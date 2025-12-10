search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής

10.12.2025 09:30

Καλπάζουν τα φέσια του Δημοσίου – Καταχρεωμένα τα νοσοκομεία σε προμηθευτές 

10.12.2025 09:30
nosokomeio_ygeionomikoi_1010_1920-1080_new

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου δείχνουν να παίρνουν ξανά ανησυχητική τροπή, καθώς οι οφειλές των δημόσιων νοσοκομείων «τρέχουν» με ρυθμούς που θυμίζουν τις πιο δύσκολες περιόδους του συστήματος υγείας. Στο τέλος Οκτωβρίου 2025, τα χρέη των νοσοκομείων προς προμηθευτές έφτασαν τα 1,74 δισ. ευρώ, έναντι 1,66 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο και 1,31 δισ. ευρώ στα τέλη του 2024.

Πρόκειται για μια αύξηση που επαναφέρει στο προσκήνιο χρόνιες παθογένειες, καθώς τα νοσοκομεία συγκεντρώνουν πλέον πάνω από το μισό των συνολικών ληξιπρόθεσμων της Γενικής Κυβέρνησης, η οποία συνολικά εμφανίζει χρέη ύψους 3,1 δισ. ευρώ. Παρά τις κατά καιρούς παρεμβάσεις και ενισχύσεις, ο ρυθμός συσσώρευσης φαίνεται να υπερβαίνει σταθερά τον ρυθμό εξόφλησης.

Στο συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων περιλαμβάνεται και ένα «βαρίδι» που χρονίζει εδώ και χρόνια: περίπου 1,5 δισ. ευρώ από φαρμακευτικό clawback και rebate ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, που δεν έχουν ακόμη συμψηφιστεί. Παρότι από το 2022 υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει την κάλυψη μέρους του clawback μέσω επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμάκων, η πλήρης εφαρμογή του νέου μηχανισμού μετατίθεται για τις αρχές του 2026.

Ακόμη κι όταν τεθεί σε λειτουργία, εκτιμάται ότι μπορεί να ρυθμίσει μόλις 550 εκατ. ευρώ, αφήνοντας μεγάλο τμήμα του προβλήματος άλυτο και τη φαρμακευτική δαπάνη ουσιαστικά «υπερεκτεθειμένη».

Η εικόνα στους άλλους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης δείχνει ότι, παρότι οι μεταβολές είναι μικρές, το πρόβλημα παραμένει δομικό:

  • Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης: οριακή μείωση στα 590 εκατ. ευρώ (από 614 εκατ. ευρώ).
  • ΕΟΠΥΥ: σχεδόν αμετάβλητος, με οφειλές 248 εκατ. ευρώ.
  • ΟΤΑ: χρέη 239 εκατ. ευρώ, με ένα σταθερό «υπόλοιπο» που δεν εξοφλείται λόγω έλλειψης παραστατικών.
  • ΝΠΔΔ: αύξηση στα 236 εκατ. ευρώ από 226 εκατ. ευρώ.

Το γεγονός ότι οι μεταβολές είναι μικρές δεν σημαίνει ότι η κατάσταση βελτιώνεται· αντίθετα, δείχνει ότι οι μηχανισμοί απορρόφησης οφειλών λειτουργούν οριακά, χωρίς να δημιουργούν ουσιαστικό περιθώριο αποκλιμάκωσης.

Προκαταβολές για ρευστότητα – αλλά όχι για λύση

Για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ρευστότητας, το Δημόσιο συνεχίζει να καταβάλλει έως τις 20 Ιανουαρίου 2026 το 1/4 της ετήσιας επιχορήγησης στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Ειδικά τα νοσοκομεία λαμβάνουν εμπροσθοβαρώς τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας, ώστε να αποφευχθούν δυσλειτουργίες στην προμήθεια υλικών και υπηρεσιών.

Όμως οι προκαταβολές καλύπτουν μόνο τις πιο άμεσες ανάγκες και δεν «σβήνουν» τις συσσωρευμένες οφειλές, οι οποίες συνεχίζουν να διογκώνονται.

Συντάξεις: Μικρή εξομάλυνση στις κύριες, σταθερές καθυστερήσεις στις επικουρικές

Στο πεδίο των συντάξεων υπάρχει σχετική πρόοδος: η απονομή των κύριων συντάξεων έχει σταθεροποιηθεί, με τις καθυστερήσεις να μην ξεπερνούν τις 60 ημέρες.

Ωστόσο, στις επικουρικές συντάξεις η εικόνα παραμένει «βαριά». Η πλήρης ψηφιοποίηση των αρχείων όλων των επικουρικών ταμείων δεν έχει ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα οι εκκρεμότητες να διατηρούνται και να επιβαρύνουν τον συνολικό χρόνο απονομής.

