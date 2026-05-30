ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 18:14
30.05.2026 16:40

Γερμανού για Κώστα Τσουρό: «Τον ξέσκισαν»

Το πρόωρο τέλος της εκπομπής του Κώστα Τσουρού, στον ΣΚΑΪ, σχολίασαν το μεσημέρι του Σαββάτου η Ναταλία Γερμανού και οι συνεργάτες της.

Η ομάδα του “Καλύτερα δε Γίνεται” ανέλυσε το πλαίσιο της τηλεθέασης, υπογραμμίζοντας ότι τα μονοψήφια νούμερα της συγκεκριμένης εκπομπής πρέπει να αξιολογούνται σε άμεση συνάρτηση με τον γενικότερο χαμηλό μέσο όρο του καναλιού τη φετινή σεζόν.

«Τα νούμερα τηλεθέασης που κάνουμε όλοι μας είναι σε άμεση συνάρτηση με τον μέσο όρο ενός καναλιού, έτσι; Τα μονοψήφια του Κώστα δεν ήταν σε ένα κανάλι το οποίο είχε μέσο όρο 27% ή 28% ώστε να “χτυπάνε”, να τα βλέπεις και να λες, “πω πω, τον καημένο”», ανέφερε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

»Ο Παναγιώτης κι εγώ που τον ζήσαμε τον Κώστα ξέρουμε πάρα πολύ καλά και το ποιόν του σε ανθρώπινο επίπεδο και την αξία του τη δημοσιογραφική και σαν δημοσιογράφος και σαν παρουσιαστής τι αξία έχει. Οπότε κανένας καλός δεν χάνεται θα πω εγώ, ελπίζοντας ότι αυτό ισχύει και ότι το σύμπαν είναι ανοιχτό και ακούει. Σαφώς και το συμβόλαιό του με τον ΣΚΑΪ είναι σε ισχύ, άρα προηγούνται οι συζητήσεις που θα κάνει με τον ΣΚΑΪ», πρόσθεσε.

«Είχε και μία πολύ αξιόλογη ομάδα. Λοιπόν, όλα τα παιδιά αξίζουν ένα μπράβο για την ψυχραιμία τους, για τη δύναμη με την οποία διαχειρίστηκαν μια πολύ δύσκολη χρονιά», υπογράμμισε η παρουσιάστρια του ALPHA.

«2-3 μέρες πριν είχε πει τη φράση “υπομονή, συνάδελφοι, θα γίνει αυτό που εύχεστε τόσο καιρό”. Τον ξέσκισαν, για να μιλάμε και λίγο ειλικρινά», σημείωσε η Ναταλία Γερμανού στον σχολιασμό της για τον Κώστα Τσουρό.

