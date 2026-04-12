Κύπρος: Η Βρετανία λέει «όχι» σε διαπραγματεύσεις για τις βάσεις στο νησί

Όπως είναι γνωστό, η Κυπριακή Δημοκρατία, μετά τις επιθέσεις με drones στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, έθεσε ζήτημα αναδιαπραγμάτευσης με το Ηνωμένο Βασίλειο του ζητήματος των βάσεων στη μεγαλόνησο, οι οποίες βάσεις θεωρούνται αμιγώς βρετανικό έδαφος.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε σχέδια για επαναδιαπραγμάτευση του μέλλοντος των «αποικιακών» βάσεων της Βρετανίας με το τέλος των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, καθώς η περιοχή γύρω από τη βάση αναστατώθηκε σημαντικά από επανειλημμένους συναγερμούς για επιθέσεις.

Μιλώντας σε σύνοδο ηγετών της ΕΕ τον περασμένο μήνα, ο Ν. Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι «όταν τελειώσει αυτή η δυσάρεστη κατάσταση στην Κύπρο, πρέπει να έχουμε μια ανοικτή και ειλικρινή συζήτηση με τη βρετανική κυβέρνηση σχετικά με το καθεστώς των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο».

«Όχι» από Βρετανία

Τώρα, λοιπόν, το Λονδίνο φαίνεται ότι απαντά στη Λευκωσία και η απάντηση είναι αρνητική: σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Telegraph, ο Βρετανός υφυπουργός Άμυνας, Αλ Καρνς, ξεκαθάρισε ότι η παραχώρηση κυριαρχίας επί των βάσεων σε Ακρωτήρι και Δεκέλεια αποκλείεται στο πλαίσιο των επικείμενων συνομιλιών με την κυπριακή κυβέρνηση.

«Πρέπει να είμαστε απολύτως σαφείς σε αυτό, το νομικό καθεστώς των Κυρίαρχων Περιοχών Βάσεων είναι ακλόνητο», δήλωσε ο Καρνς, προσθέτοντας ότι η καλύτερη προσέγγιση είναι η συνεργασία με τη Λευκωσία για την αποτελεσματική άμυνα του νησιού. «Αυτό που βλέπουμε, λόγω της απειλής που έχει προκύψει, είναι για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό οι Κύπριοι, οι Βρετανοί και άλλοι σύμμαχοι να συνεργάζονται για ένα ενιαίο σχέδιο άμυνας», ανέφερε.

«Κατανοούμε ότι υπάρχουν κάποιες τριβές, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η νομική βάση αυτών των κυρίαρχων περιοχών δεν είναι διαπραγματεύσιμη», τόνισε, ενώ, σύμφωνα με την εφημερίδα, το σχέδιο που ενδέχεται να εξετάζει η Λευκωσία αναφέρει ότι οι δύο στρατιωτικές εγκαταστάσεις θα περνούσαν στον έλεγχο της Κύπρου, αλλά θα εκμισθώνονταν εκ νέου στη Βρετανία για συνεχή χρήση.

