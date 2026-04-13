Η γεωπολιτική σκακιέρα και το «πασχαλινό» στοίχημα της αγοράς

Η παγκόσμια οικονομία την άνοιξη του 2026 θυμίζει τεντωμένο σχοινί. Ενώ η Ελλάδα επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, οι τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις —με αιχμή τη συνεχιζόμενη αστάθεια στη Μέση Ανατολή και τις σοβαρές πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες— δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα για το «καλάθι του καταναλωτή», ειδικά τώρα που βρισκόμαστε στην καρδιά της πασχαλινής περιόδου.

Η «γεωπολιτική ακρίβεια» σε αριθμούς

Οι συγκρούσεις δεν περιορίζονται πλέον στα πεδία των μαχών, αλλά μεταφράζονται άμεσα σε δείκτες που επηρεάζουν την καθημερινότητα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ για τον Μάρτιο του 2026:

• Πληθωρισμός: Ο γενικός δείκτης στην Ελλάδα «τσίμπησε» ανοδικά κλείνοντας στο 2,9%. Η άνοδος αυτή αποδίδεται κυρίως στην ακρίβεια των υπηρεσιών και την αύξηση στα καύσιμα, ως άμεση συνέπεια των γεωπολιτικών εντάσεων.

• Τρόφιμα: Εδώ εντοπίζεται η μεγαλύτερη πίεση για το πασχαλινό τραπέζι. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα παραμένει σε υψηλά επίπεδα, κοντά στο 4,2%, καθώς το κόστος μεταφοράς και η ενέργεια κρατούν τις τιμές «ψηλά», παρά τη γενική προσπάθεια συγκράτησης.

• Εφοδιαστική Αλυσίδα: Η κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα έχει μειώσει τη διέλευση εμπορικών πλοίων κατά 70%. Αυτό μεταφράζεται σε καθυστερήσεις και αυξημένα ναύλα, τα οποία άρχισαν να ενσωματώνονται στις τιμές των προϊόντων που βλέπουμε στα ράφια αυτόν τον μήνα.

Το «μετά-πασχαλινό» τοπίο στην αγορά

Η αγορά κινείται σε ένα καθεστώς «επάρκειας με φρένο στο πορτοφόλι». Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η πίεση δεν θα εκτονωθεί με το πέρας των γιορτών:

1. Ενέργεια & Καύσιμα: Με το 1/3 του παγκόσμιου πετρελαίου να εξαρτάται από τις διόδους της Μέσης Ανατολής, οι ανατιμήσεις στα καύσιμα αναμένεται να επηρεάσουν οριζόντια τις μεταφορές μετά τις 15 Απριλίου.

2. Κατασκευές & Υλικά: Αναμένονται νέες αυξήσεις κόστους έως και 10% σε πρώτες ύλες (πλαστικά, μέταλλα), επηρεάζοντας άμεσα τα ιδιωτικά και δημόσια έργα.

3. Τουρισμός: Παρά την ισχυρή ζήτηση και τις προβλέψεις για 42,9 εκατ. αφίξεις, η γεωπολιτική αβεβαιότητα προκαλεί ένα προσωρινό «μούδιασμα» στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Τι μέλλει γενέσθαι: Το σενάριο της «ανθεκτικής ατασιμότητας»

Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης προβλέπουν για την Ελλάδα ανάπτυξη 2,1% για το 2026, ελαφρώς χαμηλότερη από τον αρχικό στόχο του 2,4%. Η αιτία είναι σαφής: η γεωπολιτική αστάθεια «ροκανίζει» το διαθέσιμο εισόδημα.

Παρόλο που η χώρα διαθέτει δημοσιονομικά πλεονάσματα (7,29 δισ. ευρώ), η ακρίβεια παραμένει ο αστάθμητος παράγοντας. Αν οι συγκρούσεις παραταθούν, η αγορά θα μιλά πλέον για μια νέα πραγματικότητα τιμών, όπου η προσαρμογή θα είναι η μόνη οδός επιβίωσης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Το 2026 είναι η χρονιά της εγρήγορσης. Ο Μάρτιος έδειξε ότι ο πληθωρισμός έχει ακόμα «σφυγμό» και η επόμενη ημέρα του Πάσχα θα βρει την οικονομία σε μια κρίσιμη καμπή, όπου η γεωπολιτική σταθερότητα θα κρίνει το αν η ακρίβεια θα αρχίσει επιτέλους να υποχωρεί ή αν θα δούμε έναν νέο κύκλο ανατιμήσεων μέσα στο καλοκαίρι.

