Πιερρακάκης από Ουάσιγκτον: «Προχωράμε σε μεταρρυθμίσεις όχι κάθε μήνα, αλλά κάθε εβδομάδα»

Στην πρόοδο που σταθερά καταγράφει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και στα εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση προκειμένου να αμβλύνει τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο Semafor World Economy Forum, στο περιθώριο της Εαρινής Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας που διεξάγεται στην Ουάσιγκτον.

Όπως αναφέρει ο Κυριάκος Πιερρακάκης σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης «μέρος της δουλειάς μας στο Eurogroup είναι να συντονίσουμε τις πολιτικές με τις οποίες θα επιχειρήσουμε να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης, που ενδέχεται να αποδειχθεί μεγαλύτερη από τις τρεις προηγούμενες μαζί».

Στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης τονίζει ότι «η Ευρώπη έχει την εμπειρία και ξέρει πώς να αντιδράσει καλύτερα σε αυτή την κρίση. Συγκριτικά με το 2022, έχουμε διαφοροποιήσει το μείγμα της ενέργειας, ενώ έχουμε επενδύσει περισσότερο σε υποδομές. Χρειάζεται συνεχής μεταρρύθμιση για να άρουμε όλα τα εμπόδια εντός της ΕΕ» , όπως τονίζει.

Αναφερόμενος στη χώρα μας, ο κύριος Πιερρακάκης υπογραμμίζει ότι «στην Ελλάδα έχουμε κατακτήσει συνθήκες δημοσιονομικής και πολιτικής σταθερότητας, ενώ καταγράφουμε την ταχύτερη μείωση χρέους. Όλα αυτά τα έχουμε πετύχει εφαρμόζοντας μια πολιτική δραστικών αλλαγών: προχωράμε σε μεταρρυθμίσεις όχι κάθε μήνα, αλλά κάθε εβδομάδα», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

