Τραμπ: «Μπορούμε να ισοπεδώσουμε το Ιράν σε μία ημέρα» – Θα σας παγιδεύσουμε σε θανάσιμη δίνη στο Ορμούζ, απαντούν οι Ιρανοί

Μετά την οργισμένη του ανάρτηση στο Truth Social, όπου ανακοίνωσε τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ από το πολεμικό ναυτικό, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στο Fox News για τα σχέδια των ΗΠΑ μετά τις αποτυχημένες συνομιλίες με το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ.

Όπως εκτίμησε «δεν θα μας πάρει πολύ να καθαρίσουμε το Στενό Ορμούζ», σημειώνοντας: «πιστεύουμε πως πολλές χώρες θα μας βοηθήσουν σε αυτό, οι σύμμαχοι του Κόλπου έχουν ήδη αρχίσει να μας βοηθούν».

Εξήγησε πως οι ΗΠΑ και άλλες χώρες θα στείλουν ναρκαλιευτικά στο Ορμούζ για να απομακρύνουν τις νάρκες που τοποθέτησε το Ιράν. «Έχουμε ναρκαλιευτικά εκεί. Διαθέτουμε εξαιρετικά εξελιγμένα υποβρύχια ναρκαλιευτικά. Είναι τα πιο σύγχρονα και τα καλύτερα, αλλά στέλνουμε και πιο παραδοσιακά ναρκαλιευτικά. Και, όπως αντιλαμβάνομαι, το Ηνωμένο Βασίλειο και κάποιες άλλες χώρες στέλνουν επίσης ναρκαλιευτικά», είπε χαρακτηριστικά.

Ακολούθως, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ, του Ιράν και του Πακιστάν ως «πολύ φιλικές» και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πέτυχαν «σχεδόν όλα όσα θέλαμε» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Ωστόσο, τελικά οι διαπραγματεύσεις απέτυχαν, καθώς το Ιράν δεν μπόρεσε να δεσμευτεί να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, σημείωσε.

«Οι Ιρανοί δεν έχουν αποχωρήσει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Προβλέπω πως θα επιστρέψουν και θα μας δώσουν αυτά που θέλουμε… θέλω τα πάντα, δεν έχουν διαπραγματευτικά χαρτιά», ανέφερε επίσης, ενώ επισήμανε πως η ανάρτησή του για την εξόντωση του ιρανικού πολιτισμού ήταν αυτή που τους έφερε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ακόμη, απείλησε πως θα μπορούσε να ισοπεδώσει το Ιράν «σε μία μέρα», αναφερόμενος σε πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές της χώρας. «Σε μία ώρα, θα μπορούσα να καταστρέψω ολόκληρο το ενεργειακό τους δίκτυο, τα πάντα, όλα τους τα εργοστάσια, τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Και δεν θέλω να το κάνω, γιατί αν το κάνω, θα χρειαστούν 10 χρόνια για να το ξαναχτίσουν, δεν θα καταφέρουν ποτέ να το ξαναχτίσουνε».

Αν και ανέφερε πως οι στρατιωτικές υποδομές του Ιράν έχουν ουσιαστικά «εξαλειφθεί» μετά από περισσότερο από 40 ημέρες πολέμου με τις ΗΠΑ, σημείωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πιθανοί στόχοι, όπως οι μονάδες αφαλάτωσης νερού, το ηλεκτρικό δίκτυο και οι γέφυρες.

«Ουσιαστικά, έχουμε καταστρέψει ολόκληρη τη χώρα τους. Το μόνο που τούς έχει απομείνει είναι το νερό, το οποίο θα ήταν καταστροφικό να χτυπηθεί», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι το Ιράν διαθέτει ακόμη «μερικά ακόμη εργοστάσια κατασκευής πυραύλων», τονίζοντας πως «τα γνωρίζουμε όλα».

Για τα δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά που διέσχισαν χθες, Σάββατο το Στενό του Ορμούζ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε: «Πιθανότατα είδατε ότι στείλαμε δύο εξαιρετικά εξελιγμένα, πανέμορφα, ολοκαίνουργια αντιτορπιλικά ακριβώς στη μέση του Στενού, και κανείς δεν μας έκανε τίποτα», διαψεύδοντας την Τεχεράνη που απάντησε χτες πως ένα «αμερικανικό πολεμικό πλοίο ανέκρουσε πρύμναν μετά από την προειδοποίηση των Ιρανών ότι θα δεχτεί επίθεση εντός 30 λεπτών αν διασχίσει το Στενό».

Παράλληλα, επανέλαβε πως «θα επανεξετάσουμε την συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ», λέγοντας πως «δεν ήταν εκεί για εμάς».

Προειδοποίηση στο Πεκίνο για δασμούς 50% αν βοηθήσει το Ιράν

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ απείλησε και την Κίνα, έναν από τους κύριους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών, με τελωνειακούς δασμούς 50% στα εμπορεύματά της, αν το Πεκίνο προσφέρει στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Αν τους πιάσουμε να το κάνουν αυτό, θα φάνε δασμούς 50%, ένα ιλιγγιώδες ποσό», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος στο Fox News.

«Δεν θα αφήσουμε το Ιράν να βγάζει χρήματα πουλώντας πετρέλαιο σε ανθρώπους που του αρέσουν», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρόκειται να μεταβεί στο Πεκίνο στις 14 και 15 Μαΐου, όπου θα συναντήσει τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, αφού είχε αναβάλει μια προηγούμενη σύνοδο κορυφής εξαιτίας αυτού του πολέμου.

H οργισμένη ανάρτηση για «αποκλεισμό» του Ορμούζ και «κόλαση»

Νωρίτερα, στην οργισμένη ανάρτησή του ο Τραμπ ανέφερε τα εξής:

«Το Ιράν υποσχέθηκε να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ, αλλά εν γνώσει του δεν το έπραξε. Αυτό προκάλεσε ανησυχία, αναστάτωση και πόνο σε πολλούς ανθρώπους και χώρες σε όλο τον κόσμο. Λένε ότι έβαλαν νάρκες στα νερά, παρ’όλο που ολόκληρο το Πολεμικό Ναυτικό τους και τα περισσότερα από τα «ναρκοθετικά» τους έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Μπορεί να το έκαναν, αλλά ποιος πλοιοκτήτης θα ήθελε να ρισκάρει; Πρόκειται για μεγάλη ντροπή και μόνιμη βλάβη στη φήμη του Ιράν και σε ό,τι έχει απομείνει από τους «ηγέτες» του, αλλά εμείς έχουμε ξεπεράσει όλα αυτά. Όπως υποσχέθηκαν, καλό θα ήταν να ξεκινήσουν τη διαδικασία για να ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΔΟ!

Παραβιάζουν κάθε νόμο που υπάρχει. Έχω ενημερωθεί πλήρως από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, σχετικά με τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Ισλαμαμπάντ υπό την ευγενική και πολύ ικανή ηγεσία του στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ και του πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ του Πακιστάν.

Είναι εξαιρετικοί άνδρες και με ευχαριστούν συνεχώς που έσωσα 30 έως 50 εκατομμύρια ζωές σε έναν πόλεμο που θα ήταν φρικτός με την Ινδία. Πάντα εκτιμώ να ακούω κάτι τέτοιο — η ανθρωπιά που εκφράζεται είναι ακατανόητη.

Η συνάντηση με το Ιράν ξεκίνησε νωρίς το πρωί και διήρκεσε όλη τη νύχτα — σχεδόν 20 ώρες. Θα μπορούσα να μπω σε πολλές λεπτομέρειες και να μιλήσω για όλα όσα επιτεύχθηκαν, αλλά μόνο ένα πράγμα έχει σημασία — ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΤΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ! Από πολλές απόψεις, τα σημεία στα οποία συμφωνήσαμε είναι καλύτερα από το να συνεχίσουμε τις στρατιωτικές μας επιχειρήσεις μέχρι το τέλος, αλλά όλα αυτά τα σημεία δεν έχουν σημασία σε σύγκριση με το να επιτρέψουμε την πυρηνική ενέργεια να βρίσκεται στα χέρια τόσο ασταθών, δύσκολων και απρόβλεπτων ανθρώπων.

Οι τρεις εκπρόσωποί μου, καθώς περνούσε ο καιρός, έγιναν, όπως ήταν αναμενόμενο, πολύ φιλικοί και σεβαστικοί προς τους εκπροσώπους του Ιράν, Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, Αμπάς Αραγτσί και Αλί Μπαγκερί, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, επειδή ήταν πολύ αδιάλλακτοι όσον αφορά το μοναδικό και πιο σημαντικό ζήτημα. Και, όπως έχω πάντα πει, από την αρχή, και πριν από πολλά χρόνια, ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ!».

Σε συνέχεια της ίδια ανάρτησης, ο Τραμπ σημείωσε πως:

«Η συνάντηση πήγε καλά, συμφωνήθηκαν τα περισσότερα σημεία, αλλά το μόνο σημείο που πραγματικά είχε σημασία, τα ΠΥΡΗΝΙΚΑ και είπαν όχι. Με άμεση ισχύ, το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, το καλύτερο στον κόσμο, θα ξεκινήσει τη διαδικασία ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ οποιουδήποτε και όλων των πλοίων που προσπαθούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από το Στενό του Ορμούζ. Σε κάποιο σημείο, θα φτάσουμε σε μια βάση όπου «ΟΛΟΙ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ, ΟΛΟΙ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ», αλλά το Ιράν δεν επέτρεψε να συμβεί αυτό λέγοντας: «Μπορεί να υπάρχει μια νάρκη κάπου εκεί έξω», την οποία κανείς δεν γνωρίζει εκτός από αυτούς.

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ, και οι ηγέτες χωρών, ειδικά των ΗΠΑ, δεν θα εκβιαστούν ποτέ. Έχω επίσης δώσει οδηγίες στο ναυτικό μας να αναζητά και να αναχαιτίζει κάθε σκάφος σε διεθνή ύδατα που έχει πληρώσει διόδια στο Ιράν. Κανείς που πληρώνει παράνομα διόδια δεν θα έχει ασφαλή διέλευση στις ανοιχτές θάλασσες. Θα ξεκινήσουμε επίσης την καταστροφή των ναρκών που έστρωσαν οι Ιρανοί στα Στενά. Οποιοσδήποτε Ιρανός πυροβολήσει εναντίον μας, ή εναντίον ειρηνικών σκαφών, θα ΠΑΕΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ!

Το Ιράν γνωρίζει, καλύτερα από τον καθένα, πώς να ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ αυτή την κατάσταση που έχει ήδη καταστρέψει τη χώρα του. Το ναυτικό τους έχει χαθεί, η πολεμική τους αεροπορία έχει χαθεί, τα αντιαεροπορικά και τα ραντάρ τους είναι άχρηστα, ο Χαμενεΐ και οι περισσότεροι από τους «ηγέτες» τους είναι νεκροί, όλα εξαιτίας της πυρηνικής τους φιλοδοξίας.

Ο αποκλεισμός θα ξεκινήσει σύντομα. Και άλλες χώρες θα συμμετάσχουν σε αυτόν τον αποκλεισμό. Δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να επωφεληθεί από αυτή την παράνομη πράξη ΕΚΒΙΑΣΜΟΥ. Θέλουν χρήματα και, το σημαντικότερο, θέλουν πυρηνικά. Είμαστε έτοιμοι για όλα και ο στρατός θα αποτελειώσει ό,τι έχει απομείνει από το Ιράν».

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν να παγιδεύσουν τους εχθρούς τους σε «θανάσιμη δίνη» στα στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι έχουν «πλήρως υπό έλεγχο» την κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ και απείλησαν να παγιδεύσουν εκεί τους εχθρούς τους σε μια «θανάσιμη δίνη», έπειτα από αμερικανικές δηλώσεις.

«Όλη η κυκλοφορία (…) είναι πλήρως υπό τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων», ανακοίνωσε η ναυτική διοίκηση των Φρουρών με μήνυμα που δημοσιοποίησε μέσω του X, μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των στενών.

«Ο εχθρός θα βρεθεί παγιδευμένος σε μια θανάσιμη δίνη μέσα στα στενά, αν κάνει ένα λάθος βήμα», πρόσθεσε η ναυτική διοίκηση δημοσιοποιώντας βίντεο στο οποίο εικονίζονται πλοία στο στόχαστρο.

Το Ιράν κρατά κλειστό το Ορμούζ

Υπενθυμίζεται ότι ο επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας και πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, στην πρώτη του δήλωση μετά το «ναυάγιο» των διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ, τόνισε ότι «οι ΗΠΑ έχουν κατανοήσει τη λογική και τις αρχές του Ιράν και είναι καιρός να αποφασίσουν αν μπορούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη μας ή όχι».

Επίσης, ο αναπληρωτής πρόεδρος του Κοινοβουλίου Αλί Νικζάντ δήλωσε ότι στις 40 ημέρες του πολέμου, οι ΗΠΑ «έμαθαν ότι η νικήτρια πλευρά καθορίζεται από τη βούληση των εθνών και την υπεροχή στο πεδίο της μάχης, όχι από τη ρητορική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

«Στις επόμενες ημέρες, θα μάθουν επίσης ότι η διπλωματία είναι ένας χώρος σεβασμού, αλληλεπίδρασης και αποδοχής της πραγματικότητας, και όχι επιβολής επιθυμιών», πρόσθεσε. Ο Μαχμούντ Ναμπαβιάν, ιρανός βουλευτής που συμμετείχε στην ομάδα διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν, δήλωσε ότι οι ηγέτες σε όλο τον κόσμο πρέπει να γνωρίζουν ότι «τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν» και πρόσθεσε: «Ο κόσμος θα βιώσει μια νέα μορφή διαχείρισης στα Στενά του Ορμούζ».

Την ίδια ώρα η ιρανική ιατροδικαστική υπηρεσία ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει ταυτοποιήσει 3.375 ανθρώπους οι οποίοι σκοτώθηκαν από την αρχή του πολέμου που εξαπολύθηκε στις 28 Φεβρουαρίου από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Στη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου που μας επιβλήθηκε, έχουν ταυτοποιηθεί τα πτώματα 3.375 μαρτύρων», ανακοίνωσε ο Αμπάς Μασζεντί, επικεφαλής της υπηρεσίας αυτής που ανήκει στη δικαστική εξουσία, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο ίδιος δήλωσε πως στον απολογισμό αυτό περιλαμβάνονται 2.875 άνδρες, χωρίς να διευκρινίσει αν επρόκειτο για ενηλίκους, παιδιά ή αμάχους.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), η οποία έχει την έδρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε από την πλευρά της καταγράψει στις 6 Απριλίου τουλάχιστον 3.597 νεκρούς, από τους οποίους 1.665 άμαχοι – μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 248 παιδιά.

Εξαιτίας των περιορισμών που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης, το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τους απολογισμούς αυτούς από ανεξάρτητες πηγές.

Ομάν: Κάλεσμα σε ΗΠΑ και Ιράν να κάνουν «επώδυνες παραχωρήσεις»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν πρότεινε σήμερα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν “επώδυνες παραχωρήσεις‘ προκειμένου να υπάρξει κατάληξη στις διαπραγματεύσεις τους, καλώντας παράλληλα σε “παράταση της κατάπαυσης του πυρός”.

“Για να επιτύχουν, ο καθένας πρέπει ίσως να κάνει επώδυνες παραχωρήσεις, αλλά αυτό δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με την οδύνη της αποτυχίας και του πολέμου”, έγραψε στο X ο Μπαντρ αλ Μπουσάιντι, μερικές ώρες μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές στη διάρκεια μιας κρίσιμης συνάντησης στο Πακιστάν.

“Ζητώ άμεσα να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός και οι συνομιλίες να συνεχιστούν”, έγραψε επίσης ο υπουργός ο οποίος είχε μεσολαβήσει σε άλλες συνομιλίες ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον προτού ξεσπάσει ο πόλεμος.

ΕΕ: «Ναι» στη διπλωματία για την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει πεπεισμένη πως η διπλωματία είναι “απαραίτητη προκειμένου να επιλυθούν όλα τα θέματα που εκκρεμούν” στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ανουάρ ελ Ανούνι, εκπρόσωπος της ΕΕ για εξωτερικές υποθέσεις, μετά την αποτυχία των συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

“Χαιρετίζουμε το Πακιστάν για τις προσπάθειές του διαμεσολάβησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλει σε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες, δεδομένου του εύρους των συμφερόντων και ανησυχιών της, σε πλήρη συντονισμό με τους εταίρους της”, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Μέση Ανατολή – Al Jazeera: Έφυγαν από το Πακιστάν Γουίτκοφ και Κούσνερ, μαζί με τον Βανς








