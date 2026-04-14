ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 09:20
14.04.2026 07:19

Πετρέλαιο: Οι ελπίδες για μακροπρόθεσμη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή ρίχνουν τις τιμές κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι

14.04.2026 07:19
Σε πτώση σήμερα Τρίτη (14.4.2026) οδεύουν οι τιμές του πετρελαίου παίρνοντας οριακή απόσταση από τα 100 δολάρια το βαρέλι, όπου βρέθηκαν μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ – Ιράν στο Πακιστάν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν περίπου 2% προς τα 97 δολάρια ανά βαρέλι την Τρίτη, αντιστρέφοντας τα κέρδη από την προηγούμενη συνεδρίαση, με τους επενδυτές να παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Οι τιμές ακολουθούν διακυμάνσεις σε ένα εύρος γύρω από τα 97-98 δολάρια ανά βαρέλι.

Σε χαμηλότερα επίπεδα έχει υποχωρήσει το αμερικανικού τύπου WTI, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να διαπραγματεύονται στην περιοχή των 97 δολαρίων το βαρέλι καθώς οι αναφορές πως ΗΠΑ και Ιράν εξετάζουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις με στόχο την εξασφάλιση μιας μακροπρόθεσμης εκεχειρίας πριν από τη λήξη της τρέχουσας εκεχειρίας δύο εβδομάδων άρχισαν να καλλιεργούν προσδοκίες στην αγορά.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη είχε ξεκινήσει επαφές με την Ουάσινγκτον, ενώ ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν έδειξε την ετοιμότητά του να συνεχίσει τον διάλογο, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει εντός πλαισίου κανονισμών του διεθνούς δικαίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία μετά από 21 ώρες διαπραγματεύσεων το Σαββατοκύριακο. Ως αποτέλεσμα, ο Πρόεδρος Τραμπ κλιμάκωσε τη στάση του και ανακοίνωσε αποκλεισμό στις αποστολές ιρανικού πετρελαίου.

Εν τω μεταξύ, μια έκθεση του ΟΠΕΚ+ αποκάλυψε ότι η παραγωγή του ομίλου των πετρελαιοπαραγωγών χωρών μειώθηκε κατά 7,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Μάρτιο, κυρίως λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

Οι επενδυτές στρέφουν τώρα την προσοχή τους στην επερχόμενη μηνιαία έκθεση του IEA (Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας) για σαφέστερα μηνύματα σχετικά με τις παγκόσμιες συνθήκες προσφοράς-ζήτησης.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 09:20
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινόπουλος: Από το φαρμακείο του 1893 στην έξοδο από τα Starbucks – Η διαδρομή μιας αυτοκρατορίας που σημάδεψε το ελληνικό εμπόριο

ΥΓΕΙΑ

Εμφυτεύσιμα κύτταρα νησίδων παγκρέατος μπορούν να ελέγχουν τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 χωρίς ενέσεις ινσουλίνης

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η ναυμαχία της… Λέσβου – Πώς και γιατί ξέσπασε ο καβγάς ανάμεσα σε Χιώτη και Δουδωνή

