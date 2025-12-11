search
11.12.2025 16:46

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε ότι θα στηρίξει τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την προεδρία του Εurogroup

11.12.2025 16:46
pierrakakis-345

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλινγκμπάιλ, ανακοίνωσε σήμερα ότι η Γερμανία θα στηρίξει τον Έλληνα υποψήφιο, Κυριάκο Πιερρακάκη, στη σημερινή ψηφοφορία για την προεδρία του Eurogroup.

Λίγο πριν την έναρξη του Eurogroup, ο Λ. Κλινγκμπάιλ ανέφερε ότι είχε ξεχωριστές συνομιλίες τόσο με τον Βέλγο υποψήφιο, Βαν Πέτεγκεμ, όσο και με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών και ξεκαθάρισε πως, σε συντονισμό με την καγκελαρία, η Γερμανία θα ψηφίσει υπέρ του Έλληνα, Κυριάκου Πιερρακάκη.

«Κατέστησα σαφές, στις προσωπικές συνομιλίες που είχα τόσο με τον Βέλγο όσο και με τον Έλληνα συνάδελφό μου, ότι σήμερα, ως Γερμανός υπουργός Οικονομικών και σε συντονισμό με την Καγκελαρία, θα ψηφίσω υπέρ του Έλληνα συναδέλφου. Και του ευχόμαστε καλή επιτυχία, ώστε να εκλεγεί σήμερα νέος πρόεδρος του Eurogroup», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών.

Η στήριξη της Γερμανίας θεωρείται κρίσιμη στη διαδικασία εκλογής που πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα στις Βρυξέλλες. Το Βερολίνο πιέζει έντονα για την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο Βέλγιο προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η στήριξη της Ουκρανίας — ένα ζήτημα που επηρεάζει τις ευρύτερες ευρωπαϊκές ισορροπίες και τη σημερινή ψηφοφορία.

