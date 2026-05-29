ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 10:11
29.05.2026 09:07

Καλαμάτα: Νεκρός σε χαράδρα μέσα στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκε 32χρονος

Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες εντοπισμού 32χρονου στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας, καθώς χθες εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του σε χαράδρα.

Σύμφωνα με το thebest.gr ο 32χρονος δεν είχε δώσει σημεία ζωής από χθες γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στους οικείους του οι οποίοι ενημέρωσαν τις αρχές.

Λίγη ώρα αργότερα, συγγενικό πρόσωπο του 32χρονου εντόπισε το όχημά του εκτός δρόμου, στο ρέμα Τζιρόρεμα, στον δρόμο από το Γαρδίκι προς την Πολιανή και ειδοποίησε τις αρχές.

Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση ανάσυρσης, με τη συμμετοχή πυροσβεστικών δυνάμεων και αστυνομίας.

Πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών

Η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το αυτοκίνητο βρισκόταν ανάμεσα σε βράχια και πυκνή βλάστηση.

Όταν οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το όχημα, διαπίστωσαν ότι ο 32χρονος ήταν νεκρός μέσα.

Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες του περιστατικού, με το επικρατέστερο σενάριο μέχρι στιγμής να είναι αυτό του τροχαίου δυστυχήματος.

