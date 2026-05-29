Χαλκίδα: Προσπάθησε να μπει στα δικαστήρια με… σουγιά και συνελήφθη

Άνδρας συνελήφθη στα Δικαστήρια Χαλκίδας όταν κατά τον έλεγχο ασφαλείας εντοπίστηκε αναδιπλούμενος σουγιάς μέσα στην τσάντα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline, το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 28 Μαΐου κατά τον έλεγχο μέσω μηχανήματος x-ray στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ύποπτο αντικείμενο στις αποσκευές του άνδρα και ακολούθησε λεπτομερής έλεγχος, κατά τον οποίο βρέθηκε ο σουγιάς.

Ο άνδρας συνελήφθη από στελέχη της Δικαστικής Αστυνομίας και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλκίδας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Διαβάστε επίσης:

Νάουσα: Πολυέλαιος… ξεκόλλησε από το ταβάνι και έπεσε σε δικηγόρο μέσα στο Πρωτοδικείο!

Φωτιά σε βιοτεχνία αρτοποιημάτων στο Ηράκλειο Κρήτης

Εξαφάνιση 17χρονης από δομή στη Νέα Σμύρνη – Missing Alert από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»