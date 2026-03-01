ΗΠΑ: «Βυθίσαμε ιρανικό πολεμικό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ (CENTCOM) δήλωσε ότι οι δυνάμεις του χτύπησαν ένα ιρανικό πλοίο στην αρχή της στρατιωτικής του επιχείρησης κατά του Ιράν.
Η κορβέτα κλάσης Jamaran «βυθίζεται αυτή τη στιγμή στον Κόλπο του Ομάν, κοντά στην αποβάθρα Chah Bahar», δήλωσε το CENTCOM, αναφερόμενο σε τοποθεσία στο νότιο Ιράν.
«Το πλοίο αυτή τη στιγμή βυθίζεται στον πυθμένα του Κόλπου του Ομάν, σε προβλήτα στο Τσαχ Μπαχάρ», ανέφερε.
«Όπως είπε ο πρόεδρος, τα μέλη των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, των IRGC και της αστυνομίας “πρέπει να καταθέσουν τα όπλα τους”. Εγκαταλείψτε το πλοίο», πρόσθεσε.
