ΗΠΑ: «Βυθίσαμε ιρανικό πολεμικό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν»

Το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ (CENTCOM) δήλωσε ότι οι δυνάμεις του χτύπησαν ένα ιρανικό πλοίο στην αρχή της στρατιωτικής του επιχείρησης κατά του Ιράν.

Η κορβέτα κλάσης Jamaran «βυθίζεται αυτή τη στιγμή στον Κόλπο του Ομάν, κοντά στην αποβάθρα Chah Bahar», δήλωσε το CENTCOM, αναφερόμενο σε τοποθεσία στο νότιο Ιράν.

An Iranian Jamaran-class corvette was struck by U.S. forces during the start of Operation Epic Fury. The ship is currently sinking to the bottom of the Gulf of Oman at a Chah Bahar pier. As the President said, members of Iran’s armed forces, IRGC and police “must lay down your… pic.twitter.com/NzsR3dI2Hs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

«Το πλοίο αυτή τη στιγμή βυθίζεται στον πυθμένα του Κόλπου του Ομάν, σε προβλήτα στο Τσαχ Μπαχάρ», ανέφερε.

«Όπως είπε ο πρόεδρος, τα μέλη των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, των IRGC και της αστυνομίας “πρέπει να καταθέσουν τα όπλα τους”. Εγκαταλείψτε το πλοίο», πρόσθεσε.

