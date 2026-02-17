Μόνιμος «κάτοικος» στην κορυφή της τηλεθέασης ο Alpha (16/2) – Ρεκόρ παραμονής

Η χθεσινή ήταν η ένατη κατά σειρά ημέρα παραμονής του Alpha στην πρώτη θέση των τηλεπροτιμήσεων μεταξύ των καναλιών εθνικής εμβέλειας, καταφέρνοντας ρεκόρ από την αρχή της σεζόν έως τώρα.

Το ίδιο, αλλά για το δεύτερο μερίδιο από την πίτα τηλεθέασης των καναλιών, ισχύει για το Mega.

Alpha, Mega και ANT1 πραγματοποίησαν δυναμικό «άνοιγμα» της εβδομάδας, με διψήφια νούμερα στα κύρια μέρη των μεριδίων τους.

Ο ΣΚΑΪ αποτέλεσε την τέταρτη επιλογή της ημέρας με επίδοση ίδια με εκείνη της προπερασμένης Δευτέρας, με πέμπτο το Star.

Το 5 είδε ξανά έπειτα από τις 23 Ιανουαρίου η ΕΡΤ1 στο κύριο τμήμα του μεριδίου της -εξαιρουμένων των ημερών με το «Sing for Greece»- δεν κατάφερε όμως να προσπεράσει το Open. Το ΜΑΚ TV είχε δυναμική κι εκείνο ίδια με της προπερασμένης Δευτέρας.

Διαβάστε επίσης:

Warner Bros Discovery: Έριξε «πόρτα», ξανά, στην Paramount – Έδωσε προθεσμία για τελική προσφορά

ΕΡΤ και ΣΚΑΪ αποχαιρετούν την Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ (photos)

Το αντίο του Παναγιώτη Στάθη στην μητέρα του: «Ηταν ο μοναδικός ήρωας που γνώρισα στη ζωή μου»