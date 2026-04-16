Υποκρισία και ομολογία για “αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά”: 1+7 λόγοι που προκαλούν ερωτηματικό για αποπομπή του Λαζαρίδη

Αφού επί δύο ημέρες τον αποδοκίμασε το… σύμπαν – ακόμα και εντός της παράταξής του – και διαπιστώνοντας ότι το δήθεν «μάγκικο», αλαζονικό, προκλητικό και προσβλητικό ύφος, με τις έωλες απαντήσεις του, δεν έπεισε κανένας, ο Μακάριος Λαζαρίδης επιχειρεί το απονενοημένο διάβημα, μήπως καταφέρει και γλιτώσει τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα, αλλά και την αποπομπή του πιο επιβεβλημένη από πριν. Διότι δεν νοείται μέλος της κυβέρνησης να έχει υποπέσει σε τέτοια «λάθη».

Είναι πρωτοφανής η πράξη του και θλιβερή ένδειξη δειλίας, να ρίχνει στις υπηρεσίες του υπουργείου την ευθύνη για τον παράνομο διορισμό του ως «επιστημονικός σύμβουλος» το 2007 – που σήμαινε και μεγαλύτερη αμοιβή.

Και τούτο διότι εκ της υπηρεσίας θα τοποθετούσε αυθαίρετα έναν υπάλληλο (μετακλητό) στην ΠΕ κατηγορία, χωρίς να του έχουν προσκομιστεί στοιχεία, ή να του έχει ζητηθεί. Άρα, η ευθύνη ακόμα και αν είναι και των υπηρεσιών, είναι καταφανώς και δική του. Άγνωστος ο τρόπος, αλλά δεδομένα το έπραξε.

Ο ισχυρισμός του ότι «αν έπρεπε να διορισθώ ως ειδικός συνεργάτης και όχι ως ειδικός σύμβουλος, αυτό συνέβη χωρίς καμία δική μου παρέμβαση ή επιλογή» είναι τουλάχιστον παραπλανητικός και τον εκθέτει, καθώς γνώριζε απολύτως εκ της μισθοδοσίας σε ποια κατηγορία τον είχαν εντάξει.

Στην υπόθεση της καθαρίστριας ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης υπήρξε αδυσώπητος – η δική του περίπτωση θα περάσει με ένα «δεν ήξερα»;

Άλλωστε, ο κ. Λαζαρίδης δεν απαντά επίσης γιατί και το 2013, στη σύμβαση που υπέγραψε με τη ΓΓ Ισότητας Φύλων αμειβόταν ως ΠΕ – άρα εντάχθηκε σε υψηλότερο μισθολογικό κλιμάκιο από αυτό που δικαιούνταν. Και εκεί «φταίνε οι υπηρεσίες»;

Υποκρισία και συγνώμη για τα μάτια

Και μόνο ότι φέρει ως επιχείρημα το πώς έγινε ο τρίτος διορισμός του (στο γραφείο τύπου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης με την κανονική διαδικασία) είναι παραπειστική τακτική και εντελώς αφελής, καθώς η τήρηση των νομίμων διαδικασιών είναι εκ των ων ουκ άνευ. Λέει ο κ. Λαζαρίδης ότι «στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης κατατάχθηκα στην κατηγορία ΔΕ, γιατί προφανώς οι υπηρεσίες, με Υπουργό τον σημερινό πρωθυπουργό κ. Κ. Μητσοτάκη έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Γιατί και τότε και τώρα ο κ. Μητσοτάκης αλλάζει το Κράτος και διορθώνει παθογένειες ετών».

Αλήθεια, με αυτή τη λογική πιστεύει ότι θα συνεργαστεί και με τις υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης;

Ο κ. Λαζαρίδης κάνει όμως και κάτι εντελώς υποκριτικό: Ενώ ζητάει συγνώμη για τα όσα χυδαία είπε στη συνέντευξή του στο open την Τρίτη, σε βάρος όλων εκείνων που του ζητούσαν εξηγήσεις (και δικαιώθηκαν βεβαίως), αποδίδει τις απαράδεκτες επιθέσεις που εξαπέλυσε στην ανάγκη να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

«Εκφράστηκα τις προηγούμενες ημέρες, κάποιες στιγμές, με τρόπο που δεν συνάδει, ούτε με το ήθος μου, ούτε με το ήθος της παράταξης στην οποία ανήκω από μικρό παιδί… επιχειρείται η συστηματική σπίλωση προσώπων με διαδρομή και παρουσία στον δημόσιο βίο» αναφέρει, «ξεχνώντας» ότι ο βαριά εκτεθειμένος από την υπόθεση είναι ο ίδιος.

Συν επτά λόγοι για αποπομπή

Επειδή λοιπόν ούτε και τώρα θα καταλαγιάσει ο θόρυβος, μα ούτε και θα μετριαστούν οι εντυπώσεις, ειδικά με δεδομένη την είσοδο της χώρας σε προεκλογική περίοδο, ο κ. Λαζαρίδης θα όφειλε να παραιτηθεί.

Διευκολύνοντας και τον εαυτό του και την παράταξή του.

Και μόνη η σημερινή «διορθωτική» δήλωση θα αρκούσε για να τον απομακρύνει το Μαξίμου.

Αλλά παραθέτουμε και άλλους 7 λόγους για τους οποίους θα έπρεπε η ηγεσία της κυβέρνησης να κινηθεί… αυτεπάγγελτα με την πολιτική έννοια και με σκοπό την αποπομπή του:

Ο διορισμός του 2007 σε θέση επιστημονικού συνεργάτη στο υπουργείο Παιδείας. Η θέση απαιτούσε πανεπιστημιακό πτυχίο, που δεν διέθετε. Όφειλε να το γνωρίζει και δεν το έπραξε. Εισέπραττε μόνο. Ο διορισμός του 2013 στη Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων, όπου πληρωνόταν ως ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), χωρίς να διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Η δήλωση ότι τελείωσε το δημόσιο πανεπιστήμιο. Η δικαιολογία ότι αντί να βάλει το ν (έχουνε) έβαλε το μ (έχουμε), αποτελεί πρόσθετο λόγο για να φύγει, καθώς νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδεύει κιόλας. Η δήλωσή του ότι «προσλήφθηκε γιατί είναι ωραίος»! Προσβάλει κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται, σπουδάζει και μάχεται για την επιβίωση χωρίς να βασίζεται σε κομματική ιδιότητα και συχνά αδικείται από ένα αδιάφορο και αναποτελεσματικό κράτος. Η προσπάθειά του να παρουσιάσει ως κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα ένα αμφιλεγόμενο κολέγιο, εναντίον του οποίου έχουν στραφεί ακόμα και σπουδαστές του. Το γεγονός ότι το ύφος του ξεπερνά κατά πολύ το μέσο όρο αλαζονείας και τα “ανεκτά” όρια τοξικότητας. Το γεγονός ότι υποπίπτει σε λάθη (εκφραστικά, ορθογραφικά κ.α) ενός κλασικού αμόρφωτου. Δεν περιμένει κανείς να είναι οι υπουργοί η επιτομή της… «αριστείας», αλλά όχι κι έτσι!

Επίθεση Μητσοτάκη στο Documento και τον ΣΥΡΙΖΑ για τον Μυλωνάκη

ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνεδριάζει την Τετάρτη η Ολομέλεια για την άρση ασυλίας των 11+2 βουλευτών της ΝΔ

Απάντηση Δικαστών και Εισαγγελέων σε Άδωνι για την επίθεση στην Ευρωπαϊκή εισαγγελία: Οι απειλές του συνιστούν ευθεία παρέμβαση σε δικαιοδοτικό έργο