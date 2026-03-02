Κύπρος: «Περιορισμένες ζημιές» από drone στη RAF Ακρωτηρίου, πληροφορίες και για δεύτερο UAV – «Δεν μετέχουμε στη στρατιωτική επιχείρηση» λέει ο Χριστοδουλίδης, στήριξη από φον ντερ Λάιεν

Περιορισμένες ζημιές προκάλεσε μη επανδρωμένο drone στη βάση RAF Ακρωτηρίου στη Λεμεσό λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, ενώ το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αντιαεροπορικές δυνάμεις στη βάση αναχαίτισαν και δεύτερο drone.

Μήνυμα προς τον ελληνοκυπριακό λαό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Δημοκρατρίας της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφορικά με το περιστατικό που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποστήριξε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμμετέχει, ούτε προτίθεται να εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος παραμένει προσηλωμένη στον ανθρωπιστικό της ρόλο, λειτουργώντας «ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος».

Ακολουθεί ολόκληρο το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη

«Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες

Υπό το φως των γεγονότων επέλεξα να απευθυνθώ σε όλους εσάς για να σας ενημερώσω απευθείας για όσα διαδραματίστηκαν χθες βράδυ.

Στις 12:03 τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed, προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Από την πρώτη στιγμή όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας βρίσκονται σε εγρήγορση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Την ίδια στιγμή, συγκάλεσα αμέσως, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, για αξιολόγηση της κατάστασης, το οποίο παραμένει σε συνεχή διαβούλευση.

Ταυτόχρονα, για τις εξελίξεις είμαι σε συνεχή επαφή με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες και ηγέτες άλλων κρατών.

Κυρίες και Κύριοι,

Βρισκόμαστε σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής αστάθειας με πολλές προκλήσεις και προβλήματα, η οποία διέρχεται μια πρωτοφανή κρίση.

Θέλω να είμαι σαφής: Η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο, τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα, πάντοτε ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με την ίδια υπευθυνότητα.

Πράττουμε ό,τι πρέπει με πρώτιστο μέλημά μας την Ασφάλεια της χώρας και των πολιτών».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε η κυβέρνηση, το περιστατικό αφορούσε μη επανδρωμένο drone που προκάλεσε μόνο «περιορισμένες ζημιές».

«Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή συντονισμό με τη βρετανική κυβέρνηση όσο και με τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων», σημείωσε, προσθέτοντας ότι περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν καθώς η αξιολόγηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σε σχέση με περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Βάση Ακρωτηρίου,σύμφωνα με ενημέρωση που λήφθηκε σε διάφορα επίπεδα, πρόκειται για μη επανδρωμένο drone το οποίο προκάλεσε περιορισμένες ζημιές.



Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα…

Τηλεφώνημα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε Χριστοδουλίδη

Επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη είχε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όπως ανακοίνωσε η ίδια μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ανάρτηση της η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημείωσε πως ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ήταν ο στόχος, η ΕΕ στέκεται συλλογικά, σταθερά και κατηγορηματικά στο πλευρό των κρατών μελών απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Μίλησα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ο οποίος με ενημέρωσε για το μοναδικό περιστατικό που συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα και αφορούσε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που στόχευε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι. Ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ήταν ο στόχος, επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: στεκόμαστε συλλογικά, σταθερά και κατηγορηματικά στο πλευρό των κρατών μελών μας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή».

I talked with President @christodulides who briefed me on the single incident that occurred shortly after midnight involving an unmanned aerial vehicle targeting the British base in Akrotiri.



While the Republic of Cyprus was not the target, let me be clear: we stand…

Ανακοίνωση από το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας

Το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι ο βρετανικός στρατός αντέδρασε σε «φερόμενο πλήγμα drone» στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας αντιδρούν σε φερόμενο πλήγμα drone στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο, που έγινε τα μεσάνυχτα», δήλωσε εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για τοπική ώρα Κύπρου και Ελλάδας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Εκρήξεις στη RAF Ακρωτηρίου – Μήνυμα παραμονής σε εσωτερικούς χώρους

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τα μεσάνυχτα της Κυριακής στη βρετανική αεροπορική βάση RAF Ακρωτηρίου στη Λεμεσό, έπειτα από αναφορές ότι η εγκατάσταση πιθανόν δέχθηκε πλήγμα από ιρανικό drone. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου μία ώρα αφότου ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έδωσε άδεια στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις για «αμυντικά» πλήγματα κατά ιρανικών πυραυλικών στόχων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του politis.com, πολίτες της περιοχής έλαβαν μήνυμα που ανέφερε ότι μικρό drone προσέκρουσε στον αεροδιάδρομο της RAF Akrotiri, χωρίς τραυματισμούς αλλά με μικρές υλικές ζημιές.

Το μήνυμα καλούσε τους κατοίκους να επιστρέψουν στις οικίες τους, να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, μακριά από παράθυρα και να καλυφθούν πίσω ή κάτω από βαριά, συμπαγή έπιπλα, αναμένοντας νεότερες οδηγίες.

Αντιφατικές πληροφορίες και σενάρια για ιρανικό drone

Αρχικές δημοσιογραφικές πληροφορίες έκαναν λόγο για ιρανικό drone που προσέκρουσε στη βάση, προκαλώντας μικρές ζημιές στον διάδρομο προσγείωσης, ενώ αναφέρθηκε ότι ενεργοποιήθηκαν μαχητικά Typhoon και άλλα μέσα για πιθανή αναχαίτιση.

Ανεπιβεβαίωτες αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης μιλούν για πιθανό drone τύπου Shahed 136, χωρίς ωστόσο επίσημη επιβεβαίωση.

Το Channel 14 έκανε λόγο για «υποψία αεροπορικού δυστυχήματος» στη βάση, σημειώνοντας ότι ακούστηκε δυνατή έκρηξη και σήμανε συναγερμός, ενώ άλλες ισραηλινές πηγές αναφέρθηκαν σε πτώση drone.

Η κυπριακή εφημερίδα «Πολίτης» έκανε λόγο για «πτώση άγνωστου αντικειμένου εντός της στρατιωτικής περιφραγμένης περιοχής», ενώ το Cyprus Mail ανέφερε ότι η βάση αντιμετώπισε «απειλή ασφαλείας» και το προσωπικό κλήθηκε να παραμείνει σε κλειστούς χώρους.

Το SigmaLive σημειώνει ότι δεν είναι σαφές αν η απειλή που ενεργοποίησε τον συναγερμό σχετίζεται άμεσα με το περιστατικό ή αποτελεί προληπτικό μέτρο λόγω της περιφερειακής έντασης.

Απογείωση Typhoon και Voyager – Διάψευση για πυραύλους προς Κύπρο

Σύμφωνα με αναφορές, δύο μαχητικά Eurofighter Typhoon της Βασιλικής Αεροπορίας και ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού Airbus KC2 Voyager απογειώθηκαν από τη βάση RAF Ακρωτηρίου, έπειτα από πληροφορίες για ιρανικό τηλεκατευθυνόμενο αερόχημα ή πύραυλο.

Νωρίτερα, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι είχε δηλώσει ότι δύο πύραυλοι εκτοξεύτηκαν με κατεύθυνση προς την Κύπρο, πληροφορία που διέψευσε ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Πηγές στη Λευκωσία ανέφεραν ότι τα συστήματα αεράμυνας της Κυπριακής Εθνικής Φρουράς δεν εντόπισαν κίνδυνο, ενώ άγνοια για εκτόξευση πυραύλων προς την Κύπρο εξέφρασαν και πηγές των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων.

Το περιστατικό σημειώνεται σε περίοδο έντονης γεωπολιτικής κλιμάκωσης, με φόντο τη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

