Πώς υποδέχθηκε ο γερμανικός Τύπος την εκλογή Πιερρακάκη στην ηγεσία του Eurogroup

Την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup κάλυψαν εκτενώς τα γερμανικά ΜΜΕ, που μάλλον πήραν… γραμμή από τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών που δήλωσε πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία ότι θα στήριζε τον Έλληνα υποψήφιο.

«Ο Πιερρακάκης προέρχεται από μία χώρα που βίωσε μία σοβαρή κρίση χρέους και πέρασε δύσκολα χρόνια υπό ευρωπαϊκά προγράμματα βοήθειας. Ο νυν υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας αναλαμβάνει το αξίωμα περίπου δέκα χρόνια αφ’ ότου είχε συζητηθεί το ενδεχόμενο εξόδου της χώρας από το ευρώ», γράφει το ntv και αναμεταδίδει η Deutsche Welle.

«Απόφοιτος του Χάρβαρντ και του MIT, ο Πιερρακάκης θεωρείται αρχιτέκτονας των ψηφιακών μεταρρυθμίσεων και της αποτελεσματικής καταπολέμησης της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα. Ο ίδιος έτυχε επίσης ευρωπαϊκής αναγνώρισης χάρη στη διαχείριση των εμβολιασμών κατά την πανδημία».

Το Stern επισημαίνει τις αντιδράσεις επιφανών πολιτικών αξιωματούχων για την εκλογή του Πιερρακάκη: «Αναφερόμενος στην ελληνική κρίση χρέους, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα έγραψε στο X πως η χώρα “έχει διανύσει μεγάλο δρόμο” και πως η εκλογή του Πιερρακάκη αποτελεί “μια σημαντική αναγνώριση αυτής της προόδου”. Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για μια “ημέρα περηφάνειας για τη χώρα”».

Όπως παρατηρεί δε η Frankfurter Allgemeine Zeitung, ο Πιερρακάκης είναι «ο πρώτος Έλληνας στην ηγεσία του Eurogroup». Παράλληλα, κατά τη γερμανική εφημερίδα, «η εκλογή του Έλληνα υπουργού μπορεί να θεωρηθεί και μία “ανταμοιβή” για την αποφασιστική πολιτική μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομικής εξυγίανσης της κυβέρνησης Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια».

