ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

11.12.2025 12:07

ΙΝΚΑ: 20% πιο ακριβό το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος – Στα 178,85 ευρώ για 4 άτομα

11.12.2025 12:07
christmas dinner new

Το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι αποδεικνύεται σημαντικά ακριβότερο σε σχέση με πέρσι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΙΝΚΑ, καθώς η συνολική επιβάρυνση φτάνει το 16 έως 20%.

Για μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων, το κόστος διαμορφώνεται στα 178,85 ευρώ, δηλαδή 44,71 ευρώ ανά άτομο, έναντι 156,02 ευρώ το 2024 για τα ίδια προϊόντα.

Η εικόνα στις βασικές κατηγορίες

Το αυξημένο κόστος εντοπίζεται σε όλο το εύρος των προϊόντων που συνθέτουν το παραδοσιακό γιορτινό τραπέζι.

Με βάση τα στοιχεία του ΙΝΚΑ:

• Κρεατικά
Η γαλοπούλα των δύο κιλών κοστίζει φέτος 26 ευρώ, τα αρνίσια παϊδάκια φτάνουν τα 34 ευρώ για την ίδια ποσότητα, ενώ τα λουκάνικα υπολογίζονται σε 12 ευρώ το κιλό.

• Λαχανικά
Οι ντομάτες κοστίζουν 1,40 ευρώ το μισό κιλό, τα αγγούρια 0,70 ευρώ το τεμάχιο, τα καρότα 1 ευρώ το μισό κιλό και οι πατάτες 1,25 ευρώ το κιλό.

• Τυριά
Η φέτα διαμορφώνεται στα 6,50 ευρώ το μισό κιλό, ενώ κασέρι ή γραβιέρα κοστίζουν 9,90 ευρώ το μισό κιλό.

• Ποτά και αναψυκτικά
Το εμφιαλωμένο κρασί φτάνει τα 16 ευρώ το μπουκάλι, τα αναψυκτικά 8 ευρώ τα οκτώ τεμάχια και οι μπύρες 8,80 ευρώ τα τέσσερα μπουκάλια.

• Γλυκά και συνοδευτικά
Τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες ανεβάζουν σημαντικά το κόστος με 19 ευρώ το κιλό, τα υπόλοιπα γλυκά υπολογίζονται σε 18 ευρώ το κιλό, τα φρούτα σε 4,5 ευρώ, ενώ η γέμιση της γαλοπούλας φτάνει τα 17 ευρώ.

Με φόντο τις παρατεταμένες ανατιμήσεις στα βασικά είδη διατροφής και τη συνεχή πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, το φετινό καλάθι των Χριστουγέννων αποτυπώνει την ένταση του κόστους ζωής.

Η αύξηση έως και 20% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά ενισχύει την ανησυχία των νοικοκυριών, που αναζητούν τρόπους εξοικονόμησης χωρίς να στερηθούν το εορταστικό κλίμα.

