέβη χωρίς καμία δική μου παρέμβαση ή επιλογή» είναι τουλάχιστον παραπλανητικός και τον εκθέτει, καθώς γνώριζε απολύτως εκ της μισθοδοσίας σε ποια κατηγορία τον είχαν εντάξει.
Στην υπόθεση της καθαρίστριας ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης υπήρξε αδυσώπητος – η δική του περίπτωση θα περάσει με ένα «δεν ήξερα»;
Άλλωστε, ο κ. Λαζαρίδης δεν απαντά επίσης γιατί και το 2013, στη σύμβαση που υπέγραψε με τη ΓΓ Ισότητας Φύλων αμειβόταν ως ΠΕ – άρα εντάχθηκε σε υψηλότερο μισθολογικό κλιμάκιο από αυτό που δικαιούνταν. Και εκεί «φταίνε οι υπηρεσίες»;
Και μόνο ότι φέρει ως επιχείρημα το πώς έγινε ο τρίτος διορισμός του (στο γραφείο τύπου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης με την κανονική διαδικασία) είναι παραπειστική τακτική και εντελώς αφελής, καθώς η τήρηση των νομίμων διαδικασιών είναι εκ των ων ουκ άνευ. Λέει ο κ. Λαζαρίδης ότι «στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης κατατάχθηκα στην κατηγορία ΔΕ, γιατί προφανώς οι υπηρεσίες, με Υπουργό τον σημερινό πρωθυπουργό κ. Κ. Μητσοτάκη έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Γιατί και τότε και τώρα ο κ. Μητσοτάκης αλλάζει το Κράτος και διορθώνει παθογένειες ετών».
Αλήθεια, με αυτή τη λογική πιστεύει ότι θα συνεργαστεί και με τις υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης;
Ο κ. Λαζαρίδης κάνει όμως και κάτι εντελώς υποκριτικό: Ενώ ζητάει συγνώμη για τα όσα χυδαία είπε στη συνέντευξή του στο open την Τρίτη, σε βάρος όλων εκείνων που του ζητούσαν εξηγήσεις (και δικαιώθηκαν βεβαίως), αποδίδει τις απαράδεκτες επιθέσεις που εξαπέλυσε στην ανάγκη να υπερασπιστεί τον εαυτό του.
«Εκφράστηκα τις προηγούμενες ημέρες, κάποιες στιγμές, με τρόπο που δεν συνάδει, ούτε με το ήθος μου, ούτε με το ήθος της παράταξης στην οποία ανήκω από μικρό παιδί… επιχειρείται η συστηματική σπίλωση προσώπων με διαδρομή και παρουσία στον δημόσιο βίο» αναφέρει, «ξεχνώντας» ότι ο βαριά εκτεθειμένος από την υπόθεση είναι ο ίδιος.
Επειδή λοιπόν ούτε και τώρα θα καταλαγιάσει ο θόρυβος, μα ούτε και θα μετριαστούν οι εντυπώσεις, ειδικά με δεδομένη την είσοδο της χώρας σε προεκλογική περίοδο, ο κ. Λαζαρίδης θα όφειλε να παραιτηθεί.
Διευκολύνοντας και τον εαυτό του και την παράταξή του.
Και μόνη η σημερινή «διορθωτική» δήλωση θα αρκούσε για να τον απομακρύνει το Μαξίμου.
Αλλά παραθέτουμε και άλλους 7 λόγους για τους οποίους θα έπρεπε η ηγεσία της κυβέρνησης να κινηθεί… αυτεπάγγελτα με την πολιτική έννοια και με σκοπό την αποπομπή του:
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.