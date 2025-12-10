Διαδικασίες-εξπρές για το λιμάνι της Ελευσίνας: Ο διαγωνισμός ανοίγει νέο μέτωπο στον ανταγωνισμό ΗΠΑ – Κίνας

Με διαδικασίες-εξπρές και με ξεκάθαρη πολιτική βούληση από το Μέγαρο Μαξίμου, προωθείται η προκήρυξη του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την υποπαραχώρηση κρίσιμων τμημάτων του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας (ΟΛΕ).

Το Υπερταμείο έχει λάβει την εντολή να κινήσει ταχύτατα τους μηχανισμούς, ώστε η διαδικασία να ξεκινήσει εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, σηματοδοτώντας όχι μόνο την επιτάχυνση ενός μεγάλου επενδυτικού έργου, αλλά και την υλοποίηση ενός νέου γεωπολιτικού προσανατολισμού για τη χώρα. Η επιλογή του χρονοδιαγράμματος και η πίεση για άμεση προώθηση δεν αποτελούν τεχνοκρατική λεπτομέρεια, αλλά πολιτική απόφαση που αντανακλά τις διεθνείς ισορροπίες και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης.

Η εντολή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αναδιάταξης των λιμενικών ισορροπιών στην Αττική, αλλά και ενίσχυσης των δεσμών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ουάσιγκτον εμφανίζεται ιδιαίτερα ενεργή στο ζήτημα, καθώς επιδιώκει τη δημιουργία ενός πρόσθετου εμπορικού κόμβου που δεν θα εξαρτάται από τον Πειραιά, ο οποίος βρίσκεται υπό τον έλεγχο κινεζικών συμφερόντων. Σύμφωνα με διπλωματικές εκτιμήσεις, οι ΗΠΑ θεωρούν ότι η μονομερής εξάρτηση από μια κινεζικά διαχειριζόμενη πύλη εισόδου δημιουργεί στρατηγικά ρίσκα για τη χώρα και την ευρύτερη περιοχή.

Δεν είναι τυχαίο ότι η αυξημένη αμερικανική κινητικότητα έχει προκαλέσει ανησυχία στο Πεκίνο. Πηγές που παρακολουθούν τις εξελίξεις αναφέρουν ότι κινεζικοί παράγοντες θεωρούν πως «μεταβάλλονται οι κανόνες του παιχνιδιού» που διαμορφώθηκαν με την επένδυση στον Πειραιά. Η πιθανότητα ανάδυσης ενός εναλλακτικού, δυτικά προσανατολισμένου λιμενικού κόμβου στην Ελευσίνα εκλαμβάνεται από την κινεζική πλευρά ως εξέλιξη που μπορεί να περιορίσει την επιρροή της στην ελληνική λιμενική δραστηριότητα.

Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο και της χθεσινής συνάντησης του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια με την Αμερικανίδα πρέσβειρα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η συζήτηση δεν περιορίστηκε σε τεχνικές λεπτομέρειες του διαγωνισμού, αλλά άγγιξε και τη γεωπολιτική σημασία της δημιουργίας ενός παράλληλου λιμενικού άξονα στην Αττική, με την αμερικανική πλευρά να υπογραμμίζει τη σημασία διαφοροποίησης των κρίσιμων υποδομών.

Ο διαγωνισμός αφορά τμήματα της χερσαίας ζώνης του λιμένα, με επίκεντρο την περιοχή Βλύχα, όπου εξετάζεται η μεταφορά του κεντρικού λιμένα. Η περιοχή διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα: άμεση πρόσβαση στην εθνική οδό, μικρή απόσταση από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας, σιδηροδρομική σύνδεση και γειτνίαση με το υπό ανάπτυξη Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο. Παράλληλα, η ζώνη αυτή δεν συνδέεται λειτουργικά με τα ναυπηγεία της Ελευσίνας, τα οποία επίσης αναβαθμίζονται.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού θα τεθούν αυστηρά ποιοτικά κριτήρια, που θα αφορούν το ύψος και τον ρεαλισμό των επενδύσεων, τον χρόνο υλοποίησης, την τεχνική επάρκεια των υποψηφίων και τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία. Στα κριτήρια εντάσσεται και η αξιολόγηση της υποπαραχώρησης ως έργου στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τόσο τις επενδυτικές προτεραιότητες όσο και το επίπεδο κοινοτικής εποπτείας.

Παρά τη δυναμική που επιχειρείται να προσδοθεί στο έργο, δεν λείπουν οι επιφυλάξεις για το κατά πόσο το χρονοδιάγραμμα είναι ρεαλιστικό, ούτε για το αν η δημιουργία ενός νέου λιμενικού κόμβου θα οδηγήσει σε ουσιαστική αναδιανομή φορτίου ή απλώς θα δημιουργήσει επικαλύψεις. Στελέχη της αγοράς σημειώνουν ότι η πολιτική διάσταση του σχεδίου είναι σήμερα ισχυρότερη από την επιχειρησιακή, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο αστοχιών στην εφαρμογή. Παράλληλα, η στενή εμπλοκή διεθνών παραγόντων δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου η γεωπολιτική πίεση συχνά προηγείται των πραγματικών αναγκών της λιμενικής οικονομίας.

Σε κάθε περίπτωση, η Ελευσίνα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας διαδικασίας που θα καθορίσει σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα διαχειρίζεται τις στρατηγικές της υποδομές. Το εάν ο σχεδιασμός θα αποδειχθεί βιώσιμος ή αν θα λειτουργήσει ως ακόμη ένα παράδειγμα υπερφιλόδοξων εξαγγελιών θα εξαρτηθεί από την ικανότητα της πολιτείας να ισορροπήσει μεταξύ των πιέσεων, των επιδιώξεων και των πραγματικών δυνατοτήτων του συστήματος.

Διαβάστε επίσης:

Bloomberg: Η υποψηφιότητα Πιερρακάκη δείχνει το άλμα της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια

Καλπάζουν τα φέσια του Δημοσίου – Καταχρεωμένα τα νοσοκομεία σε προμηθευτές

Στην κορυφή του ΟΟΣΑ η Ελλάδα: Πρωταθλήτρια στους έμμεσους φόρους, ουραγός στη δίκαιη κατανομή