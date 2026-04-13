Πετρέλαιο: Ξανά πάνω από 100 δολάρια η τιμή του βαρελιού, μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ για αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν

Η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου ξεπέρασε εκ νέου τα 100 δολάρια το βαρέλι το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα, στις πρώτες συναλλαγές αφότου άνοιξαν οι αγορές, μερικές ώρες αφού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως προχωρούν από σήμερα (13/04) σε αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν, ελλείψει συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ενώ υποχώρησε περί τα 97 δολάρια στο τέλος της προηγούμενης συνεδρίασης, η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI) προς παράδοση τον Μάιο σημείωσε αύξηση 7%.

Το βαρέλι του Brent Βόρειας Θάλασσας, προς παράδοση τον Ιούνιο, είχε φθάσει παράλληλα τα 101,80 δολάρια (+6,8%).

