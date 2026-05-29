Κέρκυρα: Στο νοσοκομείο 12χρονος μετά από επίθεση συμμαθητών του μέσα σε δημοτικό σχολείο

Σοβαρό επεισόδιο ενδοσχολικής βίας στην Κέρκυρα με θύμα έναν μαθητή Δημοτικού.

Σύμφωνα με καταγγελία του πατέρα του 12χρονου, το παιδί φέρεται να δέχθηκε άγρια σωματική επίθεση από συμμαθητές του μέσα στο σχολικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο 12χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται προληπτικά, ενώ οι γιατροί εμφανίζονται καθησυχαστικοί για την πορεία της υγείας του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται σήμερα να πάρει εξιτήριο.

Την Τρίτη, ο πατέρας του μαθητή κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία, υποβάλλοντας μήνυση τόσο κατά των εκπαιδευτικών όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών. Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν η διευθύντρια και ο υποδιευθυντής του σχολείου. Αμφότεροι αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο αργότερα με προφορική εντολή του Εισαγγελέα.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο εάν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής παρέμβαση από το σχολικό προσωπικό. Για το συμβάν έχουν ήδη λάβει γνώση η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ).

