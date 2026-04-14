ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 21:59
14.04.2026 20:23

Πιερρακάκης από Ουάσιγκτον: Κρίσιμοι παράγοντες για την ευρωπαϊκή οικονομία, η διάρκεια και η ένταση της ενεργειακής κρίσης

Στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης που συνδέεται με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις προκλήσεις για την ευρωπαϊκή οικονομία αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη συμμετοχή του το πρωί της Τρίτης σε συζήτηση στο Φόρουμ Παγκόσμιας Οικονομίας του Semafor στην Ουάσιγκτον, με τον συνιδρυτή και αρχισυντάκτη του μέσου Μπεν Σμιθ.

Η συμμετοχή του Έλληνα υπουργού πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρουσίας του στην αμερικανική πρωτεύουσα για τις εργασίες της Εαρινής Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Ο πρόεδρος του Eurogroup περιέγραψε την τρέχουσα συγκυρία ως ιδιαίτερα επιβαρυμένη για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, επισημαίνοντας ότι ενδεχόμενη παρατεταμένη διαταραχή στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να έχει ευρείες επιπτώσεις στην προσφορά ενέργειας και σε κρίσιμες πρώτες ύλες, με αντανάκλαση στις διεθνείς τιμές. Όπως σημείωσε, οι συνέπειες γίνονται ήδη αισθητές σε παγκόσμιο επίπεδο, παρά το γεγονός ότι η μεγαλύτερη έκθεση αφορά ασιατικές αγορές.

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή οικονομία, υπογράμμισε ότι οι προβλέψεις αναθεωρούνται προς χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και υψηλότερο πληθωρισμό, διευκρινίζοντας ότι η έκταση των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης. Τόνισε ότι ακόμη και στο ευνοϊκότερο σενάριο απαιτείται χρόνος για την αποκατάσταση της κανονικότητας στις ενεργειακές ροές, ενώ οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι συνεχίζουν να επηρεάζουν τις τιμές.

Σε ό,τι αφορά την αντίδραση της Ευρώπης, σημείωσε ότι δίνεται έμφαση σε στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης, με στόχο την προστασία των πιο ευάλωτων νοικοκυριών και την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης των κρατών-μελών και αξιοποίησης της εμπειρίας από την ενεργειακή κρίση του 2022.

Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη επιτάχυνσης διαρθρωτικών αλλαγών στην ευρωπαϊκή οικονομία, με έμφαση στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και την άρση εσωτερικών εμποδίων, καθώς και στην καλύτερη διοχέτευση αποταμιεύσεων προς επενδύσεις.

Η δημοσιονομική σταθερότητα, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η ψηφιοποίηση του κράτους ενισχύουν την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ελληνική οικονομία, επισημαίνοντας ότι η δημοσιονομική σταθερότητα, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η επιτάχυνση της ψηφιοποίησης του κράτους συνέβαλαν στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και στη σταδιακή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Τόνισε, παράλληλα, ότι η εμπειρία της κρίσης ανέδειξε τη σημασία του να επικρατεί μία μεταρρυθμιστική νοοτροπία και πολιτική, καθώς και το υψηλό κόστος που έχουν για την κοινωνία οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων.

Τέλος, σημείωσε ότι, παρά τις επιμέρους εντάσεις, οι διατλαντικές σχέσεις διατηρούν στρατηγικό χαρακτήρα, εκτιμώντας ότι η συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών θα παραμείνει κρίσιμης σημασίας σε τομείς όπως η ενέργεια και η τεχνολογία. Παράλληλα, προειδοποίησε για τις πολιτικές πιέσεις που μπορεί να προκαλέσει μια παρατεταμένη περίοδος υψηλών τιμών ενέργειας, σημειώνοντας ότι η αποτελεσματική και έγκαιρη υλοποίηση πολιτικών όπως οι επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, δίκτυα και συστήματα αποθήκευσης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την άμβλυνση των συνεπειών της κρίσης και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της εμπιστοσύνης των πολιτών.

