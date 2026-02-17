search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 19:52
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.02.2026 16:41

Warner Bros Discovery: Έριξε «πόρτα», ξανά, στην Paramount – Έδωσε προθεσμία για τελική προσφορά

17.02.2026 16:41
warner bros new

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στη «μάχη του Χόλιγουντ» με τρόπαιο ένα από τα εμβληματικά στούντιο της παγκόσμιας οπτικοακουστικής δημιουργίας, τη Warner Pros Discovery.

Η WBD απέρριψε τη βελτιωμένη πρόταση της Paramount/Skydance, ωστόσο νωρίτερα εμφανίστηκε να εξετάζει το ενδεχόμενο επανεκκίνησης του διαλόγου διαπραγματεύσεων μαζί της.

Στο μεταξύ, η PSKY έχει επανέλθει ανεπισήμως με επικαιροποιημένη πρόταση σε μια επιπλέον απόπειρα, όπως ερμηνεύεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, να δελεάσει ακόμη περισσότερο τα μέλη του Δ.Σ. της WBD.

Σύμβουλος της Paramount που ζήτησε να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά του, σύμφωνα με τη WBD, ανέφερε ότι η προσφορά θα μπορούσε να αυξηθεί στα 31 δολάρια ανά μετοχή εφόσον ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, ενώ δεν απέκλεισε και υψηλότερη αποτίμηση. Η νέα πρόταση, λέγεται πως έγινε προφορικά και πάντως είναι σημαντικά πάνω από το συμφωνημένο τίμημα με τη Netflix.

«Για να είμαστε σαφείς, το διοικητικό μας συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει ότι η πρότασή σας είναι λογικά πιθανό να οδηγήσει σε μια συναλλαγή που θα είναι ανώτερη από τη συγχώνευση με τη Netflix», ανέφεραν ο πρόεδρος της Warner Bros, Σάμιουελ Ντι Πιάτσα Τζούνιορ, και ο διευθύνων σύμβουλος, Ντέιβιντ Ζάσλαβ, σε επιστολή που απέστειλαν στο διοικητικό συμβούλιο της Paramount.

«Συνεχίζουμε να συνιστούμε και να παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στη συναλλαγή μας με το Netflix», τονίζουν στην επιστολή.

Η Paramount έχει πλέον προθεσμία έως τις 23 του μήνα για να υποβάλει την «τελική και βέλτιστη προσφορά» της, την οποία το Netflix έχει το δικαίωμα να «ισοφαρίσει», σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας συγχώνευσης, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα η Warner Bros.

Ένα παράδοξο, όπως τουλάχιστον φαίνεται, είναι πως οι μέτοχοι της Warner θα ψηφίσουν στις 20 Μαρτίου για τη συγχώνευση με το Netflix, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά την απόσχιση των καλωδιακών δραστηριοτήτων της Warner Bros, που περιλαμβάνουν τα CNN, TLC, Food Network και HGTV, σε μια ξεχωριστή, εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία.

Διαβάστε επίσης:

ΕΡΤ και ΣΚΑΪ αποχαιρετούν την Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ (photos)

Το αντίο του Παναγιώτη Στάθη στην μητέρα του: «Ηταν ο μοναδικός ήρωας που γνώρισα στη ζωή μου»

ΜΑΚ TV: O όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ φέρνει στο θεματικό κανάλι το «Criminal Minds- Evolution»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mastoras-new
LIFESTYLE

Χρήστος Μάστορας: Την Τετάρτη, 18/2, η δίκη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

TAXI
ΕΛΛΑΔΑ

Πολεμικό κλίμα μεταξύ Κυρανάκη και ΣΑΤΑ: Για κινητοποιήσεις την τουριστική περίοδο προειδοποιούν οι αυτοκινητιστές  

1765540628-zeekr_7gt_356a5817
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παρουσίαση του Zeekr 7GT (photos)

violanda trikala perastiki- new
ΕΛΛΑΔΑ

Περαστική τα βάζει με τους… χειροκροτητές του ιδιοκτήτη της Βιολάντα: «Δεν ντρέπεστε λίγο – Πέντε νεκρές γυναίκες» (Video)

us strike
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα αμερικανικά πλήγματα σε Καραϊβική και Ειρηνικό με έντεκα νεκρούς (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

tsouvelas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Αδήλωτες δεξαμενές υγραερίου και στο δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα - Προσωρινό «λουκέτο» με απόφαση Κουρέτα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 19:52
mastoras-new
LIFESTYLE

Χρήστος Μάστορας: Την Τετάρτη, 18/2, η δίκη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

TAXI
ΕΛΛΑΔΑ

Πολεμικό κλίμα μεταξύ Κυρανάκη και ΣΑΤΑ: Για κινητοποιήσεις την τουριστική περίοδο προειδοποιούν οι αυτοκινητιστές  

1765540628-zeekr_7gt_356a5817
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παρουσίαση του Zeekr 7GT (photos)

1 / 3