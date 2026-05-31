Ο Έβανς επικράτησε στο Ράλι Ιαπωνίας, η Toyota πανηγύρισε το «1-2-3-4»

Ο Έλφιν Έβανς πρώτευσε στο Ράλι Ιαπωνίας, το οποίο ήταν ο 7ος αγώνας της χρονιάς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC), και πανηγύρισε την δεύτερη εφετινή νίκη του μετά το Ράλι Σουηδίας, καθώς και το 50ό βάθρο στην καριέρα του.
Ο Ουαλός οδηγός της Toyota πήρε το προβάδισμα στον αγώνα από τη δεύτερη ειδική και δεν το έχασε ποτέ, μολονότι δέχθηκε πίεση από τους Όλιβερ Σόλμπεργκ και Σεμπαστιάν Οζιέ. Ο 37χρονος Έβανς ολοκληρωσε την προσπάθειά του σε 3 ώρες, 17 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα και είναι πλέον ο πλέον επιτυχημένος οδηγός στην Ιστορία του Ράλι Ιαπωνίας, καθώς μετράει τρεις νίκες στον συγκεκριμένο αγώνα (2023, 2024, 2026).
Τη δεύτερη θέση στο Ράλι Ιαπωνίας πήρε ο Γάλλος εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Σεμπαστιάν Οζιέ (+12.8 δευτερόλεπτα), ενώ ακολούθησαν ο Φινλανδός Σάμι Παγιάρι (+51.4 δευτερόλεπτα) και ο Ιάπωνας Τακαμότο Κατσούτα (+1:03.5), με την Toyota να πανηγυρίζει το «1-2-3-4».
