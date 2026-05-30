Μηχανική βλάβη στο «Ήλιδα Ντόλφιν» με 54 επιβαίνοντες – Πορεύται με μειωμένη ταχύτητα στους Παξούς

Βλάβη στην αριστερή κυρία μηχανή παρουσίασε το «Ήλιδα Ντόλφιν» κατά την εκτέλεση δρομολογίου από Κέρκυρα προς Παξούς. Το σκάφος μεταφέρει 48 επιβάτες 6 άτομα προσωπικό.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το «Ήλιδα Ντόλφιν» κατευθύνεται – εξαιτίας της μηχανικής βλάβης – με μειωμένη ταχύτητα στους Παξούς.

Όταν φτάσει στον προορισμό του, θα γίνουν οι απαραίτητες επισκευές, μετά την ολοκλήρωση των οποίων θα εξεταστεί πότε θα μπορέσει να εκτελέσει επόμενο δρομολόγιο.

Οι καιρικές συνθήκες στη θαλάσσια περιοχή είναι καλές.

