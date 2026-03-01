Από βλήμα χτυπήθηκε το τάνκερ Skylight ανοιχτά του Ομάν – 4 ναυτικοί τραυματίστηκαν (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Πλάνα που εξασφάλισε το Reuters δείχνουν το πετρελαιοφόρο Skylight — ένα πλοίο που έλαβε κυρώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ πέρυσι — αφού χτυπήθηκε από βλήμα στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, σύμφωνα με αξιωματούχους ασφαλείας του Ομάν.
Δεν είναι σαφές ποιος χτύπησε το πλοίο και αν έγινε σκόπιμα στόχος.
Διευκρινίσεις σχετικά με δημοσιεύματα που συνδέουν το δεξαμενόπλοιο MT Skylight με τη σημαία του Παλάου έδωσε το Νηολόγιο του Παλάου (Palau Ship Registry – PSR), μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στο Στενό του Ορμούζ, περίπου πέντε ναυτικά μίλια βόρεια του λιμένα Κασάμπ στο Ομάν.
Σύμφωνα με τις έως τώρα διαθέσιμες πληροφορίες από το Maritime Security Centre του Ομάν, στο πλοίο επέβαιναν 20 μέλη πληρώματος, εκ των οποίων τέσσερις ναυτικοί τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στην ξηρά για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Το Νηολόγιο του Παλάου εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς τους τραυματισθέντες ναυτικούς, ευχόμενο ταχεία και πλήρη αποκατάσταση της υγείας τους.
Παράλληλα, προχώρησε σε διευκρίνιση σχετικά με αναφορές ότι το πλοίο έφερε τη σημαία του Παλάου κατά τον χρόνο του συμβάντος, επισημαίνοντας ότι το MT Skylight είχε διαγραφεί από το νηολόγιο ήδη από τον Ιανουάριο του 2026, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών συμμόρφωσης και των ισχυουσών κανονιστικών απαιτήσεων.
Κατά συνέπεια, όπως υπογραμμίζει το PSR, κατά τον χρόνο του περιστατικού το πλοίο δεν ήταν εγγεγραμμένο στο Νηολόγιο του Παλάου.
Διαβάστε επίσης:
IDF: Έδωσε φωτογραφία με τα ονόματα των Ιρανών ηγετών που σκοτώθηκαν στις επιθέσεις
Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο
Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ για τον πόλεμο με το Ιράν: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς υποστηρίζουν την επίθεση
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.