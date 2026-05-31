search
ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 12:54
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.05.2026 10:17

Ο Έβανς επικράτησε στο Ράλι Ιαπωνίας, η Toyota πανηγύρισε το «1-2-3-4»

31.05.2026 10:17
rally (1)

Ο Έλφιν Έβανς πρώτευσε στο Ράλι Ιαπωνίας, το οποίο ήταν ο 7ος αγώνας της χρονιάς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC), και πανηγύρισε την δεύτερη εφετινή νίκη του μετά το Ράλι Σουηδίας, καθώς και το 50ό βάθρο στην καριέρα του.

Ο Ουαλός οδηγός της Toyota πήρε το προβάδισμα στον αγώνα από τη δεύτερη ειδική και δεν το έχασε ποτέ, μολονότι δέχθηκε πίεση από τους Όλιβερ Σόλμπεργκ και Σεμπαστιάν Οζιέ. Ο 37χρονος Έβανς ολοκληρωσε την προσπάθειά του σε 3 ώρες, 17 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα και είναι πλέον ο πλέον επιτυχημένος οδηγός στην Ιστορία του Ράλι Ιαπωνίας, καθώς μετράει τρεις νίκες στον συγκεκριμένο αγώνα (2023, 2024, 2026).
 
Τη δεύτερη θέση στο Ράλι Ιαπωνίας πήρε ο Γάλλος εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Σεμπαστιάν Οζιέ (+12.8 δευτερόλεπτα), ενώ ακολούθησαν ο Φινλανδός Σάμι Παγιάρι (+51.4 δευτερόλεπτα) και ο Ιάπωνας Τακαμότο Κατσούτα (+1:03.5), με την Toyota να πανηγυρίζει το «1-2-3-4».

Διαβάστε επίσης:

Ο Έβανς προηγείται στο Ράλι Ιαπωνίας

Αποκάλυψη για τα κορυφαία SUV της Mercedes-Benz – Πρώτες τιμές

Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Οι ειδικές του Σαββάτου που αξίζει να πας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
elas-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛ.Α.Σ.: Ποιοι υπογράφουν την ιδρυτική Διακήρυξη από τον χώρο του Πολιτισμού (Photos)

karvouniaris
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Γιατί η πραγματική απειλή για το σύστημα είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ

eurapis (1)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συρία: Σπάνια υπερχείλιση του Ευφράτη – Εκκενώνονται παρόχθιες περιοχές (Video)

gamos
LIFESTYLE

Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Η φαντασμαγορική γαμήλια τελετή και ο πρώτος χορός του ζευγαριού (Video)

oropos
ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω να πετούν μπάζα στο δάσος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

tsouros_germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για Κώστα Τσουρό: «Τον ξέσκισαν»

fei-skorda-new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Ξέφυγε» η Σκορδά το πρωί της Παρασκευής

EFORIA DOY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος φόρος για τα αναδρομικά: Η εφορία στέλνει δεύτερο λογαριασμό σε χιλιάδες φορολογούμενους

nea aristera 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τίτλοι τέλους για τη Νέα Αριστερά: Ανεξαρτητοποιούνται Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος και άλλοι 3 βουλευτές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 12:53
elas-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛ.Α.Σ.: Ποιοι υπογράφουν την ιδρυτική Διακήρυξη από τον χώρο του Πολιτισμού (Photos)

karvouniaris
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Γιατί η πραγματική απειλή για το σύστημα είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ

eurapis (1)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συρία: Σπάνια υπερχείλιση του Ευφράτη – Εκκενώνονται παρόχθιες περιοχές (Video)

1 / 3