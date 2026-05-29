search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 12:26
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.05.2026 11:07

Κέρκυρα: Στο νοσοκομείο 12χρονος μετά από επίθεση συμμαθητών του μέσα σε δημοτικό σχολείο

29.05.2026 11:07
BOYSAD

Σοβαρό επεισόδιο ενδοσχολικής βίας στην Κέρκυρα με θύμα έναν μαθητή Δημοτικού.

Σύμφωνα με καταγγελία του πατέρα του 12χρονου, το παιδί φέρεται να δέχθηκε άγρια σωματική επίθεση από συμμαθητές του μέσα στο σχολικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο 12χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται προληπτικά, ενώ οι γιατροί εμφανίζονται καθησυχαστικοί για την πορεία της υγείας του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται σήμερα να πάρει εξιτήριο.

Την Τρίτη, ο πατέρας του μαθητή κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία, υποβάλλοντας μήνυση τόσο κατά των εκπαιδευτικών όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών. Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν η διευθύντρια και ο υποδιευθυντής του σχολείου. Αμφότεροι αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο αργότερα με προφορική εντολή του Εισαγγελέα.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο εάν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής παρέμβαση από το σχολικό προσωπικό. Για το συμβάν έχουν ήδη λάβει γνώση η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ).

Διαβάστε επίσης:

Χαλκίδα: Προσπάθησε να μπει στα δικαστήρια με… σουγιά και συνελήφθη

Παιανία: Στη ΜΕΘ 12χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι – Παραβίασε STOP και παρασύρθηκε από ΙΧ

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Μοναξιά, υπογεννητικότητα και γηρατειά το θέμα της Νεοελληνικής Γλώσσας (PDF)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis-kae-olympiakos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Μητσοτάκης υποδέχτηκε Αγγελόπουλους, Μπαρτζώκα και παίκτες του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση της Euroleague

troxaio_korinthia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Φενεό Κορινθίας: Νεκρός σε τροχαίο ο 37χρονος διευθυντής του δημοτικού σχολείου (photos)

chania_paliapoli
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τρόμος στην Παλιά Πόλη – Άνδρας κυνηγούσε εργάτες με μπαλτά!

giannis-papamichail-new
LIFESTYLE

Γιάννης Παπαμιχαήλ: Διαψεύδει ότι νοσηλεύτηκε εκτάκτως – «Βρίσκομαι στο νοσοκομείο για τις ετήσιες εξετάσεις μου»

Λιάνα Κανέλλη για καταδίκη Χρυσής Αυγής: Η απόφαση αυτή έχει ιστορικό βάρος και το βλέπω στα μάτια των ανθρώπων (Video) - Media
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κανέλλη για Τσίπρα: «Καπηλεία το όνομα που διάλεξε»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

libya_metanastes_ellada_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Η Γερμανία επιστρέφει το πρόβλημα - Από την Κρήτη σε Κω και Λέρο η «αποθήκευση» όσων φτάνουν από Λιβύη

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

idrogonanthrakes_aoz_2001_1460-820_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Της εξόρυξης το… κάγκελο - Γιατί μπαινοβγαίνουν οι πετρελαϊκές στα «οικόπεδα» από την Κρήτη στο Ιόνιο

trudeau alina
ΚΟΣΜΟΣ

H συγκλονιστική απάντηση της κόρης του Κάστρο για το αν ο Φιντέλ ήταν ο πραγματικός πατέρας του Τζάστιν Τριντό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 12:26
mitsotakis-kae-olympiakos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Μητσοτάκης υποδέχτηκε Αγγελόπουλους, Μπαρτζώκα και παίκτες του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση της Euroleague

troxaio_korinthia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Φενεό Κορινθίας: Νεκρός σε τροχαίο ο 37χρονος διευθυντής του δημοτικού σχολείου (photos)

chania_paliapoli
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τρόμος στην Παλιά Πόλη – Άνδρας κυνηγούσε εργάτες με μπαλτά!

1 / 3