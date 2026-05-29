Ανησυχίες και προβληματισμός λόγω ριζικών ανασχεδιασμών στην ιστορική εκπομπή «60 minutes» του CBS

Η αναστάτωση είναι εκ των ων ουκ άνευ σε έναν κόσμο με επίκεντρο την διάσημη δημοσιογραφική εκπομπή «60 Minutes» του CBS News. Αιτία, υποστηρίζεται, τα αναθεωρητικά πλάνα της νεόκοπης διευθύντριας του δικτύου, Μπάρι Βάις, η εφαρμογή των οποίων έχει προκαλέσει αναστάτωση, αντιδράσεις, παραιτήσεις και απολύσεις μελών της ομάδας.

Η Βάις προσλήφθηκε από το νέο αφεντικό του δικτύου τον Ντέιβιντ Ελισον (εκ των υποστηρικτών και φίλων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε «ανοιχτούς λογαριασμούς» με το CBS) , έπειτα από την συγχώνευση της μητρικής Paramount Global με την εταιρεία του Skydance Media.

Τα νεώτερα για την εκπομπή-θεσμό, με την υψηλή τηλεθέαση και μετάδοση που «μετρά» 50 σεζόν, σχετίζονται με την πρόσληψη του Βρετανοαμερικανού δημοσιογράφου, συγγραφέα και σκηνοθέτη Νικ Μπίλτον ως εκτελεστικού παραγωγο’υ στη θέση της επι χρόνια δημοσιογραφικής παραγωγού του δικτύου Τάνια Σάιμον η οποία ασκούσε προσωρινά καθήκοντα. Η Σάιμον είχε διαδεχθεί, όχι πολύ καιρό νωρίτερα, τον επι χρόνια εκτελεστικό παραγωγό του «60 Minutes», Μπιλ Όουενς όταν παραιτήθηκε τον Απρίλιο του 2025.

Ο Μπίλτον, με πολυετή προϋπηρεσία ως εξωτερικός συνεργάτης του CBS, αρθρογράφος σε θέματα Τεχνολογίας στους New York Times και ειδικός ανταποκριτής του Vanity Fair, σύμφωνα με τον Axios, είχε επικεντρωθεί σε ντοκιμαντέρ τα τελευταία χρόνια στο Λος Άντζελες.

Ο Μπίλτον- επιλογή της Βάις- θέλει να κάνει ριζικές αλλαγές στην εκπομπή. Κατά μια εκδοχή… «θα της αλλάξει τα φώτα». Εξέφρασε την σκέψη ότι η εκπομπή θα μπορούσε να εξελιχθεί σε καθημερινή. «Ο τίτλος «60 Minutes» σημαίνει μια ώρα τη νύχτα, μια φορά την εβδομάδα. Υπάρχει τόσο μεγάλο αναξιοποίητο δυναμικό όσον αφορά την προσέγγιση του κοινού μέσω τόσων διαφορετικών πλατφορμών. Αυτό που μού προκαλεί ενθουσιασμό είναι ότι αναλαμβάνω έναν οργανισμό με πολύ μεγάλο αναξιοποίητο δυναμικό από τον οποίο μπορούσε να παρουσιάζουμε ιστορίες όχι μόνον κάθε Κυριακή βράδυ στις 19.00 αλλά και τη Δευτέρα και την Τρίτη και την Τετάρτη και πάλι λέγοντας και σε πολλές διαφορετικές μορφές». Σκοπό του νέου επικεφαλής της εκπομπής είναι να εισάγει νέους τρόπους αφήγησης οι οποίοι «θα φέρουν την εκπομπή στον 21ο αιώνα με νέο συναρπαστικό τρόπο».

Σκεπτικισμό και ανησυχία έχουν προκαλέσει η επιλογή της Βάις και οι ιδέες του Μπίλτον σε πρώην στελέχη του «60 Minutes», τα οποία είτε αποχώρησαν είτε πήραν πόδι όταν εξέφρασαν αντιθέσεις και αντιδράσεις στα σχέδια της διευθύντριας του CBS News για το διάσημο και βραβευμένο πρόγραμμα.

Για την ιστορία ο Όουενς στην παραίτησή του, επικαλέστηκε την απώλεια της συντακτικής ανεξαρτησίας μετά από πίεση «άνωθεν» για τον διακανονισμό μιας αγωγής ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταθέσει ο Πρόεδρος Τράμπ ().

Η επί χρόνια ανταποκρίτρια Σάριν Αλφονσι, η οποία είχε καταφερθεί εναντίον της Βάις στο υπόμνημα αποχώρησής της, απολύθηκε και προσφάτως το ίδιο συνέβη με την βραβευμένη με Emmy ανταποκρίτρια Σεσίλια Βέγκα, η απολύθηκε την Πέμπτη.

Λίγο μετά την ανάληψη καθηκόντων από την Βάις και το επεισόδιο με την Αλφόνσι, τον Φεβρουάριο του 2026 ο Άντερσον Κούπερ αποχώρησε από την εκπομπή για να αφιερωθεί στην οικογένεια του, όπως ισχυρίστηκε, αν και μάλλον δεν έπεισε δεδομένης της συγκυρίας.

«Φοβάμαι πολύ για το τι θα ακολουθήσει» ανέφερε σε φορτισμένη δήλωση της για ειδησεογραφικό μαγκαζίνο, η φρεσκοαπολυμένη διακεκριμένη ρεπόρτερ της εκπομπής, Σεσίλια Βέγκα, εξαιτίας της ριζικής αναδιάρθρωσης που μεθοδεύεται από την διευθύντρια του CBS News Μπάρι Βάις.

Στη δήλωσή της, η Βέγκα υποστηρίζει ότι «τους τελευταίους μήνες, η ομάδα παραγωγής μου και εγώ έχουμε βιώσει προσπάθειες να εισαχθούν πολιτικές προκαταλήψεις στις ιστορίες μας», αν και δεν μπήκε σε λεπτομέρειες σχετικά με το τι σημαίνει αυτό, εξηγεί το TheHollywoodReporter. «Οι δημοσιογραφικές ομάδες έχουν αποφύγει να υποβάλουν προτάσεις για σημαντικά ειδησεογραφικά θέματα από φόβο για τις εσωτερικές επιπτώσεις. Ας το ονομάσουμε όπως είναι: λογοκρισία, τόσο επιβαλλόμενη όσο και αυτολογοκρισία. Είναι επικίνδυνο για την εκπομπή και επικίνδυνο για τη δημοκρατία», συνέχισε η δημοσιογράφος, η οποία πριν από τρία χρόνια άφησε το ABC News για να ενταχθεί στο «60 Minutes» του CBS News, μετακίνηση η οποία είχε προκαλέσει αίσθηση στο χώρο των αμερικανικών ΜΜΕ, ακριβώς επειδή επρόκειτο για βετεράνο των ειδήσεων.

Εκπρόσωπος του CBS News απάντησε: «Σεβόμαστε την κα Βέγκα και τη συμβολή της, αλλά οι ισχυρισμοί της δεν βασίζονται στην πραγματικότητα».

«Έμεινα σταθερή σε αυτό που υπαγορεύει η επαγγελματική συνείδηση μου και αρνήθηκα να ενσωματώσω προτάσεις που την προσβάλλουν, μια φράση που δανείζομαι από έναν συνάδελφο που επίσης πάλεψε για να κρατήσει αμφισβητήσιμες συντακτικές προτάσεις μακριά από τα γεγονότα», είπε η Βέγκα.

