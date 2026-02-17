Ο Άντερσον Κούπερ αποχωρεί από το CBS και την εκπομπή “60 Minutes”

Ο γνωστός Αμερικανός παρουσιαστής Άντερσον Κούπερ δήλωσε τη Δευτέρα ότι αποχωρεί από τη θέση του ως ανταποκριτής στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS μετά από 20 χρόνια, εν μέσω ριζικών αλλαγών στο τμήμα ειδήσεων του δικτύου.

Ο Κούπερ, ωστόσο, θα παραμείνει στον ρόλο του ως παρουσιαστής του CNN.

«Το να είμαι ανταποκριτής στην εκπομπή “60 Minutes.’ ήταν μια από τις μεγάλες τιμές της καριέρας μου», δήλωσε ο δημοσιογράφος σε δήλωση στο Associated Press. «Μου δόθηκε η ευκαιρία να πω καταπληκτικές ιστορίες και να συνεργαστώ με μερικούς από τους καλύτερους παραγωγούς, μοντέρ και συνεργεία στον χώρο».

«Για σχεδόν 20 χρόνια, κατάφερα να εξισορροπήσω τις δουλειές μου με το CNN και το CBS, αλλά τώρα έχω μικρά παιδιά και θέλω να περνάω όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο μαζί τους, ενώ κι αυτά θέλουν να περνούν χρόνο μαζί μου», πρόσθεσε.

Το CBS News ανέφερε ότι ο Κούπερ «έχει ταξιδέψει τους τηλεθεατές της εκπομπής “60 Minutes” σε μακρινά μέρη, μας έχει πει αξέχαστες ιστορίες, έχει αναφέρει σημαντικές έρευνες και έχει πάρει συνεντεύξεις από πολλές εξέχουσες προσωπικότητες».

«Είμαστε ευγνώμονες σε αυτόν που αφιέρωσε τόσο μεγάλο μέρος της ζωής του σε αυτή την εκπομπή και κατανοούμε τη σημασία του να περνάει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του», ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο σε δήλωσή του στο The Hill. «Το “60 Minutes” θα είναι εδώ αν ποτέ θελήσει να επιστρέψει».

Ο Κούπερ αποχωρεί από το CBS News λίγο μετά την επιλογή της πρώην αρθρογράφου των New York Times, Μπάρι Βάις, για αρχισυντάκτρια το περασμένο φθινόπωρο. Η ιδιοκτήτρια Paramount Skydance αγόρασε την νεοσύστατη εταιρεία μέσων ενημέρωσης της Βάις, The Free Press, έναντι 150 εκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που έθεσε ερωτήματα σχετικά με το αν το CBS News κινούνταν προς τα δεξιά εν μέσω της αναμόρφωσης του ειδησεογραφικού θεσμού από τη Βάις.

Αργότερα ξέσπασε αναταραχή σχετικά με την απόφαση της Βάις να αποσύρει ένα ρεπορτάζ από το «60 Minutes» που επικεντρωνόταν στην μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ. Η ανταποκρίτρια Sharyn Alfonsi δήλωσε κατ’ ιδίαν ότι το ρεπορτάζ αποσύρθηκε για πολιτικούς σκοπούς, καθώς ο νέος ιδιοκτήτης είπε ότι χρειαζόταν περισσότερη προσπάθεια για να μιλήσει με έναν αξιωματούχο της κυβέρνησης.

«Για να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη τους, πρέπει να δουλέψουμε σκληρά», δήλωσε η Βάις σε υπόμνημα υπερασπιζόμενη την απόφαση. «Μερικές φορές αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερη δουλειά».

«Μερικές φορές σημαίνει να λέμε απροσδόκητες ιστορίες. Μερικές φορές σημαίνει να εστιάζουμε την προσοχή μας σε θέματα που έχουν παραβλεφθεί ή παρερμηνευτεί», συνέχισε. «Και μερικές φορές σημαίνει να κρατάμε ένα άρθρο για ένα σημαντικό θέμα για να βεβαιωθούμε ότι είναι περιεκτικό και δίκαιο».

Το υλικό του «60 Minutes» προβλήθηκε αρκετές εβδομάδες αργότερα.

Το CBS News εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο περικοπής του προσωπικού του κατά 15%, δήλωσαν πηγές στο Variety την Πέμπτη. Η απόφαση θα μπορούσε να ληφθεί μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου.

Ωστόσο, το μέσο ενημέρωσης έχει δει πολλές αποχωρήσεις τους μήνες μετά την ανάληψη της διοίκησης από τη Βάις, με 11 από τους 40 υπαλλήλους του «CBS Evening News» να αποχωρούν ένα μήνα αφότου ο Tony Dokoupil ανέλαβε τα ηνία του προγράμματος.

Η αποχώρηση του Κούπερ έρχεται επίσης μετά την επίτευξη συμβιβασμού 16 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ με το CBS για μια συνέντευξη στην εκπομπή «60 Minutes» με την πρώην αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις, την οποία ο Τραμπ υποστήριξε ότι είχε επεξεργαστεί υπέρ της τότε υποψήφιας των Δημοκρατικών για την προεδρία.

