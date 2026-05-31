Σε ουκρανικά χέρια η Νιτσιάκος – Η MHP αποκτά σταδιακά τον μεγαλύτερο παραγωγό πουλερικών της Ελλάδας

Σε ουκρανικά χέρια περνά η Νιτσιάκος, ο μεγαλύτερος παραγωγός πουλερικών στην Ελλάδα, καθώς ο όμιλος MHP, ο ισχυρότερος παίκτης της ευρωπαϊκής αγοράς κοτόπουλου, βάζει πόδι στον ελληνικό αγροδιατροφικό κλάδο μέσω μιας συμφωνίας που αλλάζει τις ισορροπίες στην εγχώρια πτηνοτροφία.

Η συμφωνία που ανακοινώθηκε επισήμως προβλέπει την απόκτηση του 70% της Νιτσιάκος από τη MHP μέσα από τρεις διαδοχικές φάσεις τα επόμενα χρόνια, ενώ η ουκρανική εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει τη συμμετοχή της ακόμη και στο 100% σε μεταγενέστερο στάδιο.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ξένες επενδύσεις των τελευταίων ετών στον ελληνικό κλάδο τροφίμων, καθώς αφορά έναν όμιλο με ετήσιο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 3,7 δισ. δολάρια, παρουσία σε περισσότερες από 80 χώρες και περίπου 40.000 εργαζομένους παγκοσμίως. Η MHP θεωρείται σήμερα ο μεγαλύτερος παραγωγός πουλερικών στην Ευρώπη και ένας από τους μεγαλύτερους διεθνώς, ενώ είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου από το 2008.

Η κίνηση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια επιχειρηματική συμφωνία. Σηματοδοτεί την είσοδο ενός από τους ισχυρότερους ευρωπαϊκούς αγροδιατροφικούς ομίλους στην ελληνική αγορά τροφίμων, σε μια περίοδο κατά την οποία η συγκέντρωση δυνάμεων στον κλάδο επιταχύνεται διεθνώς.

Η Νιτσιάκος αποτελεί μία από τις πιο ιστορικές και αναγνωρίσιμες επιχειρήσεις της ελληνικής περιφέρειας. Με έδρα τα Ιωάννινα, έχει εξελιχθεί τις τελευταίες δεκαετίες σε έναν πλήρως καθετοποιημένο όμιλο που δραστηριοποιείται στην παραγωγή πουλερικών, ζωοτροφών, κρέατος και τροφών για κατοικίδια. Για το 2025 κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών περίπου 540 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως ηγέτιδας δύναμης στην ελληνική πτηνοτροφία.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η παραγωγική και διοικητική βάση της εταιρείας θα παραμείνει στην Ήπειρο, στοιχείο που επιχειρεί να καθησυχάσει τις ανησυχίες για πιθανές μεταβολές στις τοπικές δραστηριότητες και στην απασχόληση. Ωστόσο, η είσοδος της MHP σημαίνει ότι οι στρατηγικές αποφάσεις για την επόμενη ημέρα του ομίλου θα λαμβάνονται πλέον με ισχυρή συμμετοχή του ουκρανικού επενδυτή.

Πίσω από τη συμφωνία βρίσκεται ο oυκρανός δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Yuriy Kosyuk, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της MHP, ο οποίος έχει μετατρέψει την εταιρεία σε έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγικούς ομίλους της Ουκρανίας. Η MHP διαθέτει τεράστια παραγωγική βάση, καλλιεργεί εκατοντάδες χιλιάδες εκτάρια γεωργικής γης και εξάγει προϊόντα κρέατος, δημητριακών, φυτικών ελαίων και βιοενέργειας σε δεκάδες αγορές ανά τον κόσμο.

Παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο όμιλος κατάφερε να διατηρήσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025, τα έσοδά του αυξήθηκαν κατά 24%, φτάνοντας τα 3,77 δισ. δολάρια, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 187 εκατ. δολάρια. Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει επιθετικά στην ευρωπαϊκή αγορά, επιδιώκοντας να μειώσει σταδιακά την εξάρτησή της από την ουκρανική παραγωγική βάση.

Η εξαγορά της Νιτσιάκος εντάσσεται ακριβώς σε αυτή τη στρατηγική. Τα τελευταία χρόνια η MHP ακολουθεί ένα μοντέλο εξαγορών σε ευρωπαϊκές χώρες, αναζητώντας ισχυρές τοπικές εταιρείες με ηγετική θέση στις αγορές τους.

Το πρώτο μεγάλο βήμα έγινε το 2019 με την εξαγορά της Perutnina Ptuj στη Σλοβενία, ενός από τους σημαντικότερους παραγωγούς πουλερικών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας της εταιρείας, η παραγωγή σχεδόν διπλασιάστηκε τα επόμενα χρόνια, ενώ επενδύθηκαν περισσότερα από 241 εκατ. ευρώ στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.

Το δεύτερο μεγάλο χτύπημα ήρθε το 2025 με την απόκτηση άνω του 92% της ισπανικής UVESA, ενός από τους σημαντικότερους παραγωγούς πουλερικών και χοιρινού κρέατος στην Ισπανία. Η συμφωνία αυτή έδωσε στη MHP πρόσβαση σε μία από τις μεγαλύτερες αγορές τροφίμων της Ευρώπης και ενίσχυσε περαιτέρω το ευρωπαϊκό της αποτύπωμα.

Για την ελληνική αγορά, η συμφωνία αναμένεται να προκαλέσει αλυσιδωτές εξελίξεις. Η Νιτσιάκος αποκτά πρόσβαση σε κεφάλαια, διεθνή δίκτυα διανομής και τεχνογνωσία που δύσκολα θα μπορούσε να αναπτύξει αυτόνομα. Από την άλλη πλευρά, η MHP αποκτά παρουσία σε μια αγορά με ισχυρή κατανάλωση πουλερικών και ταυτόχρονα μια βάση για περαιτέρω ανάπτυξη στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η συμφωνία ενδέχεται να επιταχύνει τον ανταγωνισμό στον κλάδο, καθώς η είσοδος ενός τόσο μεγάλου διεθνούς παίκτη δημιουργεί νέα δεδομένα τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και σε επίπεδο εξαγωγών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι η MHP δεν επενδύει απλώς σε εμπορικά δίκτυα αλλά επιδιώκει τον πλήρη έλεγχο της παραγωγικής αλυσίδας, από τις ζωοτροφές και την εκτροφή μέχρι τη μεταποίηση και τη διάθεση των προϊόντων. Το μοντέλο αυτό ταιριάζει απόλυτα με τη δομή της Νιτσιάκος, η οποία αποτελεί επίσης έναν από τους πλέον καθετοποιημένους ομίλους τροφίμων στην Ελλάδα.

Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της συναλλαγής αναμένεται μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις των αρμόδιων αρχών. Εφόσον το χρονοδιάγραμμα προχωρήσει κανονικά, η ελληνική πτηνοτροφία θα αποκτήσει πλέον έναν νέο ισχυρό μέτοχο με διεθνή εμβέλεια, σηματοδοτώντας μια από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές αλλαγές που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στον εγχώριο αγροδιατροφικό τομέα.

Ποια είναι η Νιτσιάκος

Η Νιτσιάκος δεν είναι απλώς η μεγαλύτερη πτηνοτροφική επιχείρηση της χώρας, αλλά ένας από τους ισχυρότερους καθετοποιημένους ομίλους τροφίμων στην Ελλάδα. Με έδρα τα Ιωάννινα και παρουσία που ξεπερνά τα πενήντα χρόνια, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο παραγωγικό δίκτυο που καλύπτει όλη την αλυσίδα, από την παραγωγή ζωοτροφών και την εκτροφή μέχρι τη σφαγή, τη μεταποίηση και τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά.

Το οικονομικό της αποτύπωμα είναι ιδιαίτερα ισχυρό. Το 2024 ο όμιλος κατέγραψε κύκλο εργασιών περίπου 530 εκατ. ευρώ και λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) της τάξης των 43 εκατ. ευρώ, ενώ το 2025 οι πωλήσεις κινήθηκαν κοντά στα 540 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της επιχείρησης. Παράλληλα, ο τραπεζικός δανεισμός παραμένει σε διαχειρίσιμα επίπεδα, γεγονός που συνέβαλε στο να αποτελεί διαχρονικά έναν από τους πλέον υγιείς παίκτες του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα.

Ο όμιλος διαθέτει σφαγεία στα Ιωάννινα και τη Θεσσαλονίκη, εργοστάσιο επεξεργασίας και παραγωγής έτοιμων προϊόντων στην Άρτα, τέσσερις μονάδες παραγωγής ζωοτροφών, εκκολαπτήριο, καθώς και ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων πτηνοτρόφων κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα. Παράλληλα, αποτελεί τη μοναδική ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται σε όλα τα βασικά είδη κρέατος, διαθέτοντας προϊόντα κοτόπουλου, γαλοπούλας, χοιρινού, μοσχαριού και κουνελιού.

Η ισχυρή θέση που έχει οικοδομήσει στην ελληνική αγορά, σε συνδυασμό με τα οικονομικά της μεγέθη και το εκτεταμένο παραγωγικό της αποτύπωμα, εξηγούν γιατί η Νιτσιάκος βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ενός διεθνούς κολοσσού όπως η ουκρανική MHP. Η συμφωνία δεν αφορά απλώς μία ακόμη εξαγορά, αλλά την είσοδο ενός από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πουλερικών παγκοσμίως στην κορυφαία εταιρεία του κλάδου στην Ελλάδα.

