Warner Bros Discovery: Έριξε «πόρτα», ξανά, στην Paramount – Έδωσε προθεσμία για τελική προσφορά

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στη «μάχη του Χόλιγουντ» με τρόπαιο ένα από τα εμβληματικά στούντιο της παγκόσμιας οπτικοακουστικής δημιουργίας, τη Warner Pros Discovery.

Η WBD απέρριψε τη βελτιωμένη πρόταση της Paramount/Skydance, ωστόσο νωρίτερα εμφανίστηκε να εξετάζει το ενδεχόμενο επανεκκίνησης του διαλόγου διαπραγματεύσεων μαζί της.

Στο μεταξύ, η PSKY έχει επανέλθει ανεπισήμως με επικαιροποιημένη πρόταση σε μια επιπλέον απόπειρα, όπως ερμηνεύεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, να δελεάσει ακόμη περισσότερο τα μέλη του Δ.Σ. της WBD.

Σύμβουλος της Paramount που ζήτησε να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά του, σύμφωνα με τη WBD, ανέφερε ότι η προσφορά θα μπορούσε να αυξηθεί στα 31 δολάρια ανά μετοχή εφόσον ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, ενώ δεν απέκλεισε και υψηλότερη αποτίμηση. Η νέα πρόταση, λέγεται πως έγινε προφορικά και πάντως είναι σημαντικά πάνω από το συμφωνημένο τίμημα με τη Netflix.

«Για να είμαστε σαφείς, το διοικητικό μας συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει ότι η πρότασή σας είναι λογικά πιθανό να οδηγήσει σε μια συναλλαγή που θα είναι ανώτερη από τη συγχώνευση με τη Netflix», ανέφεραν ο πρόεδρος της Warner Bros, Σάμιουελ Ντι Πιάτσα Τζούνιορ, και ο διευθύνων σύμβουλος, Ντέιβιντ Ζάσλαβ, σε επιστολή που απέστειλαν στο διοικητικό συμβούλιο της Paramount.

«Συνεχίζουμε να συνιστούμε και να παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στη συναλλαγή μας με το Netflix», τονίζουν στην επιστολή.

Η Paramount έχει πλέον προθεσμία έως τις 23 του μήνα για να υποβάλει την «τελική και βέλτιστη προσφορά» της, την οποία το Netflix έχει το δικαίωμα να «ισοφαρίσει», σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας συγχώνευσης, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα η Warner Bros.

Ένα παράδοξο, όπως τουλάχιστον φαίνεται, είναι πως οι μέτοχοι της Warner θα ψηφίσουν στις 20 Μαρτίου για τη συγχώνευση με το Netflix, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά την απόσχιση των καλωδιακών δραστηριοτήτων της Warner Bros, που περιλαμβάνουν τα CNN, TLC, Food Network και HGTV, σε μια ξεχωριστή, εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία.

