Reuters: Η Ελλάδα θα μειώσει στο 2% από 2,4%  την πρόβλεψη ανάπτυξης λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
H Ελλάδα σχεδιάζει να μειώσει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη το 2026 περίπου στο 2%, από 2,4%, λόγω πληθωριστικών πιέσεων που προκύπτουν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι του υπουργείου Οικονομικών στο Reuters την Τρίτη.
Η νέα πρόβλεψη θα ενσωματωθεί στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχέδιο που θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το τέλος του μήνα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Με βάση τον προϋπολογισμό του 2026, η ανάπτυξη της χώρας αναμενόταν να διαμορφωθεί στο 2,4%, ενώ ο πληθωρισμός στο 2,2%.
«Ο πληθωρισμός θα είναι υψηλότερος από ό,τι αναμενόταν, λόγω των αυξημένων τιμών ενέργειας ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους στο Reuters.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.