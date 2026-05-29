ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 12:27
Νάουσα: Πολυέλαιος… ξεκόλλησε από το ταβάνι και έπεσε σε δικηγόρο μέσα στο Πρωτοδικείο!

Ένας πολυέλαιος αποκολλήθηκε από την οροφή στο Πρωτοδικείο Νάουσας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης και έπεσε σε δικηγόρο.

Μιλώντας στο MEGA η δικηγόρος, Σοφία Ζεϊμπέκη ανέφερε πως ήταν πολύ τυχερή και δεν έπαθε τίποτα.

«Ήμουν τόσο τυχερή, που κι εγώ δεν μπορώ να πιστέψω. Δηλαδή χθες ήταν μια ημέρα για την οποία είχα σοκαριστεί. Δεν περίμενα να είμαι τόσο τυχερή. Έπεσε ακριβώς από πάνω μου, διαλύθηκε το φωτιστικό και δεν έπαθα τίποτα. Βγήκα αλώβητη από όλο αυτό κατά τη διάρκεια συνεδρίασης δικαστηρίου», είπε.

Η ίδια περιέγραψε την κατάσταση των δικαστικών αιθουσών ως «άθλια», τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο πρωτοδικείο της Νάουσας ήταν παλαιότερα Ειρηνοδικείο και αναβαθμίστηκε σε Πρωτοδικείο χωρίς να γίνουν απαραίτητες ανακαινίσεις, ενώ τα φωτιστικά στις αίθουσες είναι ξεχαρβαλωμένα.

«Η πρόεδρος ξαφνιάστηκε, σοκαρίστηκε και μετά κατέβηκε να δει σε τι κατάσταση είμαι. Εννοείται ότι το ακροατήριο ήταν γεμάτο από κόσμο, γιατί γινόταν οι δίκες κανονικότατα. Δεν ήμουν μόνο εγώ και η πρόεδρος. Υπήρχαν και συνάδελφοι δικηγόροι. Ευτυχώς δεν έπαθε κανένας τίποτα», συμπλήρωσε η δικηγόρος.

