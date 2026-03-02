Λίβανος: Φονικά «αντίποινα αυτοάμυνας» του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, σχεδιάζει χερσαία επίθεση – Τουλάχιστον 31 νεκροί και 149 τραυματίες στη Βηρυτό (videos)

Χτυπήματα σε όλο τον Λίβανο, ως απάντηση σε πυρά του σιιτικού λιβανικού κινήματος μετά την επίθεση στο Ιράν, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Από την πλευρά τους, οι λιβανικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 31 νεκρούς και 149 τραυματίες.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν στη διάρκεια της νύκτας ισχυρές εκρήξεις στη Βηρυτό και είδαν πολλές οικογένειες να διαφεύγουν από το νότιο τμήμα της χώρας με αυτοκίνητα, μερικά από τα οποία είχαν δεμένα στρώματα στην οροφή τους.

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους περίπου πενήντα χωριών σε όλο τον Λίβανο να απομακρυνθούν «τουλάχιστον 1.000 μέτρα» από κάθε πολυκατοικία ενόψει βομβαρδισμών.

Το Ισραήλ είχε ανακοινώσει νωρίτερα πως αναχαίτισε ένα «βλήμα» που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο και πως άλλα έπεσαν σε ακατοίκητες ζώνες χωρίς να προκαλέσουν θύματα.

Η Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από την Τεχεράνη, ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε «μια ομοβροντία πυραύλων και ένα σμήνος μη επανδρωμένων αεροσκαφών» εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε το Σάββατο κατά τις πρώτες ώρες της αμερικανοϊσραηλινής επιχείρησης.

Lebanon 🇱🇧: heavy destruction in the village of Bazouriye, caused by intense Israeli strikes which have taken place all over the south of the country this past night and morning pic.twitter.com/QDJPbNPFQY — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) March 2, 2026

«Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας εκστρατεία εναντίον του Ισραήλ και είναι πλήρως υπεύθυνη για οποιαδήποτε κλιμάκωση», δήλωσε μέσω του Telegram ο επικεφαλής του επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ. «Κάθε εχθρός που απειλεί την ασφάλειά μας θα πληρώσει μεγάλο τίμημα», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει αναπτύξει περίπου 100.000 εφέδρους στα βόρεια σύνορα της χώρας, κοντά στον Λίβανο, υπογραμμίζοντας ότι οι δυνάμεις είναι έτοιμες για «όλα τα ενδεχόμενα, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά». Σύμφωνα με τον ίδιο, δεκάδες τάγματα βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, εν μέσω της αυξανόμενης έντασης με τη Χεζμπολάχ και των ανταλλαγών πυρών κατά μήκος της μεθορίου.

«Όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Εκφι Ντεφρίν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και χερσαίας επιχείρησης στον Λίβανο, εφόσον το κρίνει απαραίτητο η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία. Η μαζική κινητοποίηση εφέδρων και η ενίσχυση των δυνάμεων στα βόρεια σύνορα θεωρούνται ένδειξη αυξημένης επιχειρησιακής προετοιμασίας, σε μια περίοδο όπου η σύγκρουση Ισραήλ–Χεζμπολάχ απειλεί να λάβει ευρύτερες διαστάσεις.

