Η γελοία αλαζονεία ενός βολεμένου ημέτερου: Πόσο… Λαζαρίδη μπορεί να αντέξει μία κυβέρνηση;

Κατανοώ πλήρως τη δυσχερή θέση και την αφόρητη κατάσταση που επικρατεί στο Μαξίμου – ειλικρινά – με την υπόθεση Μακάριου Λαζαρίδη.

Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι αντιμετωπίζει το θέμα με το λάθος τρόπο. Πιστεύει ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί ακόμα μία απομάκρυνση κυβερνητικού στελέχους. Και πως τα πάντα θα ξεχαστούν ή έστω δεν θα προκαλέσει η συγκεκριμένη περίπτωση αξιοσημείωτο πολιτικό κόστος. Όλα λάθος δηλαδή.

Ο Λαζαρίδης είναι μία χαίνουσα πληγή για την κυβέρνηση και την παράταξη της ΝΔ – άρα ο λογαριασμός είναι ανοιχτός. Με τα όσα φαίνεται ότι έκανε το 2007. Αλλά και με τα όσα λέει και κάνει το 2026.

Σε μία κανονική συγκυρία, με κυβέρνηση σε κανονική κατάσταση και πρωθυπουργό με τα κανονικά αντανακλαστικά, ο Λαζαρίδης θα ήταν ήδη σπίτι του. Ενδεχομένως και στη δικαιοσύνη να εξηγεί πώς και γιατί διορίστηκε σε θέση δημοσίου χωρίς να διαθέτει τα τυπικώς απαιτούμενα προσόντα – το «ήταν χαλαροί οι έλεγχοι τότε» δεν συνιστά απάντηση.

Η υπόθεση Λαζαρίδη και ο ίδιος ο Λαζαρίδης αποκαλύπτουν μία αρρωστημένη, προσβλητική και απεχθή νοοτροπία: Μπορώ να κάνω και να λέω ό,τι θέλω, είμαι (κομματικό) παιδί ενός ανώτερου θεού, προστατευόμενος και ευνοημένος ενός συστήματος, δίχως όρια, δίχως λογοδοσία και τελικώς χωρίς αιδώ.

Και μόνο όσα είπε (και δεν είπε) ο κ. Λαζαρίδης στην τελευταία του συνέντευξη (στον τηλεοπτικό σταθμό open) την Τρίτη, θα έπρεπε να είναι υπεραρκετά για να τον στείλουν εκτός κυβέρνησης.

Προσοχή:

Δεν ενδιαφέρει κανέναν τι σπουδές έκανε ή δεν έκανε ο Λαζαρίδης.

Προφανώς οι υπουργοί και τα πολιτικά πρόσωπα έχουν μόνο ένα προσόν να επιδείξουν: Την ψήφο του ελληνικού λαού. Ουδείς τον εγκαλεί γιατί σπούδασε, όπου σπούδασε ή τη πτυχίο έχει.

Τι ενδιαφέρει; Ενδιαφέρον θα είναι μόνο εάν το πτυχίο αποδειχθεί πλαστό.

Δεν ενδιαφέρει κανέναν εάν το κολέγιο στο οποίο πήγε είχε κτίρια στην Αμαλίας ή στην πάνω Ραχούλα.

Τι ενδιαφέρει; Εάν το κολέγιο όντως είχε κανονικές σπουδές με κανονικά πτυχία, έστω κι αν τα υπέγραφε και τα διένειμε … Κυριακές.

Δεν ενδιαφέρει εάν Η Θάλεια Δραγώνα είχε ή δεν είχε πτυχίο. Ούτε εάν ο Λαζαρίδης θέλει να κάνει συμψηφισμό.

Ενδιαφέρει μόνο εάν ο Λαζαρίδης κάνει επίσημη καταγγελία με στοιχεία επ’ αυτού, και αποκαλύψει παρανομία, εάν μπορεί.

Επίσης δεν ενδιαφέρει εάν προσλήφθηκε με ΑΣΕΠ, ως μετακλητός, με συνέντευξη ή με διαγωνισμό ομορφιάς, καθότι δηλώνει και… ωραίος.

Όλα αυτά είναι ξεκάθαρα και δεν σχετίζονται με το θέμα που έχει ανακύψει για τον ίδιο.

Τα όσα αναφέρει σχετικά με όλα τα παραπάνω είναι απλά παραπλανητικά και σανός για το κομματικό κοινό.

Πιθανόν να τα πιστεύει και ο ίδιος.

Δεν ενδιαφέρει επίσης η άποψή του για τους αριστερούς. Εάν τους θεωρεί τεμπέληδες ή οτιδήποτε άλλο. Η γνώμη του έχει την αξία που της δίνει ο καθένας. Όχι αυτή που δίνει ο ίδιος στη γνώμη του.

Αλλά τίποτα απ’ όλα λοιπόν δεν ενδιαφέρουν αυτή την ώρα.

Τι ενδιαφέρει και γιατί εγκαλείται:

Προσλήφθηκε ή όχι με το άρθρο 33 παρ. 2 του νόμου 2190/1994 που προβλέπει κατοχή πτυχίου ΑΕΙ, το οποίο ομολογεί και ο ίδιος δεν διαθέτει; Το «ήταν χαλαροί οι έλεγχοι τότε» και «ρωτήστε τις υπηρεσίες του υπουργείου» δεν συνιστά απάντηση.

Ήταν σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο από αυτό που προέβλεπαν τα τυπικά προσόντα του ή όχι; Με απλά λόγια έπαιρνε περισσότερα (άρα παράνομα) χρήματα από όσα δικαιούνταν; Ναι ή όχι;

Έλεγε ψέματα, δημοσίως, γραπτώς και ευθέως – με την ανάρτησή του στις 2/1/2026 – ότι είναι απόφοιτος δημόσιου πανεπιστημίου; Η απάντηση «αντί για ν (έχουνε) έβαλε μ (έχουμε) τελειώσει πανεπιστήμιο» δεν συνιστά απάντηση.

Πολλά ψέματα για να μπορεί να σταθεί κάποιος σε θέση υπουργού – ακόμα και βουλευτή, αλλά είναι άλλη συζήτηση αυτή.

Η κυβέρνηση κακώς πιστεύει ότι πρόκειται για ανοιξιάτικη μπόρα ή για ελαφρά ίωση, που θα περάσει.

Και αφού δεν την διευκολύνει ο Μακάριος Λαζαρίδης ας κάνει μόνη της το αναγκαίο πριν γίνει αναπόφευκτο από το βάρος της κοινωνικής κατακραυγής.

