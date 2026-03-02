Κύπρος: Εκκενώθηκαν οι βάσεις σε Ακρωτήρι και Δεκέλεια, αναχαιτίστηκαν δύο drones – Συναγερμός και στο αεροδρόμιο της Πάφου (videos)

Μπορεί οι ζημιές που προκάλεσε το ιρανικό drone στη RAF Ακρωτηρίου στη Λεμεσό να ήταν περιορισμένες, το χτύπημα όμως σε έδαφος της Κύπρου έχει προκαλέσει συναγερμό στη Λευκωσία.

Και αυτό καθώς, όπως σημειώνουν κυβερνητικές, στρατιωτικές και διπλωματικές πηγές, πρόκειται για ενέργεια με χαρακτηριστικά στοχευμένης επίδειξης ισχύος, η οποία δεν αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο συμβάν.

Γύρω στις 12 το μεσημέρι, οι σειρήνες ήχησαν ξανά, ενώ απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη, υπό τον φόβο νέας επίθεσης.

Όπως αναφέρει το philenews, η βάση στο Ακρωτήρι εκκενώθηκε με μήνυμα που στάλθηκε στο προσωπικό να κάνει λόγο για «συνεχιζόμενη απειλή ασφαλείας», οι εργαζόμενοι αποχώρησαν και η πύλη έκλεισε.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες εκκενώθηκε και η βάση Δεκέλειας.

Συναγερμός έχει σημάνει και στο αεροδρόμιο Πάφου, μετά από εντοπισμό drone στον ενάεριο χώρο και δόθηκαν οδηγίες να εκκενωθεί άμεσα από επιβάτες και προσωπικό.

Όπως ανέφερε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης «δύο μη επανδρωμένα αεροχήματα που κινούνταν προς την κατεύθυνση των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως».

Σε επιφυλακή η Πολιτική Άμυνα

Από τα πρώτα λεπτά μετά το την επίθεση στη στη RAF Ακρωτηρίου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας τέθηκε σε πλήρη ενεργοποίηση.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, δυνάμεις της Πολιτικής Άμυνας Κύπρου αναπτύχθηκαν άμεσα στην περιοχή, με κύριο στόχο την υποστήριξη και ενημέρωση των κατοίκων, σε συντονισμό με τον δήμαρχο Δήμος Κουρίου, τον αντιδήμαρχο Ακρωτηρίου και τη Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων.

Όπως αναφέρεται, λήφθηκαν προληπτικά μέτρα ώστε οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα προσωρινής φιλοξενίας στο ΚΕΝ Λεμεσού, όπου από την πρώτη στιγμή βρίσκονται λειτουργοί και εθελοντές της Πολιτικής Άμυνας για διευκόλυνση όσων επιθυμούν να μετακινηθούν.

Παράλληλα, ομάδες της Πολιτικής Άμυνας παραμένουν στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ακρωτηρίου, παρέχοντας ενημέρωση, συνδρομή στη μεταφορά πολιτών σε χώρους φιλοξενίας και πραγματοποιώντας περιπολίες για τυχόν ανάγκες.

Το Υπουργείο Εσωτερικών είε προειδοποιήσει ότι, εφόσον παραστεί ανάγκη, θα ενεργοποιηθούν οι σειρήνες στις επηρεαζόμενες περιοχές και θα υπάρξει άμεση ενημέρωση μέσω ραδιοφώνου και τηλεόρασης, με οδηγίες προς τον πληθυσμό για κατεύθυνση στο πλησιέστερο καταφύγιο.

Τα καταφύγια μπορούν να εντοπιστούν μέσω της εφαρμογής SafeCY ή μέσω του Κέντρου Ελέγχου Επιχειρήσεων της Γενικής Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας.

Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει κοντινό καταφύγιο, οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε ασφαλείς εσωτερικούς χώρους, όπως υπόγεια ή δωμάτια με συμπαγείς τοίχους, αποφεύγοντας την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους.

Αυτό είναι το drone που χτύπησε την Κύπρο

Η έκρηξη στις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες από drone καμικάζι, το λεγόμενο Shahed 136.

Είναι ένα χαμηλού κόστους αλλά επιχειρησιακά αποτελεσματικό σύστημα, το οποίο δοκιμάζει τις αντοχές της σύγχρονης αεράμυνας.

Το HESA Shahed 136 είναι ένα ιρανικής σχεδίασης μη επανδρωμένο αεροσκάφος-καμικάζι (drone), συνηθισμένα αποκαλούμενο και «loitering munition» ή «one-way attack drone», δηλαδή ένας συνδυασμός drone και κατευθυνόμενου πυραύλου κρούσης.

Το drone αυτό έχει στιβαρά χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν να αποτελεί οικονομικά αποδοτικό και επιχειρησιακά απειλητικό όπλο σε έναν σύγχρονο υβριδικό πόλεμο.

Το Shahed 136 διαθέτει τριγωνικό σώμα περίπου 3,5 μέτρων μήκους και άνοιγμα φτερών γύρω στα 2,5 μέτρα, ζυγίζει περί τα 200 κιλά και μεταφέρει κατά κανόνα εγκατεστημένο πολεμικό φορτίο περίπου 40-50 κιλών στην άκρη της ατράκτου του. Το σύστημα πλοήγησης του βασίζεται σε GNSS/GPS σε συνδυασμό με αδρανειακά συστήματα, επιτρέποντας να προγραμματιστεί σε μεγάλο βαθμό αυτόνομη πτήση προς έναν προκαθορισμένο στόχο.

Λόγω του σχεδιασμού του, θεωρείται περισσότερο ενιαίας χρήσης πυρομαχικό παρά UAV με δυνατότητες επιστροφής. Κατά την εκτόξευση από σταθερούς ή κινητούς φορείς, το Shahed 136 προσεγγίζει και συγκρούεται στο στόχο του, προκαλώντας έκρηξη και καταστροφές σε σταθερά αντικείμενα, υποδομές ή εγκαταστάσεις.

Επιχειρησιακές δυνατότητες

Μεγάλη εμβέλεια και αυτονομία:

Παρά το σχετικά απλό σύστημα πλοήγησης, το Shahed 136 έχει χαρακτηριστεί ότι μπορεί να καλύψει αποστάσεις που σε αναλύσεις φτάνουν ακόμα και τα 1.000 χλμ. ή περισσότερο χωρίς ανατροφοδότηση, αν και υπάρχουν διαφορές τιμών ανάλογα με την πηγή και το πρότυπο. Αυτό το καθιστά ικανό να πλήττει στόχους σε περιοχές πολύ μακριά από τις βάσεις εκτόξευσης.

Το κύριο στρατηγικό πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να εξαπολυθεί σε μεγάλα σμήνη: δεκάδες, ακόμα και εκατοντάδες drones μπορούν να εκτοξευτούν ταυτόχρονα, υποβοηθώντας την υπερφόρτωση των αντιπυραυλικών και αντιαεροπορικών συστημάτων του εχθρού, εξαντλώντας πυρομαχικά και πόρους προστασίας.

Χαμηλός οικονομικός κόμβος

Το κόστος παραγωγής του Shahed 136 είναι σημαντικά πιο χαμηλό από αντίστοιχα πυραυλικά συστήματα ή UAV με δορυφορική καθοδήγηση, γεγονός που επιτρέπει σε κράτη ή μη κρατικούς φορείς να παράγουν ή να εξασφαλίζουν μεγάλους αριθμούς χωρίς αστρονομικά έξοδα.

Αν και δεν διαθέτει πλήρη σύστημα αισθητήρων, οι ενσωματωμένες λειτουργίες GPS και INS του δίνουν δυνατότητα να κατευθυνθεί με σχετική ακρίβεια στον προορισμό του. Κάποιες μεταγενέστερες εκδόσεις που έχουν βρεθεί στο πεδίο μάχης περιέχουν μινι υπολογιστικά συστήματα και μικρές κάμερες, ενισχύοντας την πραγματική απόδοση του συστήματος σε αναγνώριση και στόχευση.

Το Shahed 136 μπορεί να εκτοξευθεί από σταθερές ράμπες, φορητές μονάδες πάνω σε οχήματα ή ακόμα και προσωρινά διαμορφωμένους χώρους σε πεδία μάχης. Αυτή η ευελιξία καθιστά δύσκολη την εντοπισμό και καταστροφή της υποδομής εκτόξευσης πριν από την πλήρη εκκίνηση μιας επίθεσης.

