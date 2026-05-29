ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 10:14
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

Θεσσαλονίκη: Ξέχασαν 17χρονη ΑμεΑ μέσα σε λεωφορείο για δύο ώρες

credit: pixabay

Καταγγελία για έκθεση ανηλίκου εις βάρος εργαζομένων κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑμεΑ στην ανατολική Θεσσαλονίκη, ερευνούν οι Αρχές, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε με 17χρονη κοπέλα.

Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλε χθες το απόγευμα στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού η 52χρονη μητέρα της ανήλικης, η 17χρονη επιβιβάστηκε κανονικά σε λεωφορείο που χρησιμοποιεί η δομή για τη μεταφορά ατόμων με ΑμεΑ, προκειμένου να μεταβεί στον προορισμό της.

Ωστόσο, όπως καταγγέλθηκε, οι υπεύθυνοι παρέλειψαν να την αποβιβάσουν σε προκαθορισμένο σημείο ώστε να μετεπιβιβαστεί σε δεύτερο λεωφορείο, το οποίο θα την μετέφερε στον τελικό προορισμό της. Αποτέλεσμα ήταν η 17χρονη να παραμείνει επί περίπου δύο ώρες μέσα στο όχημα, χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους συνοδούς και τους υπευθύνους της μεταφοράς.

Η μητέρα της ανήλικης, αντιλαμβανόμενη ότι το παιδί δεν είχε φτάσει στον προορισμό του, απευθύνθηκε στην Αστυνομία, καταθέτοντας έγκληση σε βάρος των εμπλεκομένων εργαζομένων. Για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η 17χρονη παρέμεινε στο λεωφορείο.

