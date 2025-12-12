search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 19:33
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.12.2025 17:26

Πώς υποδέχθηκε ο γερμανικός Τύπος την εκλογή Πιερρακάκη στην ηγεσία του Eurogroup

12.12.2025 17:26
pierrakakis eurogroup 77- new

Την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup κάλυψαν εκτενώς τα γερμανικά ΜΜΕ, που μάλλον πήραν… γραμμή από τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών που δήλωσε πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία ότι θα στήριζε τον Έλληνα υποψήφιο.

«Ο Πιερρακάκης προέρχεται από μία χώρα που βίωσε μία σοβαρή κρίση χρέους και πέρασε δύσκολα χρόνια υπό ευρωπαϊκά προγράμματα βοήθειας. Ο νυν υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας αναλαμβάνει το αξίωμα περίπου δέκα χρόνια αφ’ ότου είχε συζητηθεί το ενδεχόμενο εξόδου της χώρας από το ευρώ», γράφει το ntv και αναμεταδίδει η Deutsche Welle.

«Απόφοιτος του Χάρβαρντ και του MIT, ο Πιερρακάκης θεωρείται αρχιτέκτονας των ψηφιακών μεταρρυθμίσεων και της αποτελεσματικής καταπολέμησης της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα. Ο ίδιος έτυχε επίσης ευρωπαϊκής αναγνώρισης χάρη στη διαχείριση των εμβολιασμών κατά την πανδημία».

Το Stern επισημαίνει τις αντιδράσεις επιφανών πολιτικών αξιωματούχων για την εκλογή του Πιερρακάκη: «Αναφερόμενος στην ελληνική κρίση χρέους, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα έγραψε στο X πως η χώρα “έχει διανύσει μεγάλο δρόμο” και πως η εκλογή του Πιερρακάκη αποτελεί “μια σημαντική αναγνώριση αυτής της προόδου”. Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για μια “ημέρα περηφάνειας για τη χώρα”».

Όπως παρατηρεί δε η Frankfurter Allgemeine Zeitungο Πιερρακάκης είναι «ο πρώτος Έλληνας στην ηγεσία του Eurogroup». Παράλληλα, κατά τη γερμανική εφημερίδα, «η εκλογή του Έλληνα υπουργού μπορεί να θεωρηθεί και μία “ανταμοιβή” για την αποφασιστική πολιτική μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομικής εξυγίανσης της κυβέρνησης Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια».

Διαβάστε επίσης:

Βενιζέλος: Η χώρα να καταστεί διακυβερνήσιμη πριν το Σύνταγμα καταστεί αναθεωρήσιμο

Ο Τσίπρας τηλεφώνησε και συνεχάρη τον Πιερρακάκη για την εκλογή του στο τιμόνι του Eurogroup

Είκοσι εκατ. ευρώ θα δώσει η Ελλάδα για την αμυντική θωράκιση της Ουκρανίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsitsipas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σήριαλ με το δίπλωμα του Τσιτσιπά – Ζητά διορία έως τη Δευτέρα για να αποδείξει ότι δεν οδηγούσε εκείνος

pierrakakis-vouli-345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup – Η πρώτη εμφάνισή του στη Βουλή

gallia agrotes mploka 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Στους δρόμους οι αγρότες για τη θανάτωση ζώων και την πολιτική της ΕΕ – Πέταξαν… περιττώματα στους αστυνομικούς (Video)

kalasnikof
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στα ΚΤΕΛ Κηφισού: Συνελήφθη 20χρονος με καλάσνικοφ

fokia
ΕΛΛΑΔΑ

Μεσογειακή φώκια εντοπίστηκε νεκρή στο Μαύρο Λιθάρι – Την πυροβόλησαν με κυνηγετικό όπλο και τη σκότωσαν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

tsimitselis_1012_1920-1080_new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη στα 794 ευρώ: Η γήρανση της φτώχειας και η σκληρή πραγματικότητα για 2,5 εκατ. συνταξιούχους

pierrakakis 7765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ύμνοι» διεθνών ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η εκδίκηση της Αθήνας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 19:32
tsitsipas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σήριαλ με το δίπλωμα του Τσιτσιπά – Ζητά διορία έως τη Δευτέρα για να αποδείξει ότι δεν οδηγούσε εκείνος

pierrakakis-vouli-345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup – Η πρώτη εμφάνισή του στη Βουλή

gallia agrotes mploka 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Στους δρόμους οι αγρότες για τη θανάτωση ζώων και την πολιτική της ΕΕ – Πέταξαν… περιττώματα στους αστυνομικούς (Video)

1 / 3