Διάγγελμα Τραμπ: «Με πλήρη ισχύ οι επιθέσεις στο Ιράν μέχρι τέλους – Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών» (Video)

Νέο μήνυμα για τη σύγκρουση με το Ιράν ανήρτησε στην πλατφόρμα Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον θα «εκδικηθεί» τους θανάτους Αμερικανών στρατιωτών και θα επιφέρει «το πιο τιμωρητικό πλήγμα» στο ιρανικό καθεστώς.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε φάση «μαζικής επιχείρησης», η οποία – όπως είπε – δεν αφορά μόνο την ασφάλεια της παρούσας περιόδου, αλλά και των επόμενων γενεών.

«Αναλαμβάνουμε μια τεράστια επιχείρηση, όχι απλώς για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια στον δικό μας χρόνο και τόπο, αλλά για τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας» ανέφερε.

Παράλληλα, δήλωσε ότι «εκατοντάδες» στόχοι στο Ιράν έχουν ήδη χτυπηθεί και ότι εννέα πλοία της χώρας έχουν καταστραφεί. Στο εξάλεπτο βίντεο στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι η αποστολή θα συνεχιστεί έως ότου ολοκληρωθούν όλοι οι στόχοι των ΗΠΑ.

Αποκάλεσε τον Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε χθες σε επιθέσεις – «άθλιο και κακό άνθρωπο» που είχε στα χέρια του το αίμα Αμερικανών και πολλών άλλων αθώων ανθρώπων.

Την ίδια ώρα, χαρακτήρισε τη στρατιωτική δράση «καθήκον και βάρος ενός ελεύθερου λαού», τονίζοντας ότι οι ενέργειες αυτές είναι «σωστές και αναγκαίες».

«Οι ενέργειες αυτές είναι σωστές και απαραίτητες για να διασφαλίσουμε ότι οι Αμερικανοί δεν θα χρειαστεί ποτέ να αντιμετωπίσουν ένα ριζοσπαστικό, αιμοδιψές τρομοκρατικό καθεστώς εξοπλισμένο με πυρηνικά όπλα», δήλωσε.

«Καλώ για άλλη μια φορά τους Φρουρούς της Επανάστασης, τον στρατό και την αστυνομία, να καταθέσουν τα όπλα τους και να λάβουν πλήρη ασυλία ή να αντιμετωπίσουν βέβαιο θάνατο. Θα είναι βέβαιος θάνατος, δεν θα είναι όμορφο».

Απευθυνόμενος στον ιρανικό λαό, τους προέτρεψε για άλλη μια φορά να «αδράξουν αυτή τη στιγμή», προσθέτοντας ότι εκπλήρωσε μια υπόσχεση που τους έδωσε να βοηθήσει.

«Να είστε γενναίοι, τολμηροί, ηρωικοί και να πάρετε πίσω τη χώρα σας. Η Αμερική είναι μαζί σας. Σας έδωσα μια υπόσχεση και την τήρησα. Τα υπόλοιπα θα εξαρτηθούν από εσάς, αλλά εμείς θα είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε» πρόσθεσε.

