Nέο κρούσμα διορισμού στην οικογένεια Λαζαρίδη: Προσελήφθη η σύζυγός του στη Γεν. Γρ. Ισότητας Φύλων όταν παραιτήθηκε ο ίδιος

Στο στόχαστρο έχει μπει τόσο το επίπεδο εκπαίδευσης όσο και το επαγγελματικό παρελθόν του Μακάριου Λαζαρίδη, μετά τις αποκαλύψεις ότι κατείχε θέσεις που απαιτούσαν προσόντα τα οποία δεν διέθετε.

Οι μεθοδεύσεις με τις οποίες προσελήφθη σε δημόσιες θέσεις έχει προκαλέσει πλείστες αντιδράσεις ενώ η αντιπολίτευση έχει ζητήσει την αποπομπή του από την κυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης απέκτησε τίτλο σπουδών από Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών, αλλά προσελήφθη σε θέσεις που απαιτούσαν πτυχίο πανεπιστημίου και κατά περίπτωση μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, κάτι που αποκαλύφθηκε με λεπτομερή αναζήτηση στα ΦΕΚ διορισμού του.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης στις 26 Απριλίου 2013 προσελήφθη σε θέση ειδικού συμβούλου στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 260/2013). Μετά από δύο μήνες και συγκεκριμένα στις 27 Ιουνίου του 2013, ο Μακάριος Λαζαρίδης παραιτήθηκε από την θέση αυτή, όπως αναφέρει το ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 343/2013 προκειμένου να προσληφθεί σε θέση δημοσιογράφου στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 380/2013).

Όπως προέκυψε, και παρουσίασε το ethnos.gr, την επόμενη μέρα της παραίτησής του από το Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων, στην ίδια ακριβώς θέση προσλαμβάνεται η σύζυγός του Αθανασία Κοτσαύτη.

Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 359/2013, «προσλαμβάνεται η Αθανασία Κοτσαύτη του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ: […] σε θέση ειδικής συμβούλου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έξι (6) μηνών, που μπορεί να ανανεώνεται ανά εξάμηνο στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων, με έναρξη 28 Ιουνίου 2013».

Ωστόσο, ακόμη και αν η σύζυγος του κ. Λαζαρίδη πληρούσε τα τυπικά προσόντα πρόσληψής της στη συγκεκριμένη θέση, γεννώνται ερωτήματα περί «νόμιμου και ηθικού», δίλημμα το οποίο ταλανίζει συχνά την πολιτική ζωή της χώρας.

