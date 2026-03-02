search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 04:18
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.03.2026 00:06

Διάγγελμα Τραμπ: «Με πλήρη ισχύ οι επιθέσεις στο Ιράν μέχρι τέλους – Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών» (Video)

02.03.2026 00:06
donald_trump_diaggelma (1)

Νέο μήνυμα για τη σύγκρουση με το Ιράν ανήρτησε στην πλατφόρμα Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον θα «εκδικηθεί» τους θανάτους Αμερικανών στρατιωτών και θα επιφέρει «το πιο τιμωρητικό πλήγμα» στο ιρανικό καθεστώς.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε φάση «μαζικής επιχείρησης», η οποία – όπως είπε – δεν αφορά μόνο την ασφάλεια της παρούσας περιόδου, αλλά και των επόμενων γενεών.

«Αναλαμβάνουμε μια τεράστια επιχείρηση, όχι απλώς για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια στον δικό μας χρόνο και τόπο, αλλά για τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας» ανέφερε.

Παράλληλα, δήλωσε ότι «εκατοντάδες» στόχοι στο Ιράν έχουν ήδη χτυπηθεί και ότι εννέα πλοία της χώρας έχουν καταστραφεί. Στο εξάλεπτο βίντεο στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι η αποστολή θα συνεχιστεί έως ότου ολοκληρωθούν όλοι οι στόχοι των ΗΠΑ.

Αποκάλεσε τον Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε χθες σε επιθέσεις – «άθλιο και κακό άνθρωπο» που είχε στα χέρια του το αίμα Αμερικανών και πολλών άλλων αθώων ανθρώπων.

Την ίδια ώρα,  χαρακτήρισε τη στρατιωτική δράση «καθήκον και βάρος ενός ελεύθερου λαού», τονίζοντας ότι οι ενέργειες αυτές είναι «σωστές και αναγκαίες».

«Οι ενέργειες αυτές είναι σωστές και απαραίτητες για να διασφαλίσουμε ότι οι Αμερικανοί δεν θα χρειαστεί ποτέ να αντιμετωπίσουν ένα ριζοσπαστικό, αιμοδιψές τρομοκρατικό καθεστώς εξοπλισμένο με πυρηνικά όπλα», δήλωσε.

«Καλώ για άλλη μια φορά τους Φρουρούς της Επανάστασης, τον στρατό και την αστυνομία, να καταθέσουν τα όπλα τους και να λάβουν πλήρη ασυλία ή να αντιμετωπίσουν βέβαιο θάνατο. Θα είναι βέβαιος θάνατος, δεν θα είναι όμορφο».

Απευθυνόμενος στον ιρανικό λαό, τους προέτρεψε για άλλη μια φορά να «αδράξουν αυτή τη στιγμή», προσθέτοντας ότι εκπλήρωσε μια υπόσχεση που τους έδωσε να βοηθήσει.

«Να είστε γενναίοι, τολμηροί, ηρωικοί και να πάρετε πίσω τη χώρα σας. Η Αμερική είναι μαζί σας. Σας έδωσα μια υπόσχεση και την τήρησα. Τα υπόλοιπα θα εξαρτηθούν από εσάς, αλλά εμείς θα είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Centcom:Τα οπλικά συστήματα της επιχείρησης «Επική Οργή» και οι στόχοι που χτύπησαν οι ΗΠΑ στο Ιράν

Γερμανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο κατά Ιράν: «Έτοιμοι για αμυντικές ενέργειες κατά του Ιράν σε συνεργασία με ΗΠΑ»

Τρεις νεκροί μετά από πυροβολισμούς στο Τέξας: Για τρομοκρατικό χτύπημα μιλάει το FBI

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
volley11
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Ιράν: Νεκρές 20 νεαρές αθλήτριες του βόλεϊ μετά από πυραυλική επίθεση σε γήπεδο

kipros1
ΚΟΣΜΟΣ

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

donald_trump_diaggelma (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Τραμπ: «Με πλήρη ισχύ οι επιθέσεις στο Ιράν μέχρι τέλους – Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών» (Video)

kolwnos
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή στην υπόθεση του Κολωνού: Σε αναζήτηση δομής φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών βρισκόταν η 31χρονη (Video)

usa aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Centcom:Τα οπλικά συστήματα της επιχείρησης «Επική Οργή» και οι στόχοι που χτύπησαν οι ΗΠΑ στο Ιράν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

kipros1
ΚΟΣΜΟΣ

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

Charles De Gaulle Faliro
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 03:24
volley11
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Ιράν: Νεκρές 20 νεαρές αθλήτριες του βόλεϊ μετά από πυραυλική επίθεση σε γήπεδο

kipros1
ΚΟΣΜΟΣ

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

donald_trump_diaggelma (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Τραμπ: «Με πλήρη ισχύ οι επιθέσεις στο Ιράν μέχρι τέλους – Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών» (Video)

1 / 3