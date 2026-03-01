Από βλήμα χτυπήθηκε το τάνκερ Skylight ανοιχτά του Ομάν – 4 ναυτικοί τραυματίστηκαν (Video)

Πλάνα που εξασφάλισε το Reuters δείχνουν το πετρελαιοφόρο Skylight — ένα πλοίο που έλαβε κυρώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ πέρυσι — αφού χτυπήθηκε από βλήμα στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, σύμφωνα με αξιωματούχους ασφαλείας του Ομάν.

Δεν είναι σαφές ποιος χτύπησε το πλοίο και αν έγινε σκόπιμα στόχος.

Footage obtained by Reuters shows the Skylight oil tanker — a vessel sanctioned by the U.S Treasury Department last year — after it was hit by a projectile off the coast of Oman, according to Omani security officials.



It is unclear who struck the vessel and whether it was… pic.twitter.com/ypEUuYtwXr — ABC News (@ABC) March 1, 2026

Διευκρινίσεις σχετικά με δημοσιεύματα που συνδέουν το δεξαμενόπλοιο MT Skylight με τη σημαία του Παλάου έδωσε το Νηολόγιο του Παλάου (Palau Ship Registry – PSR), μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στο Στενό του Ορμούζ, περίπου πέντε ναυτικά μίλια βόρεια του λιμένα Κασάμπ στο Ομάν.

Σύμφωνα με τις έως τώρα διαθέσιμες πληροφορίες από το Maritime Security Centre του Ομάν, στο πλοίο επέβαιναν 20 μέλη πληρώματος, εκ των οποίων τέσσερις ναυτικοί τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στην ξηρά για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Το Νηολόγιο του Παλάου εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς τους τραυματισθέντες ναυτικούς, ευχόμενο ταχεία και πλήρη αποκατάσταση της υγείας τους.

Παράλληλα, προχώρησε σε διευκρίνιση σχετικά με αναφορές ότι το πλοίο έφερε τη σημαία του Παλάου κατά τον χρόνο του συμβάντος, επισημαίνοντας ότι το MT Skylight είχε διαγραφεί από το νηολόγιο ήδη από τον Ιανουάριο του 2026, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών συμμόρφωσης και των ισχυουσών κανονιστικών απαιτήσεων.

Κατά συνέπεια, όπως υπογραμμίζει το PSR, κατά τον χρόνο του περιστατικού το πλοίο δεν ήταν εγγεγραμμένο στο Νηολόγιο του Παλάου.

Διαβάστε επίσης:

IDF: Έδωσε φωτογραφία με τα ονόματα των Ιρανών ηγετών που σκοτώθηκαν στις επιθέσεις

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ για τον πόλεμο με το Ιράν: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς υποστηρίζουν την επίθεση