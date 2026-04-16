Αναδίπλωση κόλαφος για τον Μακάριο Λαζαρίδη: Παραδέχεται τον παράνομο διορισμό, λέει θα επιστρέψει τα λεφτά, ζητά συγνώμη για τις αήθεις δηλώσεις

Χρειάστηκε να γίνει περίγελος όλης της ελληνικής κοινωνίας, ακόμα και της παράταξής του, να αποκαλυφθεί ότι διορίστηκε και δεύτερη φορά παρανόμως (μετά το υπουργείο Παιδείας το 2007 και στο Διοικητικής Μεταρρύθμισης το 2013), ότι διορίστηκε και η σύζυγός του στη Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων, όταν παραιτήθηκε ο ίδιος, και να αποδοκιμαστεί από τους πάντες για τις αήθεις δηλώσεις, για να κάνει μία δημόσια παραδοχή και να ζητήσει συγνώμη ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Με μία δακρύβρεχτη και στα όρια αυτομαστιγώματος δήλωσή του ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης καταβάλλει την ύστατη προσπάθειά του να διασώσει τη θέση του στην κυβέρνηση, αποδεχόμενος βέβαια εντελώς καθυστερημένα και καταφανώς υποκριτικά τα προφανή.

Ο κ. Λαζαρίδης ρίχνει την ευθύνη για τον διορισμό του στο υπουργείο Παιδείας στις… υπηρεσίες, δεσμεύεται ότι θα επιστρέψει τα χρήματα και δηλώνει περήφανος που είναι στη ΝΔ.

Το πιο αυτονόητο βήμα όμως αποφεύγει ακόμα και τώρα να το κάνει: Να υποβάλλει την παραίτησή του δηλαδή.

Ολόκληρη η δήλωση του Μακάριου Λαζαρίδη

«Αρχικά, νιώθω την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη γιατί, μέσα στην ανάγκη να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, εκφράστηκα τις προηγούμενες ημέρες, κάποιες στιγμές, με τρόπο που δεν συνάδει, ούτε με το ήθος μου, ούτε με το ήθος της παράταξης στην οποία ανήκω από μικρό παιδί.

Επί της ουσίας, όμως, σε μια περίοδο που επιχειρείται η συστηματική σπίλωση προσώπων με διαδρομή και παρουσία στον δημόσιο βίο, οφείλω να ξεκαθαρίσω τα εξής:

Διαχρονικά, οι Υπουργοί, οι Υφυπουργοί και οι Γενικοί Γραμματείς επιλέγουν, σύμφωνα με τον νόμο, συνεργάτες της απόλυτης εμπιστοσύνης τους, οι οποίοι και αποχωρούν με την αποχώρηση του πολιτικού τους προϊσταμένου, χωρίς κανένα άλλο δικαίωμα.

Συνεργάτες με σχέση εμπιστοσύνης και αποτελεσματικότητας. Αυτά δεν είναι ούτε πρωτοφανή ούτε μεμπτά.

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μπορούσα να προσληφθώ στη θέση του ειδικού συνεργάτη ως απόφοιτος Λυκείου, με δεδομένο ότι το πτυχίο μου δεν ήταν αναγνωρισμένο από το τότε ΔΙΚΑΤΣΑ, μετά τον έλεγχο των εγγράφων που μου ζητήθηκαν και τα οποία κατέθεσα στην αρμόδια υπηρεσία.

Αν έπρεπε να διορισθώ ως ειδικός συνεργάτης και όχι ως ειδικός σύμβουλος, αυτό συνέβη χωρίς καμία δική μου παρέμβαση ή επιλογή.

Η απόδειξη για τα παραπάνω είναι ότι στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης κατατάχθηκα στην κατηγορία ΔΕ, γιατί προφανώς οι υπηρεσίες, με Υπουργό τον σημερινό πρωθυπουργό κ. Κ. Μητσοτάκη έκαναν σωστά τη δουλειά τους.

Γιατί και τότε και τώρα ο κ. Μητσοτάκης αλλάζει το Κράτος και διορθώνει παθογένειες ετών. Αυτό κάνουμε άλλωστε 7 χρόνια τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για να ζήσουν τα παιδιά μας σε μια καλύτερη χώρα.

Και είμαι υπερήφανος που είμαι μέλος αυτής της Κυβέρνησης και αυτής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Επειδή, όμως, δεν επιθυμώ να αιωρούνται σκιές, ζητώ ο ίδιος τον πλήρη, έντοκο καταλογισμό οποιωνδήποτε αχρεωστήτως καταβληθέντων σε εμένα ποσών.

Σε ό,τι αφορά τη σύζυγό μου, Αθανασία Κοτσαύτη, ουδέποτε έκρυψα την πολιτική και οικογενειακή μου σχέση με την κυρία Βάσω Κόλλια. Μετά την αποχώρησή μου από τη Γενική Γραμματεία, η ίδια έλαβε την απόφαση για την πρόσληψή της και τη συνεργασία της με την τότε κυβέρνηση συνεργασίας Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ.

Η αλήθεια είναι μπροστά σε όλους. Με πλήρη διαφάνεια και χωρίς καμία σκιά.

Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ, αλλά δεν θα επιτρέψω από κανέναν τη «δολοφονία» του χαρακτήρα μου και τη σπίλωση της οικογένειάς μου».

