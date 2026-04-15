Γιώργος Μυλωνάκης: Αγωνία για την υγεία του, κρίσιμη η κατάστασή του – Στον Ευαγγελισμό κυβερνητικά στελέχη, ευχές για ανάρρωση από τον πολιτικό κόσμο

Πλήθος κυβερνητικών στελεχών σπεύδουν τις τελευταίες ώρες στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένος, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος υπέστη ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος και υπεβλήθη σε εμβολισμό.



Μεταξύ άλλων, στο νοσοκομείο μετέβησαν για να ενημερωθούν και να εκφράσουν τη στήριξή τους, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, καθώς και ο γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής.

«Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας. Έχει δύο παιδιά. Είναι γεμάτος ενέργεια και ζωή. Συνέβη μπροστά μας την ώρα του πρωινού καφέ» δήλωσε λίγο αργότερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, o οποίος μετέβη στον Ευαγγελισμό.

Στις 11.30 μετέβη στον Ευαγγελισμό ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του Γ. Μυλωνάκη. Επίσης, στο πλευρό του βρίσκεται από την πρώτη στιγμή η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία ενημερώθηκε για τη λιποθυμία του συζύγου της ενώ βρισκόταν στον αέρα.

Το πρωί της Τετάρτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας μόλις πληροφορήθηκε για την περιπέτεια της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη εκδήλωσε άμεσα το ενδιαφέρον του. Επικοινώνησε με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος τον ενημέρωσε. Επίσης, επικοινώνησε με την σύζυγο του κ. Μυλωνάκη, Τίνα Μεσσαροπούλου και της εξέφρασε τις ευχές του για περαστικά.

Ευχές για ανάρρωση από τον Πρόεδρο της Βουλής

Tαχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στα καθήκοντά του εύχεται στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

«Περαστικά στον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη, για την περιπέτεια της υγείας του.

Εύχομαι ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στα καθήκοντά του», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Βουλής.

Ευχές για αποκατάσταση της υγείας του και από εκπροσώπους κομμάτων

Ευχές για περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται στον «Ευαγγελισμό», εκφράζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, με σχετική ανάρτησή του στο «Χ».

«Ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον Υφυπουργό κύριο Γιώργο Μυλωνάκη», αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς.

Περαστικά στο Γ. Μυλωνάκη εύχεται η Νέα Αριστερά με ανακοίνωσή της.

«Ως Νέα Αριστερά ευχόμαστε στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ κ. Γιώργο Μυλωνάκη, περαστικά και ταχεία και πλήρη ανάρρωση. Εκφράζουμε επίσης τη συμπαράσταση μας στην οικογένεια και τους οικείους του», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Το χρονικό της περιπέτειας της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη σοβαρό λιποθυμικό επεισόδιο, που αποδείχθηκε ότι οφειλόταν σε ανεύρυσμα, στη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Αφού υποβλήθηκε σε εξετάσεις, διαπιστώθηκε εγκεφαλική αιμορραγία και εισήχθη σε χειρουργείο προκειμένου να γίνει εμβολισμός του ανευρύσματος. Ο Γ. Μυλωνάκης νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και η κατάστασή του κρίνεται κρίσιμη.

Ο διοικητής του Ευαγγελισμού δήλωσε ότι ο Γ. Μυλωνάκης μεταφέρθηκε κατά τις 9:30 στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο και ότι η κατάστασή του κρίνεται ως σοβαρή αλλά ελεγχόμενη.

Νωρίτερα το ιατρικό ανακοινωθέν του Ευαγγελισμού ανέφερε: «Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Μόλις διαγνώστηκε η αιτία του προβλήματος, οι γιατροί προχώρησαν στον εμβολισμό του ανευρύσματος. Πρόκειται για μια επέμβαση με την οποία ο εξειδικευμένος γιατρός μέσω της μηριαίας αρτηρίας προσεγγίζει το ανεύρυσμα με ειδικούς μικροκαθετήρες και το αποκλείει από την κυκλοφορία του αίματος, «γεμίζοντάς το» με ειδικά υλικά, όπως μικροσπειράματα (coils). Η συγκεκριμένη ιατρική πράξη χρησιμοποιείται ευρέως τα τελευταία 25 χρόνια, είναι ελάχιστα επεμβατική, με μικρότερη πιθανότητα επιπλοκών και χρησιμοποιείται αντί του ανοιχτού χειρουργείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο εμβολισμός ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ωστόσο οι επόμενες 48 ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της υγείας του, με τους γιατρούς της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του.

