Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
1η αγωνιστική
Μεξικό – Νότια Αφρική 2-0
Νότια Κορέα – Τσεχία 2-1
2η αγωνιστική
Τσεχία – Νότια Αφρική
Μεξικό – Νότια Κορέα
3η αγωνιστική
Τσεχία – Μεξικό
Νότια Αφρική – Νότια Κορέα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
——————————————-
1η αγωνιστική
Καναδάς – Βοσνία 1-1
Κατάρ – Ελβετία 1-1
2η αγωνιστική
Ελβετία – Βοσνία
Καναδάς – Κατάρ
3η αγωνιστική
Ελβετία – Καναδάς
Βοσνία – Κατάρ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1η αγωνιστική
Βραζιλία – Μαρόκο 1-1
Αϊτή – Σκωτία 0-1
2η αγωνιστική
Σκωτία – Μαρόκο
Βραζιλία – Αϊτή
3η αγωνιστική
Σκωτία – Βραζιλία
Μαρόκο – Αϊτή
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1η αγωνιστική
ΗΠΑ – Παραγουάη 4-1
Αυστραλία – Τουρκία 2-0
2η αγωνιστική
ΗΠΑ – Αυστραλία
Τουρκία – Παραγουάη
3η αγωνιστική
Τουρκία – ΗΠΑ
Παραγουάη – Αυστραλία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1η αγωνιστική
Γερμανία- Κουρασάο 7-1
Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ
2η αγωνιστική
Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού
Εκουαδόρ -Κουρασάο
3η αγωνιστική
Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού
Εκουαδόρ – Γερμανία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1η αγωνιστική
Ολλανδία – Ιαπωνία
Σουηδία -Τυνησία
2η αγωνιστική
Ολλανδία -Σουηδία
Τυνησία – Ιαπωνία
3η αγωνιστική
Ιαπωνία – Σουηδία
Τυνησία – Ολλανδία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1η αγωνιστική
Βέλγιο -Αίγυπτος
Ιράν – Νέα Ζηλανδία
2η αγωνιστική
Βέλγιο – Ιράν
Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος
3η αγωνιστική
Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο
Αίγυπτος – Ιράν
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1η αγωνιστική
Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι
Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη
2η αγωνιστική
Ισπανία – Σαουδική Αραβία
Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι
3η αγωνιστική
Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία
Ουρουγουάη – Ισπανία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1η αγωνιστική
Γαλλία – Σενεγάλη
Ιράκ – Νορβηγία
2η αγωνιστική
Γαλλία – Ιράκ
Νορβηγία – Σενεγάλη
3η αγωνιστική
Νορβηγία – Γαλλία
Σενεγάλη – Ιράκ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1η αγωνιστική
Αργεντινή – Αλγερία
Αυστρία – Ιορδανία
2η αγωνιστική
Αργεντινή – Αυστρία
Ιορδανία – Αλγερία
3η αγωνιστική
Αλγερία – Αυστρία
Ιορδανία – Αργεντινή
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1η αγωνιστική
Πορτογαλία – Κονγκό
Ουζμπεκιστάν – Κολομβία
2η αγωνιστική
Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν
Κολομβία – Κονγκό
3η αγωνιστική
Κολομβία – Πορτογαλία
Κονγκό – Ουζμπεκιστάν
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1η αγωνιστική
Αγγλία – Κροατία
Γκάνα – Παναμάς
2η αγωνιστική
Αγγλία – Γκάνα
Παναμάς – Κροατία
3η αγωνιστική
Παναμάς – Αγγλία
Κροατία – Γκάνα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Φάση των 32
73: 2Α-2Β
74: 1C-2F
75: 1E-3ABCDF
76: 1F-2C
77: 2E-2I
78: 1I-3CDFGH
79: 1A-3CEFHI
80: 1L-3EHIJK
81: 1G-3AEHIJ
82: 1D-3BEFIJ
83: 1H-2J
84: 2K-2L
85: 1B-3EFGIJ
86: 2D-2G
87: 1J-2H
88: 1K-3DEIJL
Φάση των 16
89: Νικητές 73-75
90: Νικητές 74-77
91: Νικητές 76-78
92: Νικητές 79-80
93: Νικητές 83-84
94: Νικητές 81-82
95: Νικητές 86-88
96: Νικητές 85-87
Φάση των 8
97: Νικητές 89-90
98: Νικητές 93-94
99: Νικητές 91-92
100: Νικητές 95-96
Ημιτελικά
Νικητές 97-98
Νικητές 99-100
Μικρός τελικός
Μεγάλος τελικός
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.