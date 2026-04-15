Σύγκρουση εκτός ορίων αύριο στη Βουλή: Τι θα απαντήσει ο Μητσοτάκης στον Ανδρουλάκη που ετοιμάζεται να τον αποκαλέσει «Νίξον»

Αύριο Πέμπτη, 16 Απριλίου στην Ολομέλεια της Βουλής θα γίνει η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το Κράτος Δικαίου που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ στις 4 Μαρτίου, μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου για τις παρακολουθήσεις. Απέναντι θα βρεθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια πρωτόγνωρη σύγκρουση που το βασικό της αντικείμενο είναι οι υποκλοπές, μια ιστορία που αρνείται να κλείσει.

Ο «Νίξον» του Μαξίμου

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν θα πάει απλώς να μιλήσει για τις υποκλοπές. Σχεδιάζει να αποκαλέσει κατά τη διάρκεια της ομιλίας του τον Πρωθυπουργό «Νίξον» προκαλώντας απάντηση για να ολοκληρωθεί η σύγκρουση. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. φαίνεται πως έχει ολοκληρώσει για το θέμα μια επεξεργασμένη στρατηγική, με ρίζες που φτάνουν έως τις απειλές του Ταλ Ντίλιαν, του ιδρυτή της Intellexa, που διαμήνυσε ότι “ο Νίξον έχασε την προεδρία του επειδή προσπάθησε να συγκαλύψει τις υποκλοπές” .Η έμμεση αυτή σύγκριση έχει πλέον μπει στο επίσημο λεξιλόγιο της Χαριλάου Τρικούπη. Ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς είχε ήδη δηλώσει ότι «πανικόβλητος από τις ευθείες απειλές του Ταλ Ντίλιαν, ο “Νίξον” του Μαξίμου δραπετεύει». Ο κ. Ανδρουλάκης θα ζητήσει από τον πρωθυπουργό να απαντήσει και για το ρεπορτάζ του «Βήματος» στο οποίο αναφέρεται ότι είχε υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Intellexa και του Κέντρου Τεχνολογικής Υποστήριξης της ΕΥΠ, επιχειρώντας να συνδέσει άμεσα την κυβέρνηση με τις υποκλοπές. Στενοί συνεργάτες του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να παρουσιαστούν την Πέμπτη νέα στοιχεία που αφορούν τις υποκλοπές και εκθέτουν την κυβέρνηση.

Τρία μέτωπα, ένας πρωθυπουργός

Το βάρος φυσικά δεν θα περιοριστεί μόνο στις υποκλοπές. Η συζήτηση θα φέρει τον πρωθυπουργό απέναντι σε μια πολλαπλή πολιτική πίεση, που περιλαμβάνει και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση Λαζαρίδη και το βαρύ κλίμα που υπάρχει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ως προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρωθυπουργός καλείται να απαντήσει πειστικά από τη μία και προστατευτικά προς τους 11 βουλευτές που κατηγορούνται από την αντιπολίτευση από την άλλη καθώς το ΠΑΣΟΚ έχει μιλήσει ήδη για κυβέρνηση που στηρίζεται σε πλειοψηφία υποδίκων .Και το πρόβλημα είναι ότι η στάση του μεγάρου Μαξίμου απέναντι στις δικογραφίες, που φτάνουν η μία μετά την άλλη στη Βουλή, έχουν δημιουργήσει ρήγμα στις σχέσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ με το Μέγαρο Μαξίμου. Χθες ο Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο action 24 προσπάθησε να κρατήσει μια ισορροπία γύρω από το θέμα λέγοντας πως «αν δεν είχαμε προχωρήσει στην άρση των ασυλιών η αντιπολίτευση θα μας κατηγορούσε για συγκάλυψη και οι βουλευτές μας θα πλήττονταν ακόμη περισσότερο». Πρόσθεσε όμως ότι από την ανάγνωση των δικογραφιών που αφορούν τους 11 η εκτίμηση του είναι ότι οι περισσότερες θα πάνε στο αρχείο.

Το τρίτο αγκάθι στην αυριανή συζήτηση είναι η υπόθεση Λαζαρίδη ένα θέμα που, με μόνη αφορμή ένα πτυχίο και έναν διορισμό του 2007, κατάφερε να αγγίξει το πιο ευαίσθητο σημείο της κυβερνητικής ταυτότητας καθώς χτυπά αντιπαραθετικά σε ένα κύριο μήνυμα της που είναι η αριστεία. Άλλωστε αυτό επικαλούνται και πολύ γαλάζιοι βουλευτές οι οποίοι βρίσκονται απέναντι στους χειρισμούς της κυβέρνησης γύρω από το θέμα και εκτιμούν ότι η ιστορία αυτή έχει προκαλέσει ήδη πολιτικό κόστος προσωπικά στον πρωθυπουργό. Το στοίχημα της αντιπολίτευσης είναι να ενώσει και τα τρία αυτά θέματα σε ένα αφήγημα και να ζητήσει την διεξαγωγή πρόωρων εκλογών. Το πολιτικό διακύβευμα για την κυβέρνηση είναι ακριβώς το αντίθετο, να μην ενωθούν αυτά τα τρία πεδία σε ένα συνολικό κατηγορητήριο.

Η αντεπίθεση Μητσοτάκη

Στο Μέγαρο Μαξίμου δεν σκέφτονται μόνο αμυντικά αλλά και επιθετικά . Η κυβέρνηση, προτίθεται να παίξει πιο «σκληρά», προκειμένου να μην επιβληθεί η ατζέντα της αντιπολίτευσης. Θα επιχειρήσει να απονομιμοποιήσει το ύφος του ΠΑΣΟΚ, παρουσιάζοντας τους χαρακτηρισμούς περί «Νίξον» ως ένδειξη πολιτικής απελπισίας και τοξικότητας. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να αρνηθεί τη σύνδεσή του με τις υποκλοπές, να επιχειρήσει να «διακομματικοποιήσει» τον ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσιάζοντάς τον ως παθογένεια ολόκληρου του πολιτικού συστήματος, δίνοντας κάλυψη με προσεκτικό τρόπο στους βουλευτές που αναμένουν πως θα προχωρήσει η δικαστική τους υπόθεση μετά την άρση των ασυλιών τους. Ο κ.Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να εμφανίσει τον εαυτό του ως τον μόνο παίκτη που μπορεί να μιλήσει για θεσμική σταθερότητα, κανόνες και μεταρρυθμίσεις, ενώ θα αποδώσει στο ΠΑΣΟΚ ρόλο κόμματος που αναζητεί πολιτική ανάσταση μέσα από τη σκανδαλολογία. Αυτό είναι το κεντρικό του στοίχημα να βγει από την αίθουσα όχι ως απολογούμενος για υποκλοπές ΟΠΕΚΕΠΕ και Λαζαρίδη, αλλά ως πρωθυπουργός που εγκαλεί την αντιπολίτευση για «συμμαχία της έντασης». Εκτιμάται ότι μετά τις 16 Απριλίου η κυβέρνηση θέλει η δημόσια συζήτηση να επιστρέψει στα πραγματικά προβλήματα όπως είναι η ακρίβεια, οι μισθοί, η φορολογία, αλλαγή του κράτους. Στο βάθος, ο κ.Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να αντιστρέψει την κατηγορία λέγοντας ότι ο κ.Ανδρουλάκης δεν χρησιμοποιεί τον «Νίξον» ως πολιτικό επιχείρημα, αλλά ως κάλυψη για δημοσκοπική αδυναμία. Ότι αντί να μιλά για το μέλλον, καλλιεργεί ψυχολογία κρίσης.

Η συνταγματική αναθεώρηση κλείνει τον δρόμο των πρόωρων εκλογών

Στη μέση αυτής της πολιτικής έντασης, ήρθε χθες βράδυ στο Action 24 μια δήλωση που αλλάζει τον τρόπο που πρέπει να διαβάζουμε ολόκληρη τη συγκυρία. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση προχωρά άμεσα στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Η είδηση έχει άμεσες πρακτικές συνέπειες καθώς η πρώτη φάση της αναθεώρησης απαιτεί συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο για να ολοκληρωθεί, καθώς περιλαμβάνει και ψηφοφορίες στη Βουλή. Αυτό σημαίνει ότι πρόωρη προσφυγή στις κάλπες αποκλείεται, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Η κίνηση αυτή διαβάζεται πολιτικά ως σαφής διαμήνυση προς κάθε κατεύθυνση ότι η κυβέρνηση παίζει με εκλογικό ορίζοντα το 2027 και όχι με ορίζοντα κρίσης. Σε αυτό το πλαίσιο, το αίτημα του Ανδρουλάκη για πρόωρες εκλογές που αναμένεται να επαναλάβει και την Πέμπτη με αυξημένη ένταση μοιάζει να χτυπά σε τείχος που το Μαξίμου έχει ήδη χτίσει.

Το πραγματικό διακύβευμα

Η Πέμπτη δεν θα κρίνει ούτε τις υποκλοπές ούτε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο δικαστικό επίπεδο. Αυτά θα τα κρίνουν σε άλλες αίθουσες. Αυτό που θα κριθεί είναι κάτι πιο λεπτό, ποιος θα μπορεί μετά από αυτή τη συνεδρίαση να ορίσει την ατζέντα των επόμενων εβδομάδων. Ο κ.Ανδρουλάκης στοιχηματίζει ότι ο «Νίξον» θα κολλήσει ως ρετσινιά στην κυβέρνηση . Ο κ.Μητσοτάκης στοιχηματίζει ότι η αντεπίθεση θα αρκέσει για να κερδίσει το χαμένο έδαφος και την εύνοια ξανά των βουλευτών του. Και η ανακοίνωση για τη συνταγματική αναθεώρηση υπενθυμίζει σε όλους ότι, όσο κι αν το θέαμα της Πέμπτης μοιάζει με αποφασιστική μάχη, ο πόλεμος έχει χρονοδιάγραμμα που φτάνει πολύ πιο μακριά.

Διαβάστε επίσης:

