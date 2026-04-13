Κρίση στη Μέση Ανατολή: Μειώνει τον φόρο στα καύσιμα η Γερμανία, κατά 17 σεντς το λίτρο – Τι αποφασίστηκε

Τη μείωση του φόρου των καυσίμων – αρχικά για δύο μήνες – ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ως μέτρο ελάφρυνσης των καταναλωτών από την εκτόξευση των τιμών που προκάλεσε η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι ο φόρος στα πετρελαιοειδή μειώνεται κατά 17 σεντς/λίτρο, σε πρώτη φάση για διάστημα δύο μηνών, με την ελπίδα, όπως είπε, ότι η βιομηχανία καυσίμων θα μετακυλίσει αυτές τις περικοπές απευθείας στους καταναλωτές. Για συνολική ελάφρυνση ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ έκανε λόγο από την πλευρά της η υπουργός Εργασίας, Μπέρμπελ Μπας.

«Μπόνους ελάφρυνσης»

Ο κυβερνητικός συνασπισμός αποφάσισε ακόμη να επιτρέψει στους εργοδότες να καταβάλουν στους εργαζόμενους αφορολόγητο και χωρίς εισφορές «μπόνους ελάφρυνσης» ύψους 1.000 ευρώ για το 2026 και, προκειμένου να αντισταθμιστεί το έλλειμμα φορολογικών εσόδων που θα προκύψει, θα αυξηθεί ήδη από φέτος ο φόρος στον καπνό.

Οι σημερινές ανακοινώσεις ήλθαν έπειτα από διαβουλεύσεις ημερών και έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων, ειδικά μεταξύ του υπουργού Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ (SPD) και της υπουργού Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε (CDU).

Ο καγκελάριος από την πλευρά του ζήτησε αυτοσυγκράτηση και επαίνεσε τελικά τις «εποικοδομητικές» συνομιλίες στην κυβερνητική επιτροπή, ενώ απαντώντας σήμερα σε σχετική ερώτηση, απέρριψε την υπόθεση ότι η κυβέρνηση βγαίνει λαβωμένη από αυτές τις διαβουλεύσεις και τόνισε ότι στόχος του είναι η αποκατάσταση της πεποίθησης των πολιτών ότι το κράτος είναι σε θέση να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Ερωτώμενος μάλιστα εάν η κυρία Ράιχε συμμετείχε στις αποφάσεις που ανακοινώθηκαν σήμερα, ο κ. Μερτς διευκρίνισε ότι αυτό που τον ενόχλησε ήταν όχι η διαφωνία, αλλά η δημόσια αντιπαράθεση των υπουργών. «Για αυτό και ζήτησα να σταματήσει», υπογράμμισε.

«Όχι καλά προετοιμασμένες οι συνομιλίες στο Πακιστάν»

Αναφερόμενος επίσης στις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με το Ιράν, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι δεν εξεπλάγη από την αποτυχία των διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν. «Δεν είχα από την αρχή την εντύπωση ότι ήταν πραγματικά καλά προετοιμασμένες. Τώρα θα έχουμε μια πιο μακρά διαδικασία», δήλωσε και πρόσθεσε ότι συνομιλεί με την αμερικανική κυβέρνηση, με τους εταίρους και με το Ισραήλ.

«Οι δυνατότητες της Γερμανίας είναι περιορισμένες, αλλά είναι υπαρκτές. Θα κάνουμε το παν για να συνεισφέρουμε», είπε χαρακτηριστικά.

