Η «μάχη του Χόλιγουντ» μαίνεται – Ανησυχία για την ανεξαρτησία του CNN

Θα μπορούσε να ήταν τίτλος ταινίας ή και σειράς (με όσους κύκλους θέλετε). Σασπένς άφθονο. Δράση πολυεπίπεδη. Με γκλάμουρ, επίδειξη ισχύος και πολιτικές πτυχές σε πρώτο πλάνο ή και στο παρασκήνιο.

Στη «μάχη του Χόλιγουντ», με έπαθλο την Warner Bros Discovery κοντράρονται μεγάλες δυνάμεις της οπτικοακουστικής βιομηχανίας και του θεάματος. Ότι και αν γίνει, όπου κι αν – και όποτε – κάτσει «η μπίλια» ο χάρτης του οικοσυστήματος των ΜΜΕ στις ΗΠΑ και παγκοσμίως, δεν θα είναι όπως τον μάθαμε και τον γνωρίζουμε ως τώρα.

Το σκληρό μπιντάρισμα και με τακτική επιθετικών κινήσεων έχει ήδη προκαλέσει και το – αναμενόμενο – ενδιαφέρον και την προσοχή του προέδρου των ΗΠΑ.

Αλλά και ο διεθνής Τύπος, έντυπος και ηλεκτρονικός εντός και εκτός ΗΠΑ, παρακολουθεί σχεδόν με «κομμένη την ανάσα» και με έκδηλη ανησυχία για τις εξελίξεις, ιδίως στην εκδοχή εκείνη κατά την οποία εν τέλει η WBD καταλήξει στην PSKY. Διότι η PSKY, εν αντιθέσει με το Netflix, θέλει όλο το πακέτο της ιστορικής Χολιγουνιαντής φίρμας, παγκόσμιας ακτινοβολίας, ενώ η πρωτοπόρος ιντερνετική συνδρομητική πλατφόρμα προβολής βίντεο κατ’ επιλογή, δεν ενδιαφέρεται για τον ειδησεογραφικό κλάδο της Warner Bros που περιλαμβάνει τα παραδοσιακά καλωδιακά τηλεοπτικά δίκτυα όπως το CNN, το TBS, το ΤΝΤ, τα οποία θεωρούνται ότι παρακμάζουν.

Το Netflix προσφέρει 23,25 δολάρια ανά μετοχή και δίνει στους υφιστάμενους επενδυτές της Warner Bros μερίδιο στη νέα εταιρεία – ένα μείγμα μετρητών και μετοχών.

Η Paramount προτείνει 30 δολάρια ανά μετοχή, σε μετρητά, κάτι που υποστηρίζει ότι προσφέρει μεγαλύτερη βεβαιότητα στους μετόχους σε σχέση με το σχέδιο του Netflix. Και στις δύο περιπτώσεις, η κάθε συμφωνία θα χρειαστεί αρκετούς μήνες για να ολοκληρωθεί.

Η ανησυχία θα εντείνεται όσο περνά ο καιρός, όμως αυτές τις ημέρες επικεντρώνεται στα ειδησεογραφικά κανάλια, ιδίως δε στο CNN, για την ανεξαρτησία του ειδησεογραφικού τηλεοπτικού οργανισμού.

Έχει αναπτυχθεί προβληματισμός και λόγω της θέσης του Τραμπ που θέλει να έχει λόγο στην διεκδίκηση της WBD.

Οι αναλυτές πιστεύουν ότι η έγκριση θα εξαρτηθεί από το πόσο ευρύς θα είναι ο ορισμός της αγοράς από τις ρυθμιστικές αρχές και από το αν εταιρείες όπως το YouTube θα θεωρηθούν ανταγωνιστές. Διότι, μέσα σε όλα, εκφράζονται ανησυχίες και για αντιμονοπωλιακές πρακτικές και για διαμόρφωση δεσπόζουσας θέσης, για τις οποίες θα αποφανθούν οι αρμόδιες αρχές αφενός των ΗΠΑ, αφετέρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Τραμπ, γνωστός επικριτής του CNN, έχει επίσης ζητήσει να πωληθεί σε νέους ιδιοκτήτες ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας, μια προϋπόθεση που θα ικανοποιούσε η προσφορά της Paramount. Ωστόσο, ο πρόεδρος δεν έχει δώσει σαφείς ενδείξεις για τις απόψεις του.

Και εδώ υπεισέρχεται ο «παράγοντας» Τζάρεντ Κούσνερ και η Affinity Partners του, από τις πηγές που συνεισφέρουν χρηματοεπενδυτικά στην προσφορά της Paramount, παράλληλα με τη χρηματοδότηση από κρατικά επενδυτικά κεφάλαια της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ. Ο Κούσνερ είναι γαμπρός του Τραμπ. Έχει νυμφευθεί την κόρη του, Ιβάνκα, και διετέλεσε σύμβουλος κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στον Λευκό Οίκο.

«Αν δίδασκες ένα μάθημα σε σχολή επιχειρήσεων με θέμα τις συγκρούσεις συμφερόντων, αυτό θα ήταν το παράδειγμα Α», δήλωσε η Νελ Μίνοου, πρόεδρος της εταιρείας επενδυτικών συμβουλών ValueEdge Advisors με έδρα το Πόρτλαντ του Μέιν, στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο Τραμπ στην αρχή της εβδομάδας θέλησε να πάρει αποστάσεις από το ζήτημα και μιλώντας σε δημοσιογράφους υποστήριξε πως ούτε η Paramount ούτε το Netflix «είναι φίλοι μου» και ότι δεν έχει συζητήσει με τον γαμπρό του για την συμφωνία. Πλην όμως, την περασμένη βδομάδα εξέφρασε την βούληση να έχει λόγο στη λήψη απόφασης για τη συμφωνία συγχώνευσης WBD – Netflix.

