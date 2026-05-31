ΕΚΤΕΡ: Νέο έργο 33,6 εκατ. για τον Βοτανικό, πάνω από 200 εκατ. το ανεκτέλεστο

Σημαντική ενίσχυση του χαρτοφυλακίου έργων της καταγράφει η ΕΚΤΕΡ, καθώς ανέλαβε ένα από τα μεγαλύτερα κατασκευαστικά έργα που συνδέονται με την ανάπλαση του Βοτανικού και τη δημιουργία των νέων εγκαταστάσεων του Παναθηναϊκού.

Η εισηγμένη κατασκευαστική υπέγραψε σύμβαση ύψους 33,6 εκατ. ευρώ με την Alpha Επενδυτική Περιουσία Ελαιώνα για την κατασκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ερασιτεχνικού Παναθηναϊκού, έργο που αποτελεί βασικό τμήμα του ευρύτερου σχεδίου ανάπτυξης της περιοχής.

Με τη νέα αυτή ανάθεση, το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων της ΕΚΤΕΡ ξεπερνά πλέον τα 200 εκατ. ευρώ, προσφέροντας αυξημένη ορατότητα για τα επόμενα χρόνια και ενισχύοντας τη θέση της εταιρείας σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας στον κατασκευαστικό κλάδο.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η σύμβαση υπεγράφη στις 26 Μαΐου μεταξύ της ΕΚΤΕΡ και της Alpha Επενδυτική Περιουσία Ελαιώνα Α.Ε., ενώ το τίμημα του έργου διαμορφώνεται στα 33,6 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Το έργο αφορά την πλήρη ανέγερση των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων του Ερασιτεχνικού Παναθηναϊκού, οι οποίες θα αποτελέσουν τη νέα έδρα των ερασιτεχνικών τμημάτων του συλλόγου στο πλαίσιο της μεγάλης αστικής ανάπλασης του Βοτανικού.

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης έχει οριστεί στους 16 μήνες, γεγονός που σημαίνει ότι οι εργασίες θα προχωρήσουν με ταχείς ρυθμούς προκειμένου να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα του συνολικού project.

Για την ΕΚΤΕΡ, η ανάληψη του συγκεκριμένου έργου έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο λόγω του μεγέθους όσο και λόγω της προβολής που διαθέτει το εγχείρημα. Παράλληλα, ενισχύει σημαντικά το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρείας, το οποίο μετά την υπογραφή της σύμβασης διαμορφώνεται στα 202,06 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων και ιδιωτικών έργων που εκτελεί είτε αυτόνομα είτε μέσω κοινοπρακτικών σχημάτων.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι κατασκευαστικές εταιρείες επιδιώκουν να αυξήσουν το χαρτοφυλάκιό τους μέσω έργων υποδομών, αναπλάσεων και ιδιωτικών επενδύσεων, καθώς η αγορά εμφανίζει αυξημένη δραστηριότητα σε πολλούς τομείς της οικονομίας.

Παράλληλα, το έργο του Βοτανικού θεωρείται ένα από τα πλέον εμβληματικά αστικά projects που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική, καθώς συνδυάζει αθλητικές εγκαταστάσεις, νέες υποδομές και ευρύτερες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης.

Για την ΕΚΤΕΡ, η νέα σύμβαση αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην προσπάθεια διεύρυνσης του εκτελούμενου αντικειμένου της και ενίσχυσης των οικονομικών μεγεθών της μέσα από έργα υψηλού προϋπολογισμού και στρατηγικής σημασίας.

