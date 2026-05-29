Σοφία Μουτίδου για «Real View»: «Δεν είναι ολοκλήρωση – Ξεκάθαρα πιστεύω ότι κοβόμαστε» (Video)

Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Ο τελευταίος χορός» ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή Real View η οποία σήμερα ρίχνει οριστικά αυλαία στο Open.

Η Σοφία Μουτίδου δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο τέλος αυτό, κάνοντας λόγο όχι για ολοκλήρωση αλλά για «κόψιμο».

«Να πω από το βίντεο που άκουσα ότι είμαστε όλες πανέμορφες τώρα που κοβόμαστε» είπε αρχικά στον αέρα της εκπομπής και πρόσθεσε:

«Να διορθώσω το ρήμα, για μένα δεν είναι ολοκλήρωση, είναι ξεκάθαρα κόψιμο. Ξεκάθαρα πιστεύω ότι κοβόμαστε, αλλά το λέμε ολοκλήρωση για να μην στεναχωριόμαστε. Αυτή είναι η γνώμη μου».

Όταν, δε, οι συνεργάτιδές της υποστήριξαν ότι «έναν μήνα πριν το καλοκαίρι είναι ολοκλήρωση», η Σοφία Μουτίδου απάντησε με νόημα: «ό,τι σας κάνει να κοιμάστε καλύτερα το βράδυ»…

Διαβάστε επίσης:

Open: «Real view» ήταν και πέρασε…

Ανησυχίες και προβληματισμός λόγω ριζικών ανασχεδιασμών στην ιστορική εκπομπή «60 minutes» του CBS

Alpha: Από τις αγάπες και τους αγιασμένους έρωτες στις «Αμαρτίες και ρόδα»



