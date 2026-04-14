ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 16:31
14.04.2026 15:44

Reuters: Η Ελλάδα θα μειώσει στο 2% από 2,4%  την πρόβλεψη ανάπτυξης λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

14.04.2026 15:44
H Ελλάδα σχεδιάζει να μειώσει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη το 2026 περίπου στο 2%, από 2,4%, λόγω πληθωριστικών πιέσεων που προκύπτουν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι του υπουργείου Οικονομικών στο Reuters την Τρίτη.

Η νέα πρόβλεψη θα ενσωματωθεί στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχέδιο που θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το τέλος του μήνα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Με βάση τον προϋπολογισμό του 2026, η ανάπτυξη της χώρας αναμενόταν να διαμορφωθεί στο 2,4%, ενώ ο πληθωρισμός στο 2,2%.

«Ο πληθωρισμός θα είναι υψηλότερος από ό,τι αναμενόταν, λόγω των αυξημένων τιμών ενέργειας ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους στο Reuters.

Διαβάστε επίσης:

Συντάξεις Μαΐου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές – Την επόμενη εβδομάδα στα ΑΤΜ όλοι οι δικαιούχοι

Σε «συμπληγάδες» ο Έλληνας καταναλωτής: Η ακρίβεια της Goldman Sachs και το γεωπολιτικό ρίσκο που «παγώνει» τον τουρισμό

Πετρέλαιο: Οι ελπίδες για μακροπρόθεσμη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή ρίχνουν τις τιμές κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι





ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΥΠΡΟΠΟ για την έρευνα του BBC περί μισθοφόρων μεταναστών στον Έβρο: «Οι καταγγελίες διερευνώνται άμεσα»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: Εφιαλτική πρόβλεψη για πληθωρισμό 3,5% στην Ελλάδα το 2026 – Το δυσμενές και το ακραίο σενάριο για την παγκόσμια οικονομία

ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η Τεχεράνη εξετάζει προσωρινό «πάγωμα» των μεταφορών μέσω Ορμούζ για να μην «εκτροχιαστούν» οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαριάδης: «Μέσα στην απελπισία του, ο Λαζαρίδης έχει το θράσος να κατηγορεί τους αριστερούς ως “τεμπέληδες”»

ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται μετ’ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα – Πού εντοπίζονται προβλήματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

ΚΑΛΧΑΣ

Η ήττα του Όρμπαν και η υψηλή συμμετοχή, οι θιασώτες της πρόωρης κάλπης, οι πιέσεις στον Καραμανλή, οι επιλογές Ανδρουλάκη και το ιατρείο Καρυστιανού

ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ - Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

ΚΟΣΜΟΣ

Σε δίκη παραπέμπεται η σύζυγος του Σάντσεθ – Αντιμέτωπη με κατηγορίες για διαφθορά και υπεξαίρεση

ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο περιστατικό στις Κυκλάδες: Ανήλικος ξυλοκοπήθηκε μέχρι λιποθυμίας σε πλατεία – Βίντεο-σοκ καταγράφει την επίθεση

