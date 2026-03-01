Γερμανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο κατά Ιράν: «Έτοιμοι για αμυντικές ενέργειες κατά του Ιράν σε συνεργασία με ΗΠΑ»

Την απόλυτη αντίθεσή τους στις «τυφλές και δυσανάλογες» πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά χωρών της περιοχής εξέφρασαν με κοινή τους δήλωση οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, στον απόηχο της κλιμάκωσης που ακολούθησε τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Στη δήλωσή τους, οι τρεις ηγέτες τονίζουν ότι «οι απερίσκεπτες επιθέσεις του Ιράν έχουν στοχεύσει στενούς μας συμμάχους και απειλούν το στρατιωτικό μας προσωπικό και τους πολίτες μας σε όλη την περιοχή».

Παράλληλα, καλούν την Τεχεράνη να «σταματήσει αμέσως αυτές τις επιθέσεις», επισημαίνοντας τον κίνδυνο περαιτέρω αποσταθεροποίησης στη Μέση Ανατολή.

Έτοιμοι για «αναλογικές αμυντικές ενέργειες»

Οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου δηλώνουν επίσης την ετοιμότητά τους να προχωρήσουν στις «απαραίτητες και αναλογικές αμυντικές ενέργειες για να καταστρέψουν στην πηγή της την ικανότητα του Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη».

«Έχουμε συμφωνήσει να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους στην περιοχή σε αυτό το θέμα», προσθέτουν, υπογραμμίζοντας τον συντονισμό τους με την Ουάσιγκτον και τις χώρες της περιοχής.

