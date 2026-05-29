Στο «ρετιρέ» της τηλεθέασης ήταν χθες (28/5) το «Σόι σου»

Άνευ εκπλήξεων το χθεσινό Top 10 της Nielsen. Το «τρίγωνο των Βερμούδων» της τηλεθέασης «εξαφάνισε» κάθε πιθανότητα να ξεχωρίσει κάποιο άλλο πρόγραμμα πλην εκείνων στο prime time του Alpha.

Αλλά και γενικότερα οι διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης δεν είχαν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με εκείνες της ίδιας ημέρας της προηγούμενης εβδομάδας ή της προχθεσινής.

Ως new entry θα μπορούσε να θεωρηθεί η εμφάνιση του τηλεπαιχνιδιού «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – Grand Prize week».

